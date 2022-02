Hockey sur glace - Division 2 : 17ème journée : Annecy vs Villard-de-Lans 2 - 1 (2-0 0-1 0-0) Le 12/02/2022 Annecy [ Annecy ] [ Villard-de-Lans ] Les chevaliers assurent l'essentiel. Retour sur la rencontre du 12 février du championnat français de division 2 de hockey sur glace qui a vu Annecy s'imposer face à Villard de Lans. Annecy, Hockey Hebdo Les Chevaliers du lac le 14/02/2022 à 08:51 Tweeter FICHE TECHNIQUE



510 spectateurs Arbitres : D.Icard assisté de F. Baudry et T. Derkaoui Buts :

Annecy : 14:38 Raphaël Papa (ass Maxime D'Orazio et Niklas Westerlund) ; 19:06 Hugo Moncenix (ass Allan Dugat)

Villard-de-Lans : ; 39:24 Marc-Antoine Gagnon (ass Pavel Kordule et Jaromir Florian) Pénalités 10 minutes (5x2mn) contre Annecy 4 minutes (2x2mn) contre Villard-de-Lans Photographe : Instant Pics

Dès le début du match le rythme est soutenu. Les 2 équipes se rendent coups pour coups. Après 14m38 de jeu, R. Papa trouve l'ouverture en glissant le palet au dessus du gardien suite à un rebond laissé par le portier Villardien. Les Ours se montrent encore plus insistants mais se font surprendre en contre avec un lancer balayé de H. Moncenix qui trouve le filet opposé à 54 secondes de la sirène.



Photographe : Instant Pics

Le deuxième tiers reprend sur le même rythme. 3 pénalités pour les chevaliers et côté Ours, Gagnon trouve la faille à 36 secondes de la fin de la 2ème période, 5 secondes après la fin de la dernière pénalité des chevaliers. Photographe : Instant Pics

Au 3eme tiers, on assiste à une attaque, contre attaque. Les 2 équipes ne trouveront plus l'ouverture jusqu'au terme de la rencontre d'un match qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Les deux gardiens, T. Mongellaz côté chevaliers et B. Accarier côté Ours ( qui a joué de nombreuses années avec le maillot des chevaliers ) multiplieront les arrêts.

Hommes du match.

Villard : Kordule Pavel.

Annecy : Cyril Papa.

