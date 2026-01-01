Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 17ème journée : Dijon vs Annecy 3 - 8 (1-4 2-3 0-1) Le 07/02/2026 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Annecy ] Les Chevaliers du Lac noient Dijon Les Ducs disputent leur dernier match à domicile de la saison régulière. Toujours dans la zone rouge ils ont besoin d'un miracle pour s'en extraire encore in-extremis. La réception d'Annecy ne s'annonce pas facile. Les Chevaliers du Lac restent sur un large succès contre la réserve angloye au dernier match. Annecy ne peut terminer mieux que cinquième mais pourrait glisser plus bas et donc croiser un adversaire théoriquement plus fort en playoffs. Les Haut-Savoyards ne doivent donc pas commettre de faux pas en Bourgogne Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 08/02/2026 à 11:44 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Rien ne sert de partir à point il vaut mieux courir :

Le match démarre vite pour les visiteurs, ils se portent vers l'avant et se font contrer tout aussi vite. Lightfoot fait une longue passe jusqu'à Borgia qui part à toute allure dans le dos de la défense, seul face au gardien il lui glisse entre les pads pour faire gronder une patinoire pleine à craquer (1-0 à 01'41).

La partie est bien lancée pour Dijon qui évite comme lors de ses deux dernières sorties un naufrage en début de rencontre. Les Chevaliers du Lac apportent rapidement du danger sur la cage locale. Le jeu est rapide de part et d'autres et plutôt agréable. A l'offensive les visiteurs sont pénalisés et doivent reculer. Le powerplay dijonnais n'est guère inspiré, mais pire encore il se fait piéger en contre. Yarovinsky contre à toute allure, Paré tombe au premier poteau, le Russe dévie devant l'enclave pour Thomson qui a suivit et égalise en infériorité numérique (1-1 à 05'38).

Un deuxième contre annécien met le feu aux poudres, dans la confusion devant le but dijonnais, Badet parvient à glisser au fond (1-2 à à 06'29).

Deux buts encaissés sur la même suppériorité numérique, les Ducs réalisent une nouvelle contre performance. Jury ramène le jeu à l'offensive son bon lancer finit dans la mitaine de Gaubert. Les Chevaliers du Lac repartent vite au front. Lardy lance, Paré laisse filer le rebond, Yarovinsky est dessus et pousse au fond (1-3 à 08'15). Phil Rouinssard

Pour le troisième match de suite, Dijon a encaissé trois buts en tout début de match. Une fois encore ils sont contraints à poursuivre un score large. Les Ducs repartent bravement au feu, Chabert dévie dans l'axe, Gaubert dévie du bout de la jambière.

Ce sursaut ne dure guère, Annecy reprend le contrôle du match et son jeu rapide met en difficulté la défense bourguignonne. Della Schiava de la bleue voit son tir repoussé. Le contrôle haut-savoyard est brisé par une pénalité. Le powerplay ducal ne trouve pas la faille, mais au moins évite les contres-offensives. Oblak tente bien de lancer de la bleue, sans résultat. Les visiteurs sont plus mordants, leur une-deux manque le cadre. Yarovinsky ramène le jeu à l'offensive, il dévie vers Thomson face à un angle grand ouvert que Paré n'a pas refermé, il troue une deuxième fois le filet, déjà une quatrième pour les visiteurs (1-4 à 14'57). Dijon repart dans l'autre sens mais pas très longtemps.

Annecy est dangereux, Dijon fait le dos rond et lance des contres mais se fait sanctionner. Le powerplay annécien fait tourner mais les locaux tiennent bon.

Annecy est dangereux, Dijon fait le dos rond et lance des contres mais se fait sanctionner. Le powerplay annécien fait tourner mais les locaux tiennent bon.



Tirs cadrés : 13 / 8 pour Annecy

Engagements : 9 / 8 pour Dijon



Echange de politesses :



Les Ducs démarrent bien le deuxième vingt, c'est à eux de faire l'effort pour revenir. Le pressing est plutôt bon, une belle passe au deuxième poteau débouche sur une belle occasion, bien repoussée par Gaubert. Le palet reste dans les crosses locales, Petot de la bleue trouve l'ouverture salué comme il se doit par le nombreux public (2-4 à 21'59).

Thomson met à la bleue pour Papa qui envoie un tir parfait et imparable juste sous la barre (2-5 à 29'50).

Les Chevaliers du Lac repartent, ils veulent s'éviter une remontée en deuxième période comme Roanne et Toulouse. Le jeu devient désordonné. Dijon continue de chercher une occasion pour recoller. Bourgin contourne la cage haute-savoyarde remet dans le slot pour Geantet qui lance directement dans la mitaine de Gaubert. Le pressing ducal continue mais le gardien annécien fait le ménage, bien assisté par la défense. Sous pression, Annecy commet un retard de jeu. Borgia tente de la bleue, sans succès. Sur un contre visiteur, Dijon est pris par la patrouille et le jeu se renverse. Neil est à son tour pénalisé, sévèrement. Les Ducs se retrouvent une énième fois depuis le début de saison à trois contre cinq. Le powerplay d'Annecy va enfoncer le clou. Thomson met à la bleue pour Papa qui envoie un tir parfait et imparable juste sous la barre (2-5 à 29'50).

La première faute s'arrête, mais sur le deuxième jeu de puissance le filet bourguignon tremble une sixième fois. Le Lituanien Gusevas contourne la cage et vient trouver un angle généreusement ouvert pour corser l'addition (2-6 à 31'15).

