Hockey sur glace - Division 2 : 1ère journée : Annecy vs Villard-de-Lans 1 - 2 (0-1 0-0 1-1) Le 08/10/2022 Annecy - Patinoire Jean Régis [ Annecy ] [ Villard-de-Lans ] Chevaliers et Ours au coude à coude Pour cette première journée du championnat D2 (poule B), les Chevaliers du Lac d'Annecy recevaient les Ours de Villard-de-Lans à la patinoire Jean Régis devant 408 spectateurs. Les deux équipes ont montré une défense solide, mais les locaux ont manqué de réussite et ont concédé la victoire à Villard-de-Lans sur le score 2 buts à 1. Annecy - Patinoire Jean Régis, Hockey Hebdo Anne Pérocheau le 10/10/2022 à 13:30 FICHE TECHNIQUE



408 spectateurs Arbitres : M. Popa assisté de MM. Salicio et Tchekachev Buts :

Annecy : ; 42.32 Raphaël Papa

Villard-de-Lans : 04.22 Théo Cointe (ass Justin Loze et Artemi Chernikov) ; 43.27 Artjoms Pankevics (ass Sergejs Pecura et Artemi Chernikov) Pénalités 6 minutes contre Annecy 10 minutes contre Villard-de-Lans Petite longueur d’avance pour Villard-de-Lans



À l’image du match, le début de ce premier tiers démontre un niveau équilibré entre les deux équipes, avec des arrêts de part et d’autre (Accarier pour Villard-de-Lans, Dugat pour Annecy).



Mais à 4’22, les Ours tirent leur épingle du jeu. Après deux tirs infructueux de la part de Loze et Chernikov, celui de Cointe trouve le fond de la cage de Dugat ; la persévérance a payé (0-1).



Photographe : Anne Pérocheau Quelques minutes plus tard, une action d’Annecy dans sa moitié offensive ouvre un espace devant le but d’Accarier, mais aucun Chevalier ne répond présent pour mettre les équipes à égalité. Au même moment, Zonderopécope de 2 minutes de pénalité pour obstruction ; cette première supériorité numérique pour l’équipe d’Annecy ouvrira peut-être la voie d’une égalisation.



À la mi-période, les multiples assauts annéciens ne sont toujours pas couronnés de succès, alors que les Chevaliers du Lac bénéficient de plusieurs situations de supériorité numérique et d’autant d’occasions.

À la toute fin du tiers, Bertrand prend 2 minutes pour charge incorrecte. Le deuxième tiers débutera donc par 1’20 de powerplay pour Annecy, à voir si la réussite aura gagné les joueurs d’Annecy au retour des vestiaires.



Statu quo malgré un temps fort d’Annecy en début de T2



Même si elle n’a pas su profiter de la supériorité numérique de ce début de tiers, l’équipe locale témoigne d’un esprit particulièrement combatif, à l’image de Gauze, dont le tir est arrêté par Accarier à 21’35. Un peu plus d’une minute plus tard, Schmitt parvient à faire passer le palet entre les jambes d’un défenseur, mais se heurte ensuite au portier villardien. Puis, nouvelle interventionde Gauze, dont la déviation échappe de peu au but. Au tourde Combaz de tenter sa chance, là encore malheureusement sans succès. Enfin, à 24’25, Perree bénéficie d’un contre et traverse la patinoire ; il se dirige seul face au but mais la pression de la défense villardienne qui revient à sa hauteur est trop forte.



Photographe : Anne Pérocheau De son côté, Dugat parvient à repousser les occasions sérieuses de Villard-de-Lans (en supériorité numérique à partir de 26’01, Geay se rendant coupable d’un faire trébucher), notamment celle de Chernikov à la 27ème, qui réussit à esquiver les divers éléments de la défense annécienne.

À 28’01, Geay profite d’une sortie de prison au meilleur des moments ; il s’empare seul du palet sur la moitié offensivede son équipe, alors vide. Mais le défenseur tarde probablement trop à tirer et l’action est sans danger pour Accarier.



Aucun but ne sera marqué dans ce tiers temps, mais les haut-savoyards peuvent largement y croire au vu des belles occasions qu’ils se sont créées.



Last but not least* (*le dernier mais pas des moindres)



On prend les mêmes et on recommence. Un tiers à nouveau équilibré entre les deux équipes.

À 41’48, une action coordonnée d’Aurard et Odibert pour Villard-de-Lans échoue.

Puis à 42’32, R. Papa part seul en contre et parvient à remettre les équipes à égalité (1-1).



Mais la réponse des Ours ne se fait pas attendre et moins d’une minute plus tard, c’est Pankevics qui, assisté de Pecura et Chernikov, fait reprendre l’avantage à son équipe (1-2).



Photographe : Anne Pérocheau Le jeu se fait rapide, alternant occasions et pénalités (à 49’23, Roux Fouillet est pénalisé pour faire trébucher ; à 51’36, Springer est pénalisé pour charge incorrecte), sans qu’aucune équipe ne parvienne à scorer à nouveau.



À 55’55, une charge incorrecte de Bertrand sur Combaz échauffe les esprits et sera peut-être l’occasion pour Annecy de revenir à niveau, en bénéficiant pour la cinquième fois d’un powerplay.



À 57’11, les Chevaliers du Lac et leur public célèbrent un but, maisun changement de lignes au même moment a créé un surnombre, et le but est invalidé par le corps arbitral (occasionnant les sifflets du public). Le score reste inchangé, Dugat quitte la glace à 57’35. Les équipes joueront à 6 contre 4 pendant 20 secondes (Bertrand étant toujours en prison).



À presque 1’30 de la fin du match, l’équipe d’Annecy demande un temps-mort. Les Chevaliers y auront cru jusqu’au bout, mais les équipes se quittent sur le petit score de 2 à 1 pour les visiteurs.



Photographe : Anne Pérocheau © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







