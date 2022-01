Hockey sur glace - Division 2 : 1ère journée : Annecy vs Morzine-Avoriaz 7 - 5 (4-1 2-3 1-1) Le 19/01/2022 Annecy - Jean Régis [ Annecy ] [ Morzine-Avoriaz ] Annecy fait chuter le leader ! Retour sur la rencontre du 19 janvier du championnat français de division 2 de hockey sur glace qui a vu Annecy s'imposer face à Morzine Avoriaz. Annecy - Jean Régis, Hockey Hebdo Club d'Annecy le 21/01/2022 à 10:02 Tweeter FICHE TECHNIQUE



247 spectateurs Arbitres : S. Geoffroy assisté de T. Derkaoui et T. Biot Buts :

Annecy : 11:07 Niklas Westerlund (ass Chad Bouffier ) ; 12:45 Maxime D'Orazio (ass Raphaël Papa) ; 16:48 Niklas Westerlund ; 1:06 Raphaël Papa (ass Niklas Westerlund et Maxime D'Orazio) ; 26:13 Niklas Westerlund (ass Grégory Dufour et Raphaël Papa) ; 28:40 Maxime D'Orazio (ass Niklas Westerlund et Raphaël Papa) ; 47:39 Cyril Papa (ass Tom Combaz et Benjamin Arnaud)

Morzine-Avoriaz : ; 21:36 Josselin Besson (ass Evgenii Muratov et Eliot Gouttry) ; 31:42 Thibault Delale (ass Victor Orset) ; 34:50 Evgenii Muratov (ass Josselin Besson et Eliot Gouttry) ; 59:52 Mark Shroyer (ass Evgenii Muratov et Vaclav Cestr) ; 5:40 Vaclav Cestr (ass Michaël Nolan) Pénalités 22 minutes (6x2mn+2x5mn) contre Annecy 24 minutes (7x2mn+2x5mn) contre Morzine-Avoriaz Photographe : Instant Pics

Gros début de match pour les deux équipes. Après seulement 1min06 du début de la rencontre, les chevaliers trouvent la faille et ouvrent le score avec un but de R. Papa qui récupère un palet laissé devant la cage. Gros début de match pour les deux équipes. Après seulement 1min06 du début de la rencontre, les chevaliers trouvent la faille et ouvrent le score avec un but de R. Papa qui récupère un palet laissé devant la cage. Morzine réagit immédiatement et égalise 4min30 plus tard. Le leader impose alors un gros rythme mais sera puni par 3 fois, en contre par Annecy avec des buts signés N.Westerlund x2 et M.D'Orazio.



Au l'entame du deuxième tiers, c'est Morzine qui ouvre le score et impose de nouveau son jeu, mais N. Westerlund, intenable, marque pour la troisième fois de la soirée, en break, ne laissant aucune chance au portier Morzinois. M.D'Orazio y va également de son doublé avant la fin du tiers. Morzine score par 2 fois dont une en infériorité numérique. En fin de tiers, une bagarre entre L.Lubin et B.Eyre envoie les deux protagonistes sur le banc des pénalités pendant 5 min.

Au troisième tiers, C.Papa ajoute un but au tableau en déviant un lancer de T.Combaz devant la cage. Une seconde bagarre éclate à 3 min de la fin entre T.Hagopian et L.Dutruel. Morzine marque à 10 secondes de la fin, un but très brouillon dans la cage de J.Dugat auteur de très nombreux arrêts dont 2 avec le casque. Ce derby dominé par Morzine en terme de possession et d'occasion est remporté par Annecy grâce à son réalisme devant le but. Hommes du match : Morzine : Cestr Vaclav Annecy : Nicklas Westerlund.