Les Ducs sombrent et commettent une nouvelle faute, rien ne va plus. Mais cette fois, leur adversaire n'est pas très inspiré et le killing play parvient à boucher les trous. Annecy continue de contrôler le jeu mais sur un nouveau contre, les Dijonnais marquent une fois encore. Bourgin remonte vite la glace, il adresse une passe lumineuse et millimetrée au deuxième poteau à Neuwirth qui propulse dans l'angle ouvert (3-6 à 36'15).

Peu après, Borgia se retrouve seul en break mais il manque le cadre. Petite frayeur pour les Chevaliers du Lac qui renversent la tendance en fin de tiers. Tuokkola dans l'axe vient se heurter à Paré. Le jeu visiteur reste rapide et bloque les départs de contres côte d'oriens. Papa dévie au deuxième poteau vers Yarovinsky qui creuse encore l'écart (3-7 à 38'42).

Les locaux perdent cette course poursuite du deuxième acte et se retrouvent encore largement menés.



Tirs cadrés : 14 / 11 pour Dijon

Engagements : 10 / 8 pour Annecy



Les Chevaliers désarçonnent les Ducs :





Les Ducs reviennent plutôt bien sur leur glaçon mais ils ne parviennent pas à se créer d'occasions franches et rapidement les Annéciens repartent dans l'autre sens. Le jeu est rapide à l'offensive, mais les visiteurs sont pénalisés pour un cinglage sur le gardien dijonnais, ce dernier à la mauvaise idée de se faire justice lui même et est également sanctionné. Il n'y aura donc pas d'avantage numérique. Eyre sert Thomson au second poteau mais Paré empêche le coup du chapeau du Canadien. Les Ducs sont à la défensive mais parviennent à s'en sortir.

A la mi-tiers, Dijon parvient à reprendre pied et retrouve un nouveau souffle, mais ses contres sont repris ou débouchent sur un arrêt. L'offensive individuelle montre clairement ses limites. Les Chevaliers du Lanc tentent à leur tour, Martin dévie au vol mais le gardien bloque. Thomson drible toute la défense et le gardien avec et d'un bon revers complète le hat-trick (3-8 à 50'15).

Une pénalité visiteuse permet à Dijon de ressortir vers l'avant. Valtat lance bien en pleine lucarne mais Gaubert intercepte avec brio. Borgia deux fois à la ligne bleue n'a pas plus de réussite. Lightfoot lance, le palet file au second poteau vers Oblak mais Gaubert se jette et bloque avant que l'Etats-unien n'ait pu s'en saisir.

Le powerplay passe et Annecy retrouve le contrôle de la rondelle. Dijon visiblement usé est étouffé en défense est contraint de repousser tant bien que mal son opposant. les esprits s'échauffent et une bagarre éclate le long du banc dijonnais. Della Schiava écope d'un 2+5+20 et Petot de 5 minutes. Les Bourguignons sont donc en suppériorité mais n'en profitent absolument pas. Gusevas et Badet en contre à deux contre un échouent à corser l'addition. Hagopian remonte le long de la bande, son tir termine dans la mitaine de Paré. A l'ultime seconde de jeu, Oblak se distingue par une pénalité.



Tirs cadrés : 15 / 10 pour Annecy

Engagements : 10 / 9 pour Annecy



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Fyodor Yarovinsky

** : Camden Thomson

* : Raphaël Papa





Phil Rouinssard

Dijon s'incline encore nettement pour sa dernière rencontre à domicile de la saison régulière. Sous son nouveau maillot "militaire" les Ducs ont frappé très vite les premiers après à peine plus d'une minute de jeu. Hélas ce ne fut pas de longue durée, rattrapés, puis dépassés alors qu'ils étaient en powerplay, ils ont ensuite encaissé deux nouveaux buts au premier tiers. Un écart déjà très large qu'ils ne pourront jamais combler malgré deux buts en période médiane, la défense et le gardien encore bien trop poreux auront encaissés trop de buts voyant sans cesse l'abîme se creuser. Une quinzième défaite qui scelle définitivement le sort de Dijon, condamné une nouvelle fois à disputer la poule de relégation pour éviter de redescendre en D3. De toute façon, la victoire des Scorpions, plus tôt dans la soirée avait déjà mis fin à tout espoir pour l'équipe bourguignonne. Il reste tout de même un ultime match, samedi prochain au Pays Basque contre la réserve d'Anglet, qui sera également dans la poule de maintien. Un match qui ne compte pas pour rien, en effet en cas de revers les Ducs termineraient derniers du classement. Cela sera également un bon test en vue de la lutte pour sauver sa peau. La poule de relégation démarrera le samedi 28 février. Dijon y retrouvera donc Anglet II et les deux derniers de la poule Nord, à savoir Rouen II et Courbevoie. Deux seulement pourront évoluer en D2 l'an dernier, malheur aux vaincus !

Annecy remporte largement et logiquement cette rencontre, très vite menés au score les Chevaliers du Lac ont très rapidement renversé la tendance avec notamment deux buts sur une même infériorité. Une nette avance après un tiers que les Hauts-Savoyards ont su faire fructifier dans un deuxième tiers plus ouvert, avant de conclure au dernier. Rapide et bien inspiré, le jeu annécien a été efficace et a su s'appuyer sur un premier bloc en feu avec des statistiques à faire tourner la tête. Un bon succès qui permet à Annecy de sécuriser définitivement sa cinquième place, quoi qu'il se passe lors de la dernière journée. Un ticket qui leur fera affronter en playoffs le quatrième de la poule Nord, pour le moment Orléans mais cela pourrait tout aussi bien être Châlons en Champagne, selon les derniers résultats. Pour le dernier match de la saison régulière, les Chevaliers du Lac recevront le nouveau leader, Valence. Une sacrée partie en perspective.

© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.

Retour

Réactions sur l'article

Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







