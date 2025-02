Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 17ème journée : Toulouse-Blagnac vs Valence 3 - 5 (2-0 0-1 1-4) Le 08/02/2025 Toulouse [ Toulouse-Blagnac ] [ Valence ] Victoire « Capitole » de Valence à Toulouse Pour leur dernier match à domicile de la saison régulière, les Bélougas de Toulouse ont besoin d'une victoire pour rester dans la course à la première place de la poule en vue de mieux aborder les play-offs. Ils reçoivent Valence qui reste sur 3 victoires consécutives et qui a besoin de cette victoire pour assurer sa place en playoffs. Le match aller avait vu les Lynx l'emporter sur le score de 8-3 avec 3 buts et 2 assistances de leur meilleur buteur,le casque d’or Dmitrii Dudkin. Toulouse, Hockey Hebdo Max Lazzaroni le 11/02/2025 à 07:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1499 spectateurs Arbitres : Adrian Popa assisté de Erin Delavenna et de Damien Thiercy Buts :

Toulouse-Blagnac : ; 48:03 André Menard (ass Maxime Foulon et Gaëtan Portier) ; 8:40 Damien Bourguignon (ass Lucas Audisio) ; 9:47 Jorgen Svare Grondahl

Valence : 26:17 Rudi Maarni (ass Maxence Bortino et Otto Pitkanen) ; 40:47 Arnaud Lazzaroni (ass Jules Plenet et Alexei Baskov) ; 41:40 Rudi Maarni (ass Sahrane Zinger) ; 47:48 Maxence Bortino (ass Rudi Maarni) ; 59:40 Sahrane Zinger Pénalités 4 minutes contre Toulouse-Blagnac 2 minutes contre Valence 1er tiers : Toulouse prend 2 longueurs d’avance



Les 5 premières minutes sont assez timides de part et d’autre : un seul tir et 2 dégagements interdits côté toulousain et une première occasion franche au bout de 5 minutes seulement côté valentinois.

Les choses commencent à bouger avec un « faire trébucher » sur Nikita Kluyev non sifflé par Monsieur Popa : après un « une-deux » avec Lucas Audisio pour éliminer Artiom Tcacenko, Nicolas Chauveau s’en va battre Nans Blanc. Ni les protestations du banc valentinois ni les demandes d’explications du capitaine des Lynx n’y feront, le but sera accordé à … Damien Bourguignon (8 :40 ; 1-0).



Moins de 2 minutes plus tard, le capitaine toulousain André Ménard part en 2 contre 1, sert le norvégien et meilleur buteur Jorgen Grohndahl qui fusille Blanc d’un puissant tir sous la barre (9 :47 ; 2-0).



Les valentinois réagiront tardivement. Jules Plénet, Aleksei Baskov, Sam Riffard et SahaneZinger échoueront sur le portier canadien de Toulouse, Xavier Bolduc.



Photographe : © Max Lazzaroni



2èmetiers Valence relève la tête et termine fort le tiers



Les valentinois commencent à y croire, surtout après la première supériorité, où les unités spéciales drômoises présentent de belles combinaisons de jeu, mais sans succès.

C’est peu après le retour à l’égalité numérique qu’Otto Pitkanen déborde côté gauche, tire au but, Bolduc repousse de la botte, Maxence Bortino qui a suivi, sert Rudi Maarni dans le slot qui perfore le filet. (2-1 à 26 :17)



Photographe : © Max Lazzaroni



Les débats commencent à s’équilibrer, le pressing canadien se fait de plus en plus fort avec des lancers de Quentin Borg, Camille Mutte, Valentin Audisio bien négociés par Nans Blanc, ou coupés par les block shoots défensifs.

Les Lynx riposteront par 5 tirs dans les 2 dernières minutes du tiers mais Bolduc a décidé de tout bloquer ...



