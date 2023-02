Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 18ème journée : Clermont-Ferrand vs Valence 4 - 5 (1-0 2-3 1-1 0-0 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 25/02/2023 Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis Cizeron) [ Clermont-Ferrand ] [ Valence ] Clermont défait aux tirs au but Défaite frustrante devant 1600 spectateurs pour les Clermontois au terme d'une partie qui peut laisser perplexe si l'on se détourne de l'information concernant l'infirmerie du côté auvergnat lors de cette 18 journée du championnat de France de hockey sur glace de Division 2. Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau & Yannick Matrin (Photos) le 27/02/2023 à 18:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Dernière journée de la saison régulière. Cette rencontre voyait s'opposer 2 équipes qui s'étaient rencontrées lors de la toute première journée de D2. C’est plutôt un bon souvenir pour Clermont-Fd puisque les Sangliers l'avaient emporté en prolongation.



Pourtant cette fois ce n'est plus Clermont qui avait les faveurs du pronostic, cela pour plusieurs raisons. Valence est monté en puissance en sachant apporter quelques retouches à l’effectif en cours de saison et bénéficiant de quelques bons espoirs juniors de Gap en cette fin de saison.



Enfin parce que les puydômois se voyaient ce soir amputés encore d'autres éléments de valeurs avec surtout l'absence du canadien et défenseur Brett Sterling, qui se rajoute à celles de Louis Duval et du meilleur compteur Pierre Trouvé (depuis devancé par Yliniva) ainsi que de 2 autres arrières ce qui rendait la défense un peu "expérimentale"



Heureusement le retour d'Antoine Vigier dont l'expérience fut d'autant plus précieuse ce soir, a contrebalancé en partie ces absences. L'entraîneur Alex Stein a dû ouvrir son banc à 2 nouveaux juniors de 19 ans Gautier Stellmacher et Axel Moreau.



Par contre les clermontois pouvaient compter sur le soutien inconditionnel de leur public puisque pas moins de 1600 spectateurs remplissaient les gradins (chiffre officiel via site de la fédé. : 1537 !).



Côté valentinois manquait essentiellement le russe Dmitri Dudkin, déjà absent la semaine dernière.



Crédit Photo Yannick Martin



La rencontre, très ouverte, débuta sous les meilleurs hospices côté auvergnat puisque les Sangliers ouvrirent le score à 6mn33 par le jeune Jules Prost assisté de Samuli Yliniva. Ce fut la seule réalisation de ce 1er tiers malgré un jeu très vif où les 2 équipes eurent leurs occasions.



Crédit photo Yannick Martin



Si la rencontre restait toujours très équilibrée dans le 2ème tiers, c'est pourtant bien Clermont qui aggrave la marque à la 29ème minute par le finlandais Asmuli Yliniva assisté d'Eliott Moreau et Josep Tufet. Mais tout fut remis en question en guère plus d'1 minute par les scandinaves de Valence Kristian Kragh (31'32'', assisté de Mansson et Joffre) profitant d'une supériorité numérique et Tristan Mansson (32'34'' assisté de Kragh et Riffard). A la 38éme minute le jeune espoir Gapençais Yoan Colomban (prêté dans le cadre d'une association de clubs avec Gap), assisté de Riffard et Janci, donne l'avantage aux Lynx.

Pourtant les Sangliers ne tarderont pas à réagir puisque guère plus d'1 minute plus tard, lors d'un avantage numérique, Eliott Moreau, assisté de Tufet et Yliniva, remet les équipes à parité. Fin du 2ème tiers à 3-3.



Crédit photo Yannick Martin



Le 3ème tiers s'annonçait acharné et il le fut, bien que peu prolifique en but. Il faudra attendre les 5 dernières minutes (56'31'') pour que les Lynx prennent les devants par l'intermédiaire de Kristian Kragh, assisté de Colomban et Dousseau.

Mais les Sangliers eurent les ressources morales pour réagir à nouveau par Eliott Moreau assisté de Josep Tufet et d'Antoine Vigier à l'approche de la dernière minute (58'58'').

Les valentinois n'auront pas le temps de réagir et ce score de 4-4 ouvrait la porte aux prolongations.



Crédit Photo Yannick Martin



Il y eu des sueurs froides des 2 côtés mais finalement la partie "mort subite" de la prolongation ne pourra départager les 2 équipes. Les arbitres furent donc contraints d'entamer la séance des tirs au but.

A ce jeu-là on pouvait pressentir un léger avantage aux visiteurs, non pas mieux armés au niveau gardiens sensiblement équivalents mais plutôt au niveau joueurs avec 4 renforts étrangers côté Valence contre 3 dont 1 junior espagnol côté clermontois.

Si les 2 finlandais de Clermont, Yliniva et Runsala concrétisèrent bien leur tour de passage, ce ne fut pas le cas des 3 autres joueurs locaux sollicités.

Paradoxalement côté Valence, des 3 étrangers engagés dans cet exercice seul Mansson trouvera les filets et ce sont leurs 2 joueurs français parmi les plus expérimentés, Joffre et Rama, qui feront la différence pour arracher les 2 points de la victoire.



Ces 2 points s'avèreront malheureusement insuffisants pour préserver leur 6ème place dorénavant conquise par Toulouse à la faveur de la victoire de ces derniers face à Colmar et du goal-average particulier en défaveur des drômois. Cela signifiera un adversaire plus huppé que prévu pour les Lynx lors de ce 1er tour des play-offs, en l'occurrence le 2ème de la poule A, Valenciennes.





