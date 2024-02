Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 17ème journée : Clermont-Ferrand vs Vaujany 0 - 8 (0-2 0-2 0-4) Le 10/02/2024 Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron) [ Clermont-Ferrand ] [ Vaujany ] Partie de hockey cauchemardesque pour Clermont Après une semaine d’entrainement en dents de scie, les Sangliers Arvernes face aux Grizzlys se sont inclinés sur le score 0 à 8 au terme d’une rencontre cauchemardesque comptant pour la 17ème journée du championnat français de hockey sur glace de Division 2. Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau & gb le 13/02/2024 à 11:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Les supporters conscients de l'enjeu étaient venus en nombre pour les encourager et la patinoire Papadakis-Cizeron affichait quasi complet (1641 spectateurs chiffre officiel). Malheureusement malgré tout leur soutien la rencontre tournera au cauchemar pour les auvergnats. Un mauvais signe dès le départ, leur meilleur arrière, possédant le plus d'expérience et d'autorité, Mike Niemela, ne pouvait être présent ce soir car malade.





Crédit Photo Yannick Martin





1er Tiers



Les clermontois démarrent pourtant plutôt bien la rencontre en déployant quelques belles offensives dont la 1ère occasion vraiment sérieuse dès la 1ère minute mais qui se heurtera à un gardien visiteur dont on pressentit tout de suite sa très grande forme.



Au contraire, contre le cours du jeu c'est Vaujany qui ouvre la marque à 4mn10 sur une erreur défensive clermontoise dont profite Stépan Nemtyrev (assisté de Axel Quaix). Mais la situation prend une vilaine tournure pour les Sangliers lorsqu'ils encaissent un 2ème but 13 secondes plus tard sur une déviation de Noa Nsonsa Kitala (assisté d'Arille Dupont et Sahrane Zinger) qui prend de court le portier clermontois.



Suivra rapidement une supériorité numérique en faveur des Arvernes qu'ils maitriseront quasi parfaitement sauf que, en face, Ewen Tran le portier isérois, va commencer son festival en repoussant tous les palets. Revenus à égalité, les Grizzlys prennent véritablement confiances en leurs capacités et vont prendre petit à petit l'ascendant sur le match.



Les puydômois résistent encore avec quelques belles phases de jeu à leur actif mais butent sur une défense solidaire et un gardien intraitable. A contrario celle des clermontois montre par moment des signes de fébrilité, pour autant plus rien ne sera marqué jusqu'au terme de cette période.





Crédit Photo Yannick Martin





2ème Tiers



La 2ème période part tambour battant pour les Arvernes qui s'offrent très vite une superbe occasion mais là encore, solide comme un roc, le gardien visiteur ferme la porte. Ce momentum malheureusement ne dure pas.



Les Sangliers baissent progressivement de rythmes et les visiteurs prennent petit à petit à nouveau la main sur le jeu, Clermont procédant plus par contre-attaques. Mais surtout ce soir-là les dieux du hockey ne sont pas du côté des clermontois car outre leur incapacité de concrétiser sur leurs moments forts, la défense, gardien compris, n'y est pas et les Grizzlys sauront en profiter par 2 fois.



La 1ère à 27mn12 sur une grosse erreur du portier qui, trop embarqué, ne peut revenir à temps sur Stepan Nemtyrev qui a fait le tour de la cage pour marquer dans le coin opposé.



Et la 2ème sur une infériorité mal gérée ; Stepan Kolonin, l'autre junior russe de l'équipe, aidé de Niklas Terglav et Hugo Raveaud, profitera du trafic devant l'enclave pour pousser le palet en fond de cage à 32mn41.



La période se finit sur un 4 à 0 guère engageant pour la suite.





Crédit Photo Yannick Martin





3ème Tiers



Comme lors des tiers précédents, les clermontois commencent fort cette ultime période. Dans un premier temps le gardien visiteur, en grâce ce soir, arrêtera tout encore une fois avant que les locaux baissent à nouveau sensiblement de rythme et que son équipe reprenne les choses en main. Et elle le fera vite fait, bien fait puisqu’elle marquera par 2 fois, la première par Hugo Raveaud (assist. Guidoux et Nicoud) à 43mn33 et la suivante où le portier clermontois se trouve sur un tir qui semblait assez anodin et en angle plutôt fermé de Tom Guidoux à la 48ème minute.



Dépité, le portier clermontois sort pour laisser sa place à son substitut. Las cela ne changera rien, les Sangliers continuent à buter sur la défense adverse et son cerbère qui semble même avoir pris une sorte d'ascendant psychologique sur les attaquants arvernes en blocage devant lui.



On verra ainsi sur un magnifique contre un joueur clermontois venir défier seul l'ultime rempart vaujaniat mais en vain et sans parler de ces supériorités numériques où le power play des puydômois peine à s'installer et surtout à déstabiliser la défense adverse bien installée. Alors que les Grizzlys se sentent au contraire en pleine confiance et de surcroit accompagnés par la réussite. Ils marqueront encore par 2 fois, dans une défense clermontoise prise d'une trop grande fébrilité pour être efficace.



A la 49 minute c'est Noa Nsonsa Kitala qui inscrit le 7ème but (assist. Axel Quaix) et Arille Dupont qui conclue à 56mn 32 (assist. Apakhaevet Nemtyrev) pour l'emporter au final sur ce score très lourd de 8 à 0.



Tout un symbole, la dernière occasion franche fut des Sangliers mais qu'ils vendangèrent encore une fois sur une dernière maladresse donnant un côté inéluctable à ce blanchissage.





Crédit Photo Yannick Martin





Ce fut sans surprise que le gardien des Grizzlys, Ewen Tran fut choisi comme homme du match car il aura réussi à garder sa cage inviolée en ayant reçu quasiment autant de tirs (39) que ses vis à vis Clermontois (45).



Résultat, avec la victoire de Lyon, Clermont Ferrand rétrograde à la fatidique 9ème place synonyme de poule de maintien. Il leur reste 2 rencontres pour redresser la situation mais cela sera compliqué ; à commencer par celui de samedi prochain où les auvergnats se déplacent pour le match de rattrapage du calendrier à . . . Vaujany. Puis ils termineront à Villard de Lans, actuellement 2ème au classement avec là aussi une perspective qui ne penche pas en leur faveur. Il ne reste certes qu'un match aux lyonnais mais très jouable puisque chez le dernier Valence. Il va donc falloir un concours de circonstance heureux et au moins un exploit des Sangliers Arvernes pour échapper à la poule de maintien.



L'entente Vaujany/Grenoble poursuit sa marche en avant puisque la voilà toujours 6ème mais cette fois à égalité avec Toulouse (qui certes n'a pu jouer ce samedi) et à 4 points du 4ème Roanne. Avec de plus 3 rencontres à disputer contre 2 pour les 2 équipes les précédents, les Grizzlys ont encore en main les cartes pour viser plus, en l'occurrence le top 4.







Après investigations suite à cette déculottée, il semblerait que les Sangliers Arvernes n’étaient pas au mieux de leur forme. Avant la fatidique rencontre et durant la période des entraînements la horde a été décimée par une maladie virale ou autre à moins que cela ne soit la « chiasse des montagnes ». L’une ou l’autre peut justifier le mal être de cette partie cauchemardesque mais ne l’excuse pas. Toutefois il est vrai que des entrainements où il manque par intermittence des joueurs malades ou convalescents cela ne permet pas vraiment d’avoir une équipe au top pour une rencontre aussi cruciale. Le manque de jambes a fait cruellement défaut aux auvergnats qui n’ont pas hésité à monter dans les tours mais n’ont pas pu tenir le régime faute de combustible. 