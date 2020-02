Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 18ème journée : Meudon vs Paris 6 - 7 (1-2 3-3 2-2) Le 08/02/2020 Patinoire de Meudon-la-Forêt. [ Meudon ] [ Paris ] Un derby à l’avantage des Parisiens. Reportage photographique de la rencontre entre les Comètes de Meudon et les Français Volants de Paris, match comptant pour la 18ème journée du Championnat de France. Patinoire de Meudon-la-Forêt., Hockey Hebdo Yves Le Guillerm le 11/02/2020 à 07:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



300 spectateurs Buts :

Meudon :

Paris :



Pour la 18ème et dernière journée du Championnat, les Parisiens troisièmes du classement, se déplaçaient à Meudon, classés deuxièmes, lors de la dernière rencontre, les Comètes avaient remporté le match 10-2.

Ce derby peut se montrer difficile, Meudon est une bonne équipe, explosive, composée de joueurs Nord-Américains, les Français Volants après avoir battu Epinal, premier de la poule, à l’extérieur et Rouen à domicile, peuvent se montrer dangereux et créer la surprise.



Une victoire ou une défaite ne changera rien au classement, mais elle peut-être importante pour le moral des gagnants et semer le doute dans la tête des perdants pour la deuxième phase du championnat.



Début du premier tiers et déjà les Meudonnais sont agressifs et mettent de l’intensité, les attaques s’enchainent et les tirs sont nombreux sur le gardien Parisien, logiquement, ceux-ci marquent le premier but à la troisième minute par Joseph Mitchell, le ton est donné.

Les Français Volants accusent le coup et se remettent à la besogne, à la sixième minute, Yannick Offret trouve le chemin des filets, puis ceux-ci prennent l’ascendant sur les Comètes, un deuxième but est marqué à la quatorzième minute par Nicolas Chauveau, fin du premier tiers sur le score 1-2.



Dés le début du deuxième tiers, à la vingt-et-unième minute, Oleg Kuzmin (Paris) trompe le gardien et marque, il doublera la mise une minute plus tard, à la vingt-neuvième minute Noé Gersanois (Paris) ajoute un point, les Comètes n’arrivent pas à concrétiser, à la trente-cinquième minute, ils réussissent à marquer par Antoine Fournier-Gosselin, puis ils enchainent deux buts rapidement, Lucas Debenedet et Eric Blossier, c’est au tour des Volants de subir. Six buts sont comptabilisés durant le tiers….Le score est de 4-5.



Le dernier tiers débute en infériorité numérique pour les Parisiens, malgré cela, Marc Slupski marque (4-6), les Comètes ne lâchent rien et Louis Rabelle marque à la cinquante-sixième minute, à la cinquante-neuvième minute, Joseph Mitchell marque son deuxième but de la soirée et égalise 6-6, tout reste à faire, il reste moins d’une minute à jouer, le gardien des Comètes, Devin McDonald se blesse à la cheville, il est remplacé par François Hervé, le jeu reprend, Oleg Kuzmin trompe le portier et marque son troisième but, celui de la victoire à vingt secondes de la fin.



Les Parisiens se sont fait peur et ont failli perdre ce match après avoir dominé 5-1 jusqu’à la moitié de la rencontre, Meudon reste une équipe solide qui fait une belle remontée pour égaliser dans la dernière minute, sans la blessure du gardien, peut-être que la suite aurait été différente.



La semaine prochaine, lors du premier tour des playoffs, les Français Volants rencontreront Toulouse et Meudon rencontrera Annecy.





