Hockey sur glace - Division 2 : 17ème journée : Annecy vs Morzine-Avoriaz 3 - 4 (1-2 0-0 2-1 0-1) Après prolongation Le 25/01/2020 Annecy - Patinoire Jean Régis [ Annecy ] [ Morzine-Avoriaz ] Les Chevaliers arrachent un point à Morzine Samedi 25 janvier, Annecy recevait Morzine, leader incontesté de la poule B. De nombreux supporters ont fait le déplacement, 1100 personnes ont assisté à ce derby savoyard. Annecy - Patinoire Jean Régis, Hockey Hebdo Charlotte Vittoz le 29/01/2020 à 07:30 FICHE TECHNIQUE



1100 spectateurs Arbitres : A Grabit assisté de J. Chouleur et T. Biot Buts :

Annecy : ; 18:17 Hugo Moncenix (ass Lukas Kriz et Yann Diaferia) ; 41:03 Lukas Kriz (ass Bertrand Fribault et Benjamin Arnaud) ; 58:53 Lukas Kriz (ass Florentin Lardy et Hugo Moncenix)

Morzine-Avoriaz : 10:41 Matt Bourgouin-Donkers (ass Josselin Besson et Léo Dutruel) ; 40:25 Léo Dutruel (ass Evan Schultz et Josselin Besson ) ; 4:51 Geoffrey Parisot (ass Thibault Delale et Alexandre Oligny) ; 62:21 Cedrick Chagnon (ass Geoffrey Parisot et Dominik Havlik) Pénalités 22 Minutes sur 11 Infractions contre Annecy 12 Minutes sur 6 Infractions contre Morzine-Avoriaz Photographe : Eric Lamugnière

Les dix premières minutes de jeu sont difficiles pour les Chevaliers qui subissent la supériorité technique des Pingouins et encaissent un but au bout de cinq minutes de jeu, inscrit par le 25 Geoffrey PARISOT, assisté du 12 Thibautl DELALE et du 27 Alexandre OLIGNY (0-1).

Morzine profite par la suite d’une supériorité numérique pour réitérer à la 10ème minute, but inscrit par le 4 Matt BOURGOUIN DONKERS assisté du 90 Josselin BESSON et du 11 Leo DUTRUEL (0-2).

Les Chevaliers ne se laissent pas abattre et inscrivent leur premier but deux minutes avant la fin du premier tiers, à l’occasion d’une supériorité numérique, marqué par le 61 Hugo MONCENIX, assisté du 53 Lukas KRIZ et du 80 Yann DIAFERIA (1-2). Les Chevaliers retrouvent confiance et détermination.



Photographe : Eric Lamugnière

Remotivés par ce but, les Chevaliers tiennent tête aux Pingouins et les deux équipes se neutralisent pendant le seconde période.

Une double pénalité dans la dernière minute de ce deuxième tiers place Annecy dans la position délicate d’un 3 contre 5 pour entamer la dernière période, ce qui est sanctionné par Morzine d’un but marqué par le 11 Leo DUTRUEL assisté du 6 Evan SCHULTZ et du 90 Josselin BESSON au bout de 25 secondes de jeu (1-3).

Ce but annule une des deux prisons pour Annecy, qui se retrouvent à 4 contre 5.

Les Chevaliers répliquent tout de suite et le 53 Lukas KRIZ inscrit un nouveau but pour Annecy en infériorité numérique, assisté du 21 Bertrand FRIBAULT et du 24 Benjamin ARNAUD (2-3).

Dans ce dernier tiers, la tendance s’inverse, Annecy met la pression à Morzine grâce à de nombreuses occasions. Annecy parvient à emmener Morzine en prolongation avec un second but du 53 Lukas KRIZ, assisté du 4 Florentin LARDY et du 61 Hugo MONCENIX (3-3).



La prolongation se termine au bout de deux minutes, sur un but de Morzine inscrit par le 19 Cedrik CHAGNON assisté du 25 Geoffrey PARISOT et du 98 Dominik HAVLIK, qui saisit l’opportunité d’une prison annécienne pour offrir la victoire à son équipe.

Une victoire méritée pour Morzine qui était tout de même au-dessus techniquement parlant, mais Annecy n’a pas démérité en faisant preuve de beaucoup de ténacité. Les deux équipes ont offert aux supporters un très beau match.



Galerie photos complète

Photographe : Eric Lamugnière

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







