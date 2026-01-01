Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 18ème journée : Annecy vs Valence 3 - 2 (2-1 1-1 0-0) Le 21/02/2026 Annecy [ Annecy ] [ Valence ] Annecy s’offre le leader La patinoire d’Annecy est comble ce soir pour ce match de gala où les Chevaliers du lac, qui restent sur deux victoires face à des équipes condamnées à la série finale pour le maintien, reçoivent le leader du championnat, détenteur de la meilleure attaque et de la meilleure défense de la poule. En cette dernière journée de saison régulière, Annecy comme Valence, sont tous deux à la portée de leurs poursuivants respectifs. Vaujany (pour Annecy et Montpellier pour Valence) qui ont tous deux remporté leurs matches en retard la semaine dernière. Annecy, Hockey Hebdo Max Lazzaroni le 24/02/2026 à 17:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Cedric Turbert assisté de Steven Neuraz et Olivier Salicio Buts :

Annecy : 16:42 Hugo Moncenix (ass Jami Tuokkola et Robin Lamboley) ; 23:27 Hugo Moncenix (ass Benjamin Eyre et Fyodor Yarovinsky) ; 4:56 Hugo Moncenix (ass Kostas Gusevas et Raphaël Papa)

Valence : ; 33:58 Rudi Maarni (ass Sahrane Zinger et Otto Pitkanen) ; 3:26 Alexei Baskov (ass Arnaud Lazzaroni et Arille Dupont) Pénalités 8 minutes contre Annecy 10 minutes contre Valence



Les hommes de Thomas Lapointe seront privés de leur meilleur buteur, le jeune canadien Camden Thomson et de Julien Laplace, nouveau papa que nous félicitons. La tâche sera rude face aux hommes de Jan Dlouhy qui nous confiait se rappeler de la lourde défaite concédée sur cette glace lors du dernier match de saison régulière passée …



Valence démarre fort mais laisse l’avantage au score Annecy.



La première pénalité de la rencontre est concédée par Annecy. Valence laisse s’échapper Hugo Moncenix, qui s’en va disputer la rondelle avec Nans Blanc et la récupérer derrière la cage avant de servir Florentin Lardy mais son lancer est détourné, première alerte ... L’unité spéciale valentinoise arrive enfin à s’installer : Arille Dupont transmet à son capitaine Arnaud Lazzaroni à la bleue qui renverse sur Akeksei Baskov, son one timer finit au fond des filets (0-1 ;3’26).



Le match est lancé, sur l’engagement, Rudi Maarni traverse la patinoire mais trouve Julien Gaubert, les Lynx occupent le territoire annécien mais Hugo Moncenix récupère la rondelle dans sa zone, traverse la glace, efface son adversaire avant de placer la rondelle entre les bottes de Nans Blanc pour l’égalisation (1-1 ; 4’56), assistances accordées à Kostas Gusevas et Raphaël Papa.



Photographe © Max Lazzaroni

Les Lynx continuent à presser et Gaubert doit cette fois harponner pour retirer la rondelle de la crosse de Franck Amouriq. Valence mène les débats mais commet quelques erreurs défensives et concède sa première prison. La défensive drômoise s’empare du palet, le fait tourner et le chrono avec. La pénalité ne donne rien.

Quelques minutes plus tard, c’est une nouvelle pénalité contre Valence. L’unité spéciale des Chevaliers propose cette fois un bon jeu : Matias Myllykosky adresse un lancer qui frôle le poteau. Le jeu se rapproche des filets valentinois, Grégory Dufour tire mais c’est un block shoot de Sahrane Zinger. C’est Moncenix qui récupère ce disque derrière la cage, le transmet à Jami Tuokkola qui frappe, et c’est encore Moncenix qui prend le rebond pour le doublement du score. Assistances accordées à Romain #13 et à Tuokkola (2-1 ; 16’42) .



Photographe © Max Lazzaroni

Les Annéciens sont passés devant au score et prennent de l’assurance par Fyodor Yarovinsky qui tente sa chance. L’équipe prend le temps de soigner ses relances et relève la tête en cette fin de tiers comme sur ce lancer du jeune Niels Martin sur Blanc.



Sur ce tiers, l’équipe drômoise a d’entrée de jeu, utilisé ses points forts et profiter de la seule supériorité numérique concédée par Annecy. Quelques erreurs défensives et peut-être un excès de facilité valentinois auront permis aux Annéciens de rester au contact puis de prendre l’avantage finalement assez logiquement.



Annecy confirme au 2ème tiers



Les Drômois reprennent le match en main dès le début de la seconde période mais les Haut-Savoyards, n’ont pas l’intention de s’en laisser compter. Moncenix sort de sa zone, transmet à Eyre qui rentre en territoire drômois, fait une passe abandon pour Yarovinsky avant de contourner la cage. Yarovinsky lui remet le palet, Eyre décoche un puissant tir qui s’écrase contre la transversale. La rondelle retombe devant la cage et, dans une forêt de joueurs, Moncenix expédie le palet dans la cage vide pour un triplé qui lui vaudra d’être le MVP (3-1 ; 23’27).



