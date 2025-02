Ça part mal … (1er tiers)

Score 1-2



Bien souvent, Dijon, les plus en peine de la division pour le moment, n’avait pas le temps d’observer son adversaire avant de commencer à jouer. Pour une fois, ce n’était pas le cas contre Reims. Les deux équipes s’offrent cinq bonnes minutes de jauge pour commencer. On commence à voir se dessiner quelques mouvements bien rôdés du côté des visiteurs, quelques passes en arrière qui s’échauffent, quelques accélérations assez impressionnantes, on ne peut pas leur enlever. Mégard et Rouillard sont de sacrés bolides. Pris de court assez rapidement tout de même, les locaux laissent passer Axel Clee. Pour l’un des tout premiers tirs du match, le dijonnais Krofta sort un arrêt mitaine absolument sublime et les gradins se mettent à scander son nom. Les spectateurs de Dijon sont d’ailleurs fidèles puisqu’uns foule de plus de 850 personnes était encore présente à la patinoire Trimolet.



Après seulement les dix premières minutes de jeu, où l’on se dit que tout est possible parce que les Ducs ne déméritent pas, suit une fin de tiers très laide pour les locaux. Reims semblent avoir trouvé son rythme, commence à construire des jeux de passes devant la cage qui font couler de la sueurs le long de plusieurs dos. Il y a de l’énergie mais les placements sont mauvais et même Reims lance des attaques en laissant toujours ses défenseurs très loin à l’arrière. Cependant ! c’est l’occasion pour Tristan Valtat de foncer à l’assaut, dans son groupe de joueurs qui a foncé en masse sur Mongellaz, retranché dans sa cage et qui n’a pas pu discerner assez vite ou se trouvait la rondelle. Il la laisse donc passer derrière la botte et Dijon célèbre. (6’45) D’expérience, voilà qui ne dit rien qui vaille : quand Dijon ouvre le score, c’est bien souvent que les Ducs ferment la marche à la dernière sonnerie.

Photographe : Roxane Gindre

Les Phénix sont ceci-dit légèrement piqués et sur une attaque des siens et Ivan Bock sort son gardien. Gianni Vital tente un slap. Il tire si fort qu’il en casse net sa crosse. Lucas Lacroix, tout émoustillé, harponne l’adversaire et prend deux minutes. Tanguy Megard profite du Power-play pour mitrailler mais c’est Brendan Martial qui finit par trouer la molle défense dijonnaise. (12’23) Toutefois, à voir sa célébration vigoureuse et soulagée, on se dit peut-être que le Phénix serrait les fesses de ne pas avoir ouvert le score. Comme pour sceller leur supériorité, Félix Poulin en retire une, très belle, puissante et depuis le côté gauche, si puissante qu’elle fait gicler la gourde de Krofta en secouant le filet. (13’32) Les locaux sont dépités et Reims envoie Lacombe, son meilleur buteur, dans le slot. Chaque joueur lui offre tous les palets possible. Le phénix s’est relevé de ses cendres. A ce stade, ça sent le roussi pour les ducs.



Mais peut-être que… (2e tiers)

Score 3-3



Sur une passe du très rigoureux et très dynamique Steiner, nouveau dans l’équipe rouge, Lacroix fait une échappée et part marquer tout seul sur Mongellaz. C’est l’égalité (24’23). Reims transpire un peu à nouveau, leurs nombreux dégagements s’apaisent, Dijon se remet à bien jouer. Les phénix paniquent. On assiste à quelques passes en cloche et des pucks volants rattrapés bien souvent par le numéro 3 de Reims, Loïc Caillet, qui devrait jouer au basket en plus du hockey visiblement. Devant ce jeu brouillon, Lacroix saisit sa chance et fournit une resucée de son premier but. Maoh Durin lui fournit un palet, qu’il réussit à remonter tout le long de sa moitié de glace. Il jongle avec le palet de droite à gauche, assez vite pour faire perdre le palet des yeux au cerbère des phénix et marque son deuxième point. (31’46)

Pour la seconde fois, Dijon mène. Mais c’était sans compter son éternel numéro 95, qui dégaine son agressivité habituelle et sort deux minutes pour obstruction. Le visiteurs, qui n’ont pas l’intention de laisser passer ça, envoient Bjorn Robinson à l’assaut. Seul Steiner défend correctement à ce stade, d’une manière méthodique. Le reste de l’équipe se perd dans l’urgence et Robinson marque. Le tirs est violent, il arrive de côté, encore une fois et passer par-dessus l’épaule de Krofta. A sa décharge, celui-ci était inarrêtable. (33’17)

Galvanisé, trop peut-être, par cette remontée des siens, Olive fait une obstruction sur Chabert qui virevolte sur lui-même comme un patineur artistique. Le power-play gagné à cette occasion est lamentable et stérile et pour peaufiner le comble Alexandra reprend deux minutes peu chères payées pour un coup de coude.



Et finalement non. (3e tiers)

Score 3-6



C’est donc en infériorité que l’équipe locale reprend la phase finale. Et c’est le début de la fin, au sens propre comme au sens figuré. Axel Clee en profite, dans un élan de zèle il fonce sur Michal Krofta et le fait tomber la jambe dans le poteau de la cage. La botte n’y fait rien et le gardien tchèque a du mal à se relever. Les défenseurs lui dégagent le palet pour qu’il puisse souffler et reposer sa jambe mais on sent que le coup est pris. Neuwirth se prend une charge de Dewolf vraiment violente. Les arbitres sifflent pour cinq minutes. C’est la chance du match. Cinq minutes avec un adversaire en prison, voilà qui est royal pour pouvoir remonter.

Toutefois, tout ce que Dijon trouve à faire, c’est de perdre Steiner deux minutes sur une obstruction et de finir la séquence non seulement sans aucun but de marqué mais aussi en infériorité numérique ! Les nombreux tirs des Ducs n’y ont rien fait, aucun n'était construit et ils n’ont pas pris le temps de s’installer pour lire le jeu. L’occasion était belle, mais elle s’est envolée. Et non seulement, elle est déjà loin mais l’équipe en rouge redescend bien vite avec le but de Dawayne Goudard, assisté de Kleiner et Marital, qui va chercher la hanche de Krofta pour la mettre au fond. L’égalité n’est plus. (47’39)

Comme si cela ne suffisait pas, c’est au tour de Reims d’en connaitre une, de belle occasion. Fahas martyrise Clee qui reste au sol et sort du terrain avec l’aide de la médecin. Le joueur fautif sort aussi, mais sans aide et pour cinq minutes aussi. Cette fois-ci les Phénix ont bien l’intention de montrer aux Ducs ce qu’il faut faire : Gianni marque en premier assisté par Martial et Rouillard. Galvanisés, les visiteurs remettent enfin le couvert grâce à Poulin à 1 minutes 13 de la fin. Ils en auraient volontiers mis plus si le temps n’avait été écoulé.



Et c’est ainsi que s’achèvent pour l’instant les matchs à Trimolet. La semaine prochaine, Dijon affronte les renards d’Orléans dans leur tanière. C’est faisable, ces derniers sont septièmes de la poule. Mais en parlant de poule, face au renard, il faut espérer que Dijon n’en soit pas une. Reims accueille les Gaulois de Châlons, premiers du groupe. Les Ducs jouent maintenant le maintient en deuxième division.