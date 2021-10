Hockey sur glace - Division 2 : 2ème journée : Morzine-Avoriaz vs Roanne 7 - 5 (2-2 1-0 4-3) Le 16/10/2021 Morzine-Avoriaz , Skoda arena [ Morzine-Avoriaz ] [ Roanne ] Première victoire pour les Pingouins Au terme d'un match riche en buts , les hommes de Stéphane Gros remportent leur première victoire face à Roanne. Un plein de confiance nécessaire pour préparer le derby face à Annecy en coupe de France mardi soir . Retour en images sur cette première victoire. Morzine-Avoriaz , Skoda arena, Hockey Hebdo Yoann Coppel le 17/10/2021 à 14:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



513 spectateurs Buts :

Morzine-Avoriaz :

Roanne :



polo64 a écrit le 17/10/2021 à 19:55 Prestation de Lucas Mugnier très inquiétante. Il est très grand et il a du mal à être compact sur les shoots ras glace. Ses déplacements latéraux sont assez lents, il relache un nombre invraisemblable de puck. Attention aux playoffs. Dans ces conditions, on pourrait bien revivre le dernier 1/4 contre ... Roanne !!!