Photographe © Max Lazzaroni

Le jeu reprend, les deux équipes font jeu égal et les Chevaliers, portés par près de 1500 spectateurs dans un vacarme indescriptible obtiennent leur 3èmejeu de puissance. L’intensité du jeu monte et ce sont les Lynx, par Valentin Clément servi par Kévin Richard qui sont bien près de marquer et offrent, comme au premier tiers, à leur équipe un engagement en territoire annécien, synonyme de gain de tempsGaubert sort pour relancer plus vite mais trouve Alexis Hermant qui ne réussira pas à contrôler le palet. Les secondes s’égrainent et la pénalité ne donnera rien.

Au tour de Valence de bénéficier d’une pénalité qui lui offre plusieurs occasions dangereuses bien repoussées par Gaubert. Annecy tue la pénalité mais les Lynx tiennent leur momentum : Rudi Maarni récupère le disque derrière sa ligne de but, efface deux adversaires, sert Otto Pitkänen qui entre en zone, renverse sur Zinger qui remet à Maarni qui n’a plus qu’à lever la rondelle au dessus de la botte de Gaubert (3-2 ; 33’58)



Photographe © Max Lazzaroni

Les Chevaliers réagissent immédiatement par Martin qui trouve Blanc. C’est au tour de ce diable de Moncenix qui passe tout près de sa 4ème réalisation. Les Lynx sont contraints à la faute. Le jeu de puissance s’installe avec Eyre à la baguette mais le score en restera là.

Annecy reste devant au tableau d’affichage mais rien n’est joué.





Annecy hermétique au 3èmetiers



Les Chevaliers se portent à l’offensive Gusevas, Moncenix , puis Tuokkola sollicitent Blanc. Valence se doit de réagir pour revenir au score. Pitkänen, Alexis Pelisse puis Arille Dupont tenteront leur chance quelques minutes plus tard mais les tirs sont trop lointains pour inquiéter Gaubert. Il en faudra plus pour désarçonner les Chevaliers.

Peu avant la mi-tiers, une pénalité va offrir une supériorité numérique à Valence mais les Chevaliers ont sorti les armures. Une nouvelle pénalité annécienne offre 2’ de supériorité supplémentaires aux Lynx. Mais ils se font renvoyer dans leur zone et échappent de peu la prison pour un« faire trébucher » non sifflé, merci M. l’arbitre ... Mis à part un beau move de Baskov ou un lancer lointain de Pavel Pchalin, les Drômois ne produisent pas grand-chose face à cette hermétique équipe annécienne.

Nous entrons dans les trois dernières minutes et il faudrait un miracle, à la Visitation (*) par exemple, pour que les visiteurs espèrent le paradis ... « Damned » ! Les voilà sanctionnés pour un « faire trébucher » en zone offensive et réduits à 4 contre 5 ! Avec l’énergie du désespoir, Valence joue le tout pour le tout, comme cette tentative de Charles-Olivier Ouimet annihilée par Gaubert, ou cette chevauchée de la dernière chance du capitaine Lazzaroni. « 10, 9, 8, … », descendent des tribunes de la patinoire Jean Régis chauffée à blanc avant que la sirène ne consacre la victoire méritée des Chevaliers du lac d’Annecy.



L’équipe qui en voulait le plus a gagné ce soir



L’équipe drômoise est tombée sur plus affamée qu’elle ce soir. Même si, en début de saison, tout le staff aurait signé pour une deuxième place, ils peuvent regretter d’avoir laisser filer la première qui était à sa portée. L’équipe n’a pas retrouvé la « grinta » que nous lui avions vue, il y a 15 jours face à Toulouse. Jan Dlouhy se consolera en se disant que l’équipe a fait mieux que l’an dernier mais devra tirer les leçons de ce faux-pas face à une équipe à la portée des Lynx 2026. Le 1/8ème de finale et les tours suivants la placeront encore en situation de favori. Attention à ne pas retomber dans le piège de la facilité !



A l’image d’Hugo Moncenix, auteur d’un magnifique triplé, et de Julien Gaubert dans un grand jour, c’est tout l’effectif de Thomas Lapointe qui su exploiter les relâchements adverses et ne rien lâcher sur les duels pour faire face à la puissance de feu valentinoise. Dès qu’elle a été menée au score, l’équipe a égalisé puis pris l’avantage, au score comme dans les têtes. Ce premier tiers les a mis sur les rails, et ils n’ont plus rien lâché jusqu’à la sirène. Orléans, le prochain adversaire des Chevaliers est averti : cet adversaire est à prendre au sérieux !



Cette affiche de gala a tenu des promesses. Tous les ingrédients étaient là : qualité du jeu, état d’esprit, la qualité de l’arbitrage et ambiance dans les tribunes.





© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Tweets by HockeyHebdo