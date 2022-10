Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 1ère journée : Roanne vs Courchevel-Méribel-Pralognan 3 - 1 (0-1 2-0 1-0) Le 08/10/2022 Roanne [ Roanne ] [ Courchevel-Méribel-Pralognan ] Bon début pour les Foxs Victoire intéressante des Foxs de Roanne face aux Bouquetins du HCMP lors de la 1ère journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 2. (gb) Roanne, Hockey Hebdo CHR - rb / gb le 13/10/2022 à 17:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



645 spectateurs Arbitres : GERMANEAUD Bastien assisté de DERKAOUI Tristan & DONAT-MAGNIN Alexandre Buts :

Roanne : ; 30:40 Juris Upitis (ass Aleksandrs Visockis et Blake Luscombe) ; 36:20 Felix De Coquereaumont (ass Eddy Thonnessen et Thomas Ravanel) ; 48:22 Aleksandrs Visockis (ass Blake Luscombe et Romain Bonnefond)

Courchevel-Méribel-Pralognan : 06:34 Matej Hajek (ass Nicolas Lopes) Pénalités 12 minutes (4-2-6) contre Roanne 22 minutes (8-6-8) contre Courchevel-Méribel-Pralognan C'est reparti pour une nouvelle saison…



Pour le compte de la 1ère journée de championnat votre équipe recevait l’entente HCMP. (Courchevel-Méribel-Pralognan)reparti pour une nouvelle saison… Pour le compte de la 1ère journée de championnat votre équipe recevait l’entente HCMP. (Courchevel-Méribel-Pralognan)



Nouvelle saison, nouvelle équipe, même public !! La patinoire affiche déjà complet et l'ambiance est de retour dans le chaudron des Foxs.



1er Tiers → Un bon début

Le match démarre, les hommes de Bonnefond ont la main sur le palet et contrôlent plutôt bien leur adversaire du soir lors des 5 première minutes. Les actions se multiplient sur la cage adverse, mais le gardien canadien de HCMP ne donne rien. Le jeu ralenti un peu et HCMP profitera d'une mauvaise relance Roannaise pour inscrire le 1er but de la soirée (0-1 HCMP). Suite à ce but les Renards vont se crisper et concéder de nombreuses actions dangereuses. Dans les 10 dernières minutes de cette première période, Depanian, le nouveau gardien du CHR offrira de nombreux arrêts spectaculaires pour maintenir son équipe dans le match.



2ème Tiers → Le réveil des Noirs et Jaunes

Les Foxs reprennent le match comme ils l'ont commencé… Ils contrôlent le jeu cependant ils commencent à se décomplexer. Les jeux de passes sont plus précis et la vitesse d’exécution est meilleure ! Après un gros travail le long des bandes en zone neutre, Luscombes sert Visockis qui débordera le défenseur de HCMP avant de distribuer une passe parfaite à Upitis qui n’aura plus qu'à pousser le palet au fond de la cage adverse (1-1). Ce premier but libérera complètement vos Foxs et peu de temps après, sur un bon pressing des Renards, De coq et Thonnessen s'offriront un joli une / deux dans la défense adverse pour permettre à votre équipe de prendre l'avantage ( 2-1 CHR).



3ème Tiers → Vos fox en contrôle

Les Renards ont le match en main, mais HCMP continu de pousser pour revenir dans le match. Les deux gardiens de rendront arrêt sur arrêt… L'indiscipline de HCMP leur coûtera cher car à moins de 8 minutes de la fin de la rencontre, Visockis scellera le sort des Bouquetins. Après plusieurs situations en Power play (Supériorité numérique), le CHR trouvera enfin la faille, Bonnefond le long de la bleue fixera la défense adverse avant de servir parfaitement Visockis qui crucifiera le Gardien de HCMP d'un tir surpuissant (3-1 CHR).



Résultat Final : 3 - 1

Évolution du score : 0-1 / 2-0 / 1-0



Le mot du coach :

“ Dans le vestiaire, la tension était palpable avant le match… L'équipe avait vraiment envie de bien démarrer ce championnat ! Même si on a concédé le premier but de la soirée, je trouve que nous sommes bien rentrés dans le match. Lors des premières vingt minutes, l'équipe était un peu sur la retenue, mais au fil du match tout le monde s’est relâché et on a pu construire cette première victoire. On est au début de l'aventure, il y a encore beaucoup de travail avant de pouvoir tirer le 100% de cette nouvelle équipe. "

Voici toutes les statistiques du match de samedi dernier opposant les Foxs à HCMP: ­

­ ­

­

­­

­

­ Prochain Match: Samedi 15/10/22

Les foxs se déplacerons pour la 2ème journée de championnat chez les Grizzlys de Grenoble/Vaujany ce Samedi 15 octobre à 19h00.

­





© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo