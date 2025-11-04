Hockey sur glace - Division 2 : 1ère journée : Mulhouse vs Roanne 1 - 4 (1-1 0-1 0-2) Le 04/10/2025 Mulhouse : Illberg [ Mulhouse ] [ Roanne ] Roanne gâche la fête à Mulhouse pour la première journée Les Renards de Roanne se sont imposés 4 à 1 sur la glace des Scorpions de Mulhouse pour l’ouverture de la saison régulière de Division 2. Une rencontre marquée par l’efficacité collective des visiteurs et une entrée difficile dans la compétition pour les promus alsaciens. Mulhouse : Illberg, Hockey Hebdo IA/GB le 08/10/2025 à 18:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



942 spectateurs Buts :

Mulhouse :

Roanne : Une première à oublier pour Mulhouse





Crédit Photo Dominique Bonnefond





1er Tiers Ce samedi 4 octobre 2025, la patinoire de l'Illberg accueillait le retour tant attendu des Scorpions de Mulhouse en Division 2. Fraîchement promus, les Alsaciens recevaient une formation expérimentée : les Renards de Roanne. Devant 952 spectateurs venus encourager leur équipe pour cette première journée, les Scorpions espéraient débuter leur saison sur une bonne note. Mais face à une équipe de Roanne bien organisée et opportuniste, la marche s’est avérée trop haute.





Crédit Photo Dominique Bonnefond





2ème Tiers

Le deuxième tiers voit Roanne prendre l’avantage : à la 24e minute, Ugo Lollier conclut une belle action collective initiée par Anosau et Cutt, pour donner l’avantage aux siens (1-2). Les Scorpions peinent alors à se montrer dangereux malgré une supériorité numérique en fin de période.





3ème Tiers

Dans le dernier acte, Roanne accélère. Radovan Cutt (42’23), puis David Fritz-Dreysse en supériorité (50’20) viennent sceller la victoire des Renards, portés par un trio Anosau-Cutt-Lollier très inspiré. Malgré plusieurs pénalités en fin de match, les Roannais restent solides défensivement et s'imposent logiquement 4-1 à l’extérieur.



Crédit Photo Dominique Bonnefond



Les Scorpions ont pourtant démarré fort, ouvrant le score à la 12e minute par Maxime Mathieu à égalité numérique. Mais la réponse roannaise ne s’est pas fait attendre. Profitant d'une infériorité numérique, Artsiom Anosau égalise en fin de premier tiers (19'15), donnant un premier coup au moral des locaux avant le retour aux vestiaires (1-1).Le deuxième tiers voit Roanne prendre l’avantage : à la 24e minute, Ugo Lollier conclut une belle action collective initiée par Anosau et Cutt, pour donner l’avantage aux siens (1-2). Les Scorpions peinent alors à se montrer dangereux malgré une supériorité numérique en fin de période.Dans le dernier acte, Roanne accélère. Radovan Cutt (42’23), puis David Fritz-Dreysse en supériorité (50’20) viennent sceller la victoire des Renards, portés par un trio Anosau-Cutt-Lollier très inspiré. Malgré plusieurs pénalités en fin de match, les Roannais restent solides défensivement et s'imposent logiquement 4-1 à l’extérieur.

🔍 Analyse : Roanne, une équipe déjà en place – Mulhouse doit apprendre vite

En face, Mulhouse a montré de la volonté, mais aussi beaucoup de fébrilité, notamment en zone défensive. Nicolas Jona, le portier alsacien, a été mis à rude épreuve. Offensivement, les Scorpions ont manqué de tranchant et ont été trop souvent pénalisés aux mauvais moments.

Cette première sortie rappelle la dure réalité du niveau D2 pour un promu. Rien d’alarmant, mais il faudra vite corriger le tir pour ne pas laisser filer les premiers points cruciaux de la saison.





Crédit Photo Dominique Bonnefond Ce match d’ouverture a mis en lumière deux dynamiques opposées. Du côté de Roanne, l’ossature de l’équipe semble déjà bien rodée, avec un collectif cohérent, des automatismes évidents et une gestion des temps faibles efficace. Le trio offensif Anosau – Cutt – Lollier a été le poison constant pour la défense mulhousienne, impliqué sur la quasi-totalité des buts.En face, Mulhouse a montré de la volonté, mais aussi beaucoup de fébrilité, notamment en zone défensive. Nicolas Jona, le portier alsacien, a été mis à rude épreuve. Offensivement, les Scorpions ont manqué de tranchant et ont été trop souvent pénalisés aux mauvais moments.Cette première sortie rappelle la dure réalité du niveau D2 pour un promu. Rien d’alarmant, mais il faudra vite corriger le tir pour ne pas laisser filer les premiers points cruciaux de la saison. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo