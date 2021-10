Hockey sur glace - Division 2 : 1ère journée : Paris vs Amnéville 5 - 3 (2-1 1-1 2-1) Le 09/10/2021 patinoire Sonja Henie [ Paris ] [ Amnéville ] Reportage photos de la rencontre entre Paris et Amnéville Reportage photos de la rencontre entre les Français Volants de Paris et les les Red Dogs d'Amnéville, match comptant pour la première journée du Championnat de France de division 2 de hockey sur glace. patinoire Sonja Henie, Hockey Hebdo Yves Le Guillerm le 14/10/2021 à 07:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Les marqueurs sont pour les Français Volants : Arthur NADAUX, Oleg KUZMIN (x2), Matteo MAHIEU et Mans PAPAUX, pour les Red Dogs : Victor THOREAU, Julien VOGT et Alexandre CAPET.

Les Français Volants ont écopé de 18 minutes de pénalités, les Red Dogs de 12 minutes.

Les arbitres sont messieurs AURAT Florian, DEBUCQUET Antoine et MESSIER Nicolas.