Le match bascule en 2 minutes dès le début du 3èmetiers



Dès l’engagement, les Lynx installent leur jeu en zone d'attaque par Plenet, Dudkin dans le coin, Baskov renverse le jeu à la bleue sur l’aile opposée, Riffard qui remet le jeu sur Bolduc,Plenet contourne la cage, sert Arnaud Lazzaroni qui égalise sur assistance de Plenet et accordée à Baskov. (2-2 à 40 :47).



La remise en jeu est à nouveau gagnée par les drômois, qui font reculer Toulouse qui peine à se dégager. Pitkanen sert son compatriote Maarni seul qui avait déjà armé son slap surpuissant qui ne laisse aucune chance à Bolduc, assistance accordée à … Zinger (2-3 ; à 41 :40).



Les visiteurs ont pris l’avantage et continuent à placer leurs tirs face à une équipe qui ne retrouvait pas son souffle. 6 minutes plus tard, ce diable de Maarni rentre dans la zone d'attaque, passe 2 fois derrière la cage, pivote et sert Bortino qui ajuste Bolduc à bout portant (2-4 ; à 45 :05)



Photographe : © Max Lazzaroni



On pourrait croire à la délivrance côté valentinois, mais 30 secondes plus tard, sur une action sans danger dans sa zone défensive, le palet arrive derrière la cage de Blanc qui manque son contrôle et dévie la rondelle devant sa cage vide offrant un cadeau à Ménard qui n'a plus qu'à le pousser dans une cage vide, les assistances sont accordées à Maxime Foulon et Gaëtan Portier (3-4 à 48 :43).



Il n’en fallait pas moins pour enflammer la patinoire Jacques Raynaud et ses 1500 supporters jusqu’à la fin de la rencontre. Les fautes continuent en toute impunité comme ce tacle digne d'un stoppeur au foot de Ervan Chappa sur Maarni



Photographe : © Max Lazzaroni

Quelques minutes à peine avant la corne, Toulouse a l'occasion d'égaliser quand Ménard croise avec Pierre Bye qui crochète son adversaire et envoie une magnifique transversale à Grondahl complètement seul qui a la cage vide devant lui. C’est l'expérimenté Lazzaroni qui revient de nulle part pour se jeter et placer sa crosse in-extremis devant le palet et le tir du meilleur buteur toulousain passe au dessus de la cage de Blanc.

A quelques dizaines de secondes seulement de la fin du match, les Belougas pourront faire sortir leur gardien pour tenter leur va-tout, les Lynx tiennent en défense quand Zinger récupère et envoie la rondelle au fond de la cage vide pour la délivrance valentinoise (5-3 à 59’40).



Victoire CAPITALE au pays du Capitole



Le match s’est disputé dans un très bon esprit malgré le laxisme arbitral qui aurait pu occasionner des mauvais gestes et faire dégénérer la rencontre. Ce fut une opposition de styles entre le jeu canadien d'Eddy Martin Whalen basé sur le physique sur toutes les secteurs de la glace même dans la zone défensive adverse, et le style européen prôné par le tchèque de Valence Jan Dlouhy qui crée de beaux mouvements collectifs faits de redoublements de passes pour lancer ses finisseurs.



Côté Toulouse, on a réussi cette fois à museler le casque d'or Dudkin tout le match. Après avoir bien pris le dessus dès le début et montré de très belles phases de jeu, Toulouse a laissé les valentinois petit à petit reprendre confiance en eux jusqu'à ce qu'ils prennent l'avantage au score pour ne plus le lâcher.



Côté Valence, on n’en était pas à son coup d'essai : il y a 15 jours, ils sont allés corriger 7-3 La Roche-sur-Yon, deuxième au classement,chez eux. L'objectif de la saison est désormais atteint. La victoire des Lynx est amplement méritée, elle leur ouvre la voie vers les play-offs, eux qui avaient obtenu leur maintien dans les tout derniers matches,l’an dernier.





© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo