671 spectateurs Arbitres : M. George assisté de Mme Fontaine et de M. Braud Buts :

Clermont-Ferrand : 06.40 François Faure (ass Santeri Salminen et Tuomas Valirinne) ; 25.01 Mattéo Caudron (ass Yannis Cherkaoui et Clément Grossetête) ; 38.08 Micke Niemela (ass François Faure et Tuomas Valirinne) ; 43.20 Tristan Narbonne (ass Tuomas Valirinne et Leevi Sorvali) ; 46.14 Tuomas Valirinne (ass Micke Niemela et Santeri Salminen) ; 48.20 Tuomas Valirinne (ass Tristan Narbonne et Santeri Salminen) ; 49.50 Clément Grossetête (ass François Faure et Andry Grolleau) ; 56.02 Santeri Salminen (ass Louis Duval et Leevi Sorvali) ; 57.47 Micke Niemela (ass Tuomas Valirinne et Leevi Sorvali) ; 58.47 Mattéo Caudron (ass Loïc Briwa et Yannis Cherkaoui)

Anglet II : ; 16.45 Eliott Moreau (ass Benoît Ladonne et Thomas Decock) Pénalités 6 minutes contre Clermont-Ferrand 16 minutes contre Anglet II









Crédit photo Yannick Martin





1er Tiers : Période de test



L’entame du match est au profit des Clermontois néanmoins il leur faudra pas mal d’échanges mais surtout une pénalité contre Anglet pour que les locaux ouvrent leur compteur (1-0), ceci après six bonnes minutes d’échanges (06’40).

Confondant vitesse et précipitations les protagonistes de la rencontre n’arrivent pas vraiment à leur fin. En effet si certaines actions sont rondement bien menées elles sont vite contrées par des portiers assez efficaces, par contre d’autres manquent de précisions occasionnant par ci par là des arrêts de jeu pour hors-jeux et autres indélicatesses. Hormis le temps qui passe, pendant plus de 10 minutes rien ne se passe et il faut attendre la 17ème minute de jeu pour voir une évolution dans cette période.

Profitant d’un cafouillage de la défense clermontoise juste devant la cage les Angloys ne se privent pas pour tromper la vigilance du cerbère arverne avec un but non contestable (16’46). Anglet ouvre son compteur de points (1-1).

Par la suite, les imprécisions de passes et autres maladresses (pénalités) ne permettent pas à l’une ou l’autre équipe de faire évoluer les débats et c’est ainsi que tous regagnent le vestiaire pour la première pause sans progression du score.





Crédit photo Yannick Martin





2ème Tiers : Les jeux ne sont pas encore faits



La seconde période commence avec un léger avantage d’une supériorité numérique pour Clermont, ce dernier ne parvient pas à en profiter face à une résistance Angloye certaine mais bien présente. Chacun tente de poser son jeu mais se heurte à la position défensive de l’autre tout en attendant l’ouverture opportune. Celle-ci arrive pour Clermont après cinq minutes de jeu dans cette période. Trouvant la brèche dans leur propre camp les arvernes passent en contre, montent à l’offensive et une deux devant la cage basque, ils piègent le portier et reprennent l’avantage du match avec un magnifique but (25’01) - (2-1). Chacun poursuit sa route avec ses tentatives plus ou moins efficaces mais sans réussite probante tant l’adversaire est présent sur la glace ne voulant rien céder à l’autre encore moins lors des infériorités numériques concédées à l’autre. Les esprits commencent à s’échauffer et les échanges ne sont pas des plus cordiaux demandant l’intervention du corps arbitral de temps à autre. Rien n’est plus frustrant que de percer la défense adverse et se heurter à un cerbère efficace alors la tension monte. Ainsi le corps arbitral sévit comme lors de la 18ème minute de jeu. Anglet est une nouvelle fois sanctionné. Clermont met alors à peu près une minute trente à peaufiner son jeu de puissance pour enfin voir le profit d’une belle opportunité avec succès et un nouveau but (38’08) - (3-1). But qui sera le dernier de la période bien que de belles tentatives ont pointé leur nez durant les deux dernières minutes avant la seconde pause.





Crédit photo Yannick Martin





3ème Tiers : Festival de buts



En début cette troisième période les jeux ne sont pas encore faits. Les Angloys sont encore présents. Ils déroulent leur jeu de puissance poussant à plusieurs reprises les clermontois dans des retranchements mettant le doute dans leurs rangs. Ce n’est pas gagné encore. Les esprits chauffent. Certains en passent aux mains pour régler leur compte impliquant à nouveau l’intervention du corps arbitral avec des pénalités n’entrainant pas d’infériorités numériques. Une façon de calmer le jeu et d’éviter un embrasement. Les affaires ayant été remises en ordre, les clermontois surprennent les basques avec une contre-attaque à la 43ème minute de jeu qui se solde par un but, le 4ème pour Clermont (4-1). Les occasions basques ne manquent pas mais les pyrénéens en manque de réussite se heurtent au cerbère quand ils ne sont pas contrés par les locaux. Les tentatives néo-aquitaines se succèdent mais elles restent toujours vaines. Par contre celles des clermontois le sont un peu moins. Clermont affiche en très peu de temps un quota de buts non négligeable amenant les locaux vers une victoire certaine avec un 5ème but (46’14), le 6ème (48’20) et un 7ème (49’50). Un temps mort est alors demandé par Anglet afin de remettre de l’ordre dans les affaires courantes. Un changement de gardien du côté angloy et les consignes données par le coach basque semblent porter ses fruits. Les angloys stoppent l’hémorragie certes provisoirement mais ils manquent toujours de réussite dans leurs contres. L’effort défensif paye mais qu’un temps. Après 6 bonnes minutes de résistance les aquitains ne sont plus vraiment bien dans leurs basques et c’est Clermont qui va leur coller aux basques pour les assommer avec pas moins de 3 autres buts en moins de deux minutes d’écart chacun (56’02 – 57’47 – 58’47). Une fin de match avec quelques règlements de compte mais la victoire est bien acquise pour les Arvernes avec un cinglant 10 à 1.





Crédit photo Yannick Martin





Epilogue



Côté Angloys l’indiscipline aura couté deux buts et un surplus de fatigue. Et c’est dépité que les visiteurs finissent cette partie alors que le hockey proposé n’était pas si mal que ça mais face à des locaux plus réalistes et opportunistes il n’y a pas eu photo.

Côté Clermontois. La prestation des joueurs n’était pas mauvaise mais il manquait encore quelque chose pour une véritable osmose (synergie) de l’équipe. Il ne faut pas négliger le nombre de contres qu’il y a eu dans la partie. A noter la qualité de prestation d’Elliot Jones le portier Clermontois qui mérite bien sa place de titulaire. Pour une entrée en matière dans la saison 2024/2025 les Sangliers Arvernes n’ont pas failli à l’objectif fixé. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







