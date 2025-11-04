Hockey sur glace - Division 2 : 2ème journée : Toulouse-Blagnac vs Valence 3 - 4 (1-1 0-2 2-1) Le 11/10/2025 Blagnace (Patinoire Jacque Raynaud) [ Toulouse-Blagnac ] [ Valence ] Toulouse s’accroche mais Valence s’impose en patron Les Bélougas de Toulouse-Blagnac ont manqué de peu un retour héroïque face aux Lynx de Valence, leaders de la poule B. Malgré une belle réaction en troisième période, les hommes de Claude Devèze s’inclinent 4-3 à domicile lors de cette deuxième journée de Division 2. Blagnace (Patinoire Jacque Raynaud), Hockey Hebdo IA/GB le 14/10/2025 à 18:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1499 spectateurs Arbitres : TELLIEZ Pascal assisté de NORDMAN Leif & PRAGOUT Maxime Buts :

Toulouse-Blagnac : 08:04 Pierre Byé (ass André Menard et Shane Sullivan) ; 52:56 Shane Sullivan (ass Jakes MacDonald et Pablo Sudor) ; 55:18 Loïc Mairal (ass Shane Sullivan et Brett Magee)

Valence : ; 08:36 Otto Pitkanen (ass Pavel Pchalin et Rudi Maarni) ; 29:39 Otto Pitkanen (ass Rudi Maarni et Enzo Dousseau) ; 31:32 Pavel Pchalin (ass Tomas Marcinek et Alexei Baskov) ; 59:51 Otto Pitkanen (ass Rudi Maarni) Pénalités 12 minutes contre Toulouse-Blagnac 18 minutes contre Valence Un duel intense, une issue cruelle



Dans une patinoire Jacques-Raynaud bien garnie (1499 spectateurs), les Bélougas espéraient lancer leur saison après une première défaite frustrante. Face à eux, une formation de Valence venue avec de solides certitudes, après une entame de championnat convaincante. Le match a tenu toutes ses promesses : du rythme, des buts, de l’engagement physique, mais aussi un scénario cruel pour Toulouse, qui aura vu ses efforts anéantis à neuf secondes de la sirène.

Crédit Photo Romain Puech

Première période : un round d’observation engagé



Les débats s’ouvrent de manière équilibrée. Toulouse ouvre le score à 8’04 par Pierre Bye, bien servi par Ménard et Sullivan, dans le jeu à cinq contre cinq. Mais la réponse de Valence ne tarde pas : à 08’36, Otto Pitkänen égalise en supériorité numérique après une pénalité évitable. Le jeu se durcit, les minutes de pénalité s’accumulent, notamment du côté toulousain (4 pénalités contre 3 pour Valence), empêchant les locaux de développer leur jeu. Malgré quelques tentatives, les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score de parité : 1-1.



Crédit Photo Romain Puech

Les débats s’ouvrent de manière équilibrée. Toulouse ouvre le score à 8’04 par Pierre Bye, bien servi par Ménard et Sullivan, dans le jeu à cinq contre cinq. Mais la réponse de Valence ne tarde pas : à 08’36, Otto Pitkänen égalise en supériorité numérique après une pénalité évitable. Le jeu se durcit, les minutes de pénalité s’accumulent, notamment du côté toulousain (4 pénalités contre 3 pour Valence), empêchant les locaux de développer leur jeu. Malgré quelques tentatives, les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score de parité : 1-1. Deuxième période : Valence prend le contrôle



Les Lynx haussent le ton au retour de la pause. Plus précis, plus efficaces dans les transitions, ils profitent d’une défense toulousaine trop passive. Pitkänen signe un doublé à la 29e minute, avant que Pchalin ne creuse l’écart deux minutes plus tard. En face, les Bélougas semblent accuser le coup physiquement. Le manque de discipline (trois pénalités supplémentaires) freine tout espoir de révolte. Valence gère, impose son rythme et rentre aux vestiaires avec une avance logique : 3-1.



Crédit Photo Romain Puech

Les Lynx haussent le ton au retour de la pause. Plus précis, plus efficaces dans les transitions, ils profitent d’une défense toulousaine trop passive. Pitkänen signe un doublé à la 29e minute, avant que Pchalin ne creuse l’écart deux minutes plus tard. En face, les Bélougas semblent accuser le coup physiquement. Le manque de discipline (trois pénalités supplémentaires) freine tout espoir de révolte. Valence gère, impose son rythme et rentre aux vestiaires avec une avance logique : 3-1. Troisième période : le réveil des Bélougas... avorté



Menés de deux buts, les Toulousains reviennent avec de meilleures intentions. À force d’efforts, ils reviennent à hauteur grâce à deux réalisations coup sur coup. Sullivan relance les siens à la 52e minute, avant que Mairal n’égalise trois minutes plus tard, faisant exploser la patinoire. Le momentum est alors clairement du côté local. Mais Valence, solide et opportuniste, va doucher les espoirs adverses. À neuf secondes de la fin, Pitkänen, encore lui, crucifie Narbonne et inscrit le but de la victoire, signant un triplé retentissant.



Crédit Photo Romain Puech

Menés de deux buts, les Toulousains reviennent avec de meilleures intentions. À force d’efforts, ils reviennent à hauteur grâce à deux réalisations coup sur coup. Sullivan relance les siens à la 52e minute, avant que Mairal n’égalise trois minutes plus tard, faisant exploser la patinoire. Le momentum est alors clairement du côté local. Mais Valence, solide et opportuniste, va doucher les espoirs adverses. À neuf secondes de la fin, Pitkänen, encore lui, crucifie Narbonne et inscrit le but de la victoire, signant un triplé retentissant. Analyse du match : Valence assume son statut, Toulouse en quête de constance



Ce match a confirmé la solidité du collectif drômois, bien emmené par un Otto Pitkänen décisif (3 buts). Valence a su profiter des erreurs adverses, notamment des nombreuses pénalités (12 minutes pour Toulouse) pour faire la différence. Côté Bélougas, la réaction du dernier tiers laisse entrevoir un potentiel intéressant, mais trop de temps faibles et un manque de rigueur défensive ont plombé leurs chances.

Avec deux défaites en autant de matchs, Toulouse reste englué à la 9e place, tandis que Valence s’installe confortablement en tête de la poule B.



© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo