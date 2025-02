Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 17ème journée : Clermont-Ferrand vs Vaujany 3 - 6 (1-1 1-2 1-3) Le 08/02/2025 Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron) [ Clermont-Ferrand ] [ Vaujany ] Clermont dans le scénario d’un remake Alors que Clermont devait se refaire une santé lors de la 17ème journée face à un adversaire en principe à portée de crosses, il en fut tout le contraire lors de cette partie de hockey électrique qui a vu les Isérois en sortir victorieux sur le score de 6 à 3 alors que les Arvernes au fil des minutes réécrivaient le scénario d’un remake des saisons précédentes. (GB) Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 11/02/2025 à 22:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1624 spectateurs Arbitres : BISPO Romain assisté de RIVOIRE Tifaine & EDERY Frédéric Buts :

Clermont-Ferrand :

Vaujany : Pénalités 54 minutes (2-12-40) contre Clermont-Ferrand 21 minutes (6-4-11) contre Vaujany







Tous les supporters, conscients de l'enjeu, étaient donc venu en nombre au point de voir la patinoire affichée complet et le match à guichet fermé (officiellement 1624 spectateurs mais probablement bien plus). Aux visiteurs de faire fi de la pression des gradins pour assurer par une victoire leur place définitivement en play-off.



Crédit photo Yannick Martin



1er Tiers : Les équipes se neutralisent

De fait les Sangliers commencèrent la partie pied au plancher pour déborder souvent la 1ère ligne adverse, malheureusement un peu moins la ligne défensive et pas du tout son gardien, l'international U20 Cebald Debiak. Retrouvant au bout de 5 minutes de jeu plus de confiance, les visiteurs seront de plus en plus entreprenants au point d'arriver à neutraliser 2 infériorités numérique. Ils parviendront même à ouvrir le score un peu contre le cours du jeu à 9'28'' en marquant par Stepan Nemtyrev (assisté de Maxime Toukmatchev et Stepan Kolonin) dans un trou de souris.



Les Clermontois sauront réagir sur une action combinée de Yannis Cherkaoui (assisté de Vladislav Korobkin) qui remet les 2 équipes à égalité 1'30'' plus tard.

Le tableau d'affichage ne bougera pas jusqu'à la pause malgré les nombreuses pénalités des 2 cotés.



Crédit photo Yannick Martin



2ème Tiers : Vaujany provoque Clermont trinque

La physionomie change quelque peu en 2ème période avec une montée en vitesse des Isérois obligeant les Auvergnats à faire plus de fautes. Pourtant les puydomois réussiront par Santeri Salminen à prendre les devants à 27'06''. Cela ne durera pas car les Vaujanot-grenoblois profitent 3 mn plus tard d'une supériorité pour revenir à 2-2 grâce à Sacha De Smitt (assisté de Enzo Rotolo et Stepan Nemttyrev). Ils prendront même les devants 1mn30 plus tard sur une erreur de relance clermontoise qui offre à Stepan Kolonin l'occasion de marquer à son tour (assisté de Sacha De Smitt et Hector Martel).



On sent alors que les Sangliers peinent à suivre le rythme et surtout à poser sereinement leur jeu. Ils maintiendront cependant le score jusqu'à la 2ème pause malgré leurs nombreuses infériorités, croyant même égaliser avec un palet pousser en cage vaujaniates mais malheureusement juste après le coup de sifflet arbitral.



Crédit photo Yannick Martin



3ème Tiers : Les arvernes abdiquent

Menés d'un but les clermontois savent qu'ils doivent tout donner dans ce dernier tiers. IIs tenteront de le faire, et les supporters leur en seront gré, mais de façon trop désordonnée et surtout en n'étant pas assez disciplinés, tout au moins au goût des arbitres qui ne manqueront pas de les sanctionner. Dans cette partie de plus en plus houleuse, les Grizzlys auront également leur part de pénalités. Or non seulement ils sauront mieux les gérer mais ils surent incontestablement être plus efficaces dans leurs supériorités. Ainsi ils rajouteront à nouveau par Sacha De Smitt (assisté de Rotolo et Kolonin) un 4ème but à 46'14'' à la faveur d'une infériorité des Sangliers.



Les puydomois parviennent par Andry Grolleau à réduire l'écart à 47'23'' (assisté de Clément Grossetête et François Faure). Mais 30 secondes plus tard les visiteurs refont le break sur encore une fois une tentative de relance plus qu’hasardeuse d'un défenseur clermontois alors sous pression derrière sa cage.



Le palet récupéré fera le bonheur de l'attaquant Stepan Kolonin (assisté par De Smitt) qui marquera le 5ème but de son équipe. Ils sauront consolider leur avance lors d'une nouvelle supériorité à l'approche des 6 dernières minutes avec Ethan Michon à la conclusion (assisté de Toukmatchev et Martel).



Les locaux ne veulent pas baisser les bras mais la bonne volonté, un peu trop désordonnée, et l'énergie des supporters qui auront poussé leur équipe jusqu'au bout, ne suffiront pas, ne serait-ce qu'à réduire l'écart. La frustration aidant, la fin de partie sera émaillée de nombreuses escarmouches pour finir au bord de la bagarre générale et dans une ambiance assez électrique.



Crédit photo Yannick Martin



C'est bien entendu une très mauvaise opération pour les Arvernes condamnés à gagner leurs 2 dernières rencontres pour espérer un miracle. Car en effet le 8ème est désormais Annecy qui vient d'être battu chez lui. Les Savoyards sont 5 points devant mais n'ont plus qu'un match. Les Clermontois en ont encore 2 qu'ils doivent absolument remporter en espérant qu'Annecy perde le sien. Or le prochain match des Auvergnats est à Vaujany et il faudrait signer un véritable exploit pour que les Sangliers parviennent à prendre leur revanche sur des Grizzlys maintenant assurés d'être hors de portée de la 9ème place.





Une fin de saison régulière qui s’écrit comme le scénario d’un remake des saisons précédentes pour les Sangliers Arvernes à moins que !!! (GB)





Meilleurs joueurs de la partie :

côté Vaujany-Grenoble Sacha De Smitt (2 buts et 2 assistances et à noter que Stepan Kolonin sera crédité de la même performance comptable)

Clermont-Ferrand : Yannis Cherkaoui (1 but)

