Hockey sur glace - Division 2 : 17ème journée : Paris vs Rouen II 6 - 1 (2-1 1-0 3-0) Le 25/01/2020 Patinoire Sonja Henie [ Paris ] [ Rouen II ] Victoire des Français Volants Reportage photographique de la rencontre entre les Français Volants de Paris et les Dragons de Rouen, match comptant pour la 17ème journée du Championnat de France de 2ème division. Patinoire Sonja Henie, Hockey Hebdo Yves Le Guillerm le 28/01/2020 à 07:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



432 spectateurs Arbitres : Mrs Sébastien Levasseur, Pierre Tronet & Romain Honoret Buts :

Paris : 04.17 Noé Gersanois (ass Kévin Guimbard et Jérémy Fritsch) ; 08.15 Oleg Kuzmin (ass Léo Cuzin et Axel Benet) ; 27.48 Jean-Simon Belanger (ass Mans Papaux et Arthur Cuzin) ; 46.36 Oleg Kuzmin (ass Léo Cuzin et William Guillon) ; 55.15 Kévin Guimbard (ass Noé Gersanois et Gaëtan Portier) ; 56.46 Oleg Kuzmin (ass Léo Cuzin et Mans Papaux)

Rouen II : ; 11.00 Constantin Ketbets ( et Noah Athuil) Pénalités 71 minutes contre Paris 18 minutes contre Rouen II



Victoire des Français Volants 6-1 contre les Dragons de Rouen



Suite à cette victoire, les Parisiens se substituent aux Dragons qui passent à la quatrième place.

Il reste un match pour déterminer le classement définitif de la première partie de saison, puis place aux playoffs.



