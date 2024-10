Premier tiers : Beaucoup d'espoir

Le jeu jeu qui début est clair et propre. C’est comme si le vent frais de la division du dessus soufflait sur la patinoire de Dijon. Dès le départ même, les joueurs locaux s’en prennent au géant qui garde les cages orléanaises. Se passe alors ce qui se passera plus tard de très nombreuses fois : un tir cadré échoue sur le gardien visiteur, les ducs, désorganisés, viennent essayer, en masse, de le pousser à l’intérieur, mais n’ont pas l’idée de se reculer pour armer à nouveau et ne font que batailler contre les bottes du gardien. Cette première fois donne de l’espoir au fans. Romand (D) cadre très bien un tir à cinq minutes du début, ce qui fait espérer en dévoilant quelques raideurs du gardien. La foule aime ce jeu : aucune équipe n’est recluse dans sa zone et le match s’annonce plutôt équilibré. Un coup de genou de Derody (O) octroie un powerplay à Dijon où seul le capitaine Chabert semble essayer de faire des choses. Plusieurs tirs cadrés ricochent sur le gardien. Un palet qui rebondit sur Orléans passe la bleue alors que tous les joueurs sont autour de la cage. Pris d’une initiative soudaine, Krofta, le fameux gardien dijonnais, fonce à la bleue et empêche le palet de rentrer dans sa zone. Le public, qui adore ce spectacle, crie son nom. Par trois fois, Jury (D) tire dans les bottes de Jones (O) mais ses grandes pattes font le travail.



De son côté Krofta fait encore le show, sortant de sa cage pour dégager sans voir Orléans arriver sur sa droite. Comme un joueur de champ, il revient en arrière, gratifie la glace d’un dérapage XXL pour se remettre en place et sort un très bel arrêt mitaine. La cage a eu très chaud et cela relance Orléans qui se chauffe et rattrape son déficit de tirs. En 2 minutes et quelques, pas moins de 8 tirs cadrés s’ajoute au compte des visiteurs. Dans le lot, un palet de Shafeev (O) fait bruyamment sonner le poteau, et surement le glas de Dijon. Les renards en visite s’organisent. Ils ébauchent plusieurs fois un laçage de passes autour de la cage, qui ne rentre pas, Krofta y perdant même son casque à force de se démener pour contrer les attaques. Le vent tourne. A 14’31, Chabert, encore, a réussi à pousser le palet contre la ligne. La foule croit qu’il est rentré mais non. Et l’espoir s’envole, surtout quand le premier but de Buriez (O) est marqué à 14’08, dirigé très rapidement entre les bottes de Krofta grandes ouvertes. C’est un but de présence d’esprit, marqué par réflexe. Dijon vexé repart à l’attaque : Ruggirelo tente de tirer de la bleue, Durin dans le slot… Rien n’y fait et Shibelbein (O) reprend Krofta par la droite et marque sans préavis à 19’45, un but un peu montant, qui passe au-dessus de sa hanche et finit au fond.

Deuxième tiers : Beaucoup MOINS d'espoir

Le deuxième tiers peine à démarrer. Pas moins de deux hors-jeux sont sifflés en 1’10. Perturbés visiblement par les coups de sifflets, les dijonnais prennent une pénalité pour faire trébucher (Neuwirth). Le power-play est infructueux et Orléans presque ironiquement, attend que Dijon soit à nouveau en nombre égal pour faire marquer Aleksis Burkits (21'47). Complètement désemparés, les Ducs multiplient les passes brouillonnes face à des renards qui ont pris du poil de la bête. Cinq minutes du deuxième tiers sont déjà passées et Dijon n’a toujours pas tiré. A un moment où pour une fois Dijon n’est pas replié dans sa zone, Hattunen (O) s’échappe pour, seul, faire face au gardien. Il marque sur un 1 contre 1 très propre, faisant naviguer le puck dans sa palette, entourbillonnant les yeux du gardien rouge (25'11). La frustration monte chez les locaux qui redoublent d’efforts et tirent, et cadrent mais sans jamais marquer. Romand (D) va s’encanailler vers certains Renards futés et le ton monte. Les Ducs attaquent sans relâchent pendant les dix minutes médianes du tiers, pour résumer. Geantet (D) tente une passe en arrière bien vue mais comme souvent, il n’y personne pour venir la cueillir et en profiter. La récupération est mauvaise et un hors-jeu est sifflé. Orléans a le rythme tranquille des gens qui ont de l’avance. A 35 minutes, les renards sortent de leur mutisme tout de même et charge Krofta qui ne maîtrise pas ses rebonds et passe à côté de la catastrophe pourtant déjà bien présente.

A nouveau et cette fois plus fort, la tension monte chez les ducs révoltés et une petite baston pointe le bout de son nez. A l’issue de celle-ci, Orléans grapille trois powerplay respectivement à 31’58, 35’44 et 37’44 mais ne marque pas. Après une charge incorrecte non sifflée, Hattunen (O) et Bourgin (D) commencent à se battre et écopent tous les deux de deux minutes. C’est finalement Bourgin qui reprend deux minutes après l’échauffourée. Les 600 spectateurs de Dijon huent les arbitres comme on le voit rarement. La foule presque entière est debout.

Troisième tiers : Plus DU TOUT d'espoir

A leur entrée pour le troisième tiers, ces même trois arbitres se font huer violemment à nouveau. Bourgin reprend sa place en prison. Cette fois-ci et c’est logique, les renards jouent la trappe, avec quatre buts d’avance, leur victoire semble toute tracée, plus besoin de marquer, il n’y a plus qu’à protéger. Seules quelques actions ponctuelles trouent cette stagnation avec notamment Karlis Jursenko qui tire à mi-zone de toutes ses forces sur Krofta. Ce dernier aura un beau bleu sur le torse. Burkits retente la même en échappée. Le score manque de s’alourdir car les rebonds inévitables de ses tirs puissants ne sont jamais nettoyés par les défenseurs absents.

Damir Shafeev (O) a bien vu que la droite de Krofta était plus faible que le reste et il contourne la cage à 46’48 et glisse la rondelle au fond. Ce but marque à la fois le coup de grâce pour Dijon et le regain d’envie d’Orléans qui retrouve le goût de l’attaque. S’en suit alors le mouvement le plus intelligent du match : deux renards font avancer Krofta au bout de sa zone bleue, et le couchent tout en laissant le palet à Burkits qui n’a plus qu’à le monter pour le mettre au fond à 50’25. Une dernière fois, la foule qui avait arrêté d’encourager ses ducs chante le prénom du gardien dépité : Michal. Le Powerplay dijonnais, sur les deux minutes de faire trébucher par le capitaine Jones est très défensif. Les locaux ont tout perdu, l’ambiance est tombée. Les visiteurs, grands spécialistes du hors-jeu, en refont deux avant la fin. Alexandra (D) fait bouillonner un petit coup le palet contre le filet du gardien d’en face mais il n’y a même plus l’espoir de sauver l’honneur en marquant au moins un but et le match s’achève comme ça, avec la tristesse des grands espoirs fracassés.

L’ouverture de la saison est donc terrible pour les Ducs, fraichement arrivés en deuxième division. Samedi prochain, Dijon rencontrera Wasquehal dans le nord, battus l’année dernière.