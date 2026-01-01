Les Bélougas recevaient les vipers ce samedi 21 février pour le dernier match de la saison régulière. Avec cette victoire 2-1, les vipers reprennent la première place au classement et confirment leur rôle de leader dans une saison où ils détiennent un record de 14 victoires consécutives. Alors que les vipers avaient remporté le match aller 8-4, les Toulousains assurent une perpétuelle évolution dans un match où le score reflète une adversité concordante. Toulouse maintient sa 4e place au classement.
1er période:
|Photographe © Romain Puech
Il ne faut que 30 secondes pour que les joueurs de SAFAR Jan imposent leur supériorité. La défense toulousaine est surprise par une furtive contre-attaque de VIGOR Alexandre qui dépose un caviar à VOJSOVIC Martin, seul face aux filets. Les bélougas peinent à réagir, obtiennent un power-play qui ne donne pas suite, mais qui lance leur rythme, ils dictent le tempo de la rencontre jusqu'à la mi-période. Avec une offensive qui n’est pas décisive et une défense qui peine à rentrer dans son match, les Toulousains manquent de se faire corriger par VOJSOVIC Martin et DE MALI Eliott. En fin de période les vipers profiteront d’un powerplay, défendue par le box-play Toulousain et BRAWLEY Brendahn qui sort un arrêt réflexe.
2ème période:
|Photographe © Romain Puech
Le début de ce tiers est durement dicté par les Montpelliérains. SAFAR Jan déploie son arsenal offensif avec VIRTANEN Valtteri, LAVRENOV Konstantin et VOJSOVIC Martin qui profitent du changement de côté pour enfermer les Toulousains dans leur zone.
Les bélougas ont quelques instants plus tard l’occasion de revenir au score, BYÉ Pierre obtient un penalty face à un STILIADIS Michael qui maîtrise sereinement son duel. MAGEE Brett offre une échappée qui n'aboutit pas à CHAUVEAU Nicolas et un power-plays est sifflé en leur faveur sans que la défense montpelliéraine ne soit inquiétée.
Puis à 31:48, VIRTANEN Valtteri inflige un écrasant pressing en zone offensive et assiste DEDREUX Maxence, les vipers mènent 2-0.
La fin de période se conclut avec une protection engagée du gardien, deux équipes qui se livrent, et une implication toujours plus forte.
3ème période:
|Photographe © Romain Puech
La 3e période débute avec un power-play en faveur de Toulouse, stérile face au boxplay des vipers. Les vipers ont par la suite l’occasion d’enfoncer le clou avec deux échappées distinctes de DE MALI Eliott et VIRTANEN Valtteri, mais BRAWLEY Brendahn répond présent. À 48:54, les bélougas bénéficient d’un nouveau powerplay qui sera concrétisé par GALVEZ Hugo. En réaction, les vipers changent de stratégie, attendent les Toulousains en zone neutre et ferment leur bleu.
S'efforçant de changer le cours de la rencontre, MAGEE Brett et SULLIVANE Shane surprennent leurs supporters et manquent de faire la remontada. Puis VIRTANEN Valtteri profite d’une équipe qui se livre pour se créer une nouvelle échappée qui ne conclura pas face au dernier rempart rouge et noir. A 56:26, AUDISIO Lucas fait sournoisement réagir le corps arbitral pour obtenir un powerplay à un moment décisif de la rencontre. Mais les gardiens font preuve de confiance à l'approche des playoffs, STILIADIS Michael, le gardien montpelliérain, s’impose une nouvelle fois et montre toutes ses qualités. DEVEZE Claude sort son gardien à 59:23 sans que cela ne change le cours du match. La rencontre se conclut sur le score de 2-1 en faveur de Montpellier.
|Photographe © Romain Puech
Le premier tour des playoffs se joue le 28 février et le 7 mars. Les vipers de Montpellier affrontent les Français volant de Paris à Bercy. Et les bélougas jouent des phénix de Reims en confiance puisqu’ils gagnent leur dernière rencontre face aux albatros de Brest, 2e de leur poule.