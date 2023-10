Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 3ème journée : Clermont-Ferrand vs Valence 2 - 3 (1-1 1-1 0-1) Le 21/10/2023 Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron) [ Clermont-Ferrand ] [ Valence ] Clermont, avec les regrets… Il y a des matchs avec et ceux sans, mais la rencontre comptant pour la 3ème journée du championnat de France de Division 2 opposant Clermont à Valence était vraiment avec et sans. L’envie était là, ce qui a donné un bon match avec une sacré opposition mais ce qui a manqué le plus se sont les jambes lors de certains contres. C’est sur ce constat léger que Les Sangliers Arvernes se sont inclinés 3 à 2 en toute fin de match face à des Lynx qui n’avaient pas grand-chose à perdre mais qui n’ont pas manqué de réalisme. (GB) Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau & gb le 23/10/2023 à 21:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



873 spectateurs Arbitres : M. Le Berre assisté de MM. Cary et Aman Buts :

Clermont-Ferrand : 13.52 Théo Vialatte (ass Micke Niemela et Tuomas Välirinne) ; 26.47 Tuomas Välirinne (ass Sergei Lisov et Théo Vialatte)

Valence : ; 14.21 Rudi Maarni (ass Dmitri Dudkin et Marius Roudadoux) ; 35.37 Jules Plenet (ass Rudi Maarni et Mahé Forestier) ; 58.54 Yegor Yegorov (ass Valentin Clément et Mahé Forestier) Pénalités 6 minutes contre Clermont-Ferrand 12 minutes contre Valence



Crédit Photo Yannick Martin





1er Tiers



En ce début de rencontre, ce sont bien les visiteurs qui se montrent les plus dangereux grâce à un jeu plus rapide. Les Sangliers tardent quelque peu à réagir mais cela tendra à s'équilibrer quelque peu.



Équilibre qui se transformera en temps fort pour les Arvernes à la faveur d'une supériorité numérique. C'est Theo Vialatte qui concrétisera, assisté de Niemela et Valériane à 13mn52.



Malheureusement avantage de courte durée puisqu'il ne faudra pas plus de 30 secondes pour que le drômois Maarni, assisté de Dudkin et Roudadoux, remette les 2 équipes à égalité.



Ce 1er tiers en restera sur ce score de 1 à 1.



Crédit Photo Yannick Martin





2ème Tiers



La 2ème période démarre avec de meilleures intentions pour Clermont qui semble plus à son affaire et s'offrira plusieurs belles opportunités. Mais surtout la rencontre monte en tension et cela va faire les affaires de Clermont dans un 1er temps.



C'est sur une double supériorité numérique que les Sangliers reprendront les devants grâce à Tuomas Valirinne assisté de Lisov et Vialatte à 26mn47.



Malheureusement dans un 2ème temps, à l'occasion cette fois d'une supériorité numérique des Lynx, c'est le valentinois Jules Plenet, assisté de Maarni et Forestier, qui ramène les équipes à nouveau à égalité à 4mn de la fin de cette période.



Crédit Photo Yannick Martin





3ème Tiers



Les 2 équipes démarrent ce dernier tiers sur un rythme très élevé où chacune connaîtra ses moments forts sans jamais pourtant réussir à concrétiser alors que des occasions semblaient quasi inratables.



Et on commençait à se dire qu'une des 2 équipes, ce soir aurait bien des regrets à l'issue du match d'avoir raté tant d'occasions.



Malheureusement cette équipe fut Clermont avec ce but encaissé à 1mn 06 de la fin. Le biélorusse de Valence, Yahor Yahoray assisté de Clément et Roudadoux, réussit à trouver le trou de souris à travers une forêt de jambières pour glisser le palet dans les filets du clermontois Fontaine.



Les Sangliers se verront offrir une dernière chance à 17 secondes de la fin avec une pénalité contre les visiteurs.



Le coach arverne décide alors de sortir le gardien pour un joueur de champ en plus. Et on crut à l'exploit avec ce tir de Vialatte vers le côté droit de la cage bien ouverte. Las, il rate son tir. Une si belle occasion ne se représentera plus et les clermontois doivent s'incliner.



Crédit Photo Yannick Martin



Tandis que Valence se hisse à la 4ème place, Clermont se retrouve 8ème devant Lyon et Annecy. Match important pour ces 2 équipes qui veulent absolument engranger rapidement des points pour déjà dans un premier temps consolider leur classement pour plus d'ambition.En ce début de rencontre, ce sont bien les visiteurs qui se montrent les plus dangereux grâce à un jeu plus rapide. Les Sangliers tardent quelque peu à réagir mais cela tendra à s'équilibrer quelque peu.Équilibre qui se transformera en temps fort pour les Arvernes à la faveur d'une supériorité numérique.Ce 1er tiers en restera sur ce score de 1 à 1.La 2ème période démarre avec de meilleures intentions pour Clermont qui semble plus à son affaire et s'offrira plusieurs belles opportunités. Mais surtout la rencontre monte en tension et cela va faire les affaires de Clermont dans un 1er temps.Les 2 équipes démarrent ce dernier tiers sur un rythme très élevé où chacune connaîtra ses moments forts sans jamais pourtant réussir à concrétiser alors que des occasions semblaient quasi inratables.Et on commençait à se dire qu'une des 2 équipes, ce soir aurait bien des regrets à l'issue du match d'avoir raté tant d'occasions.Les Sangliers se verront offrir une dernière chance à 17 secondes de la fin avec une pénalité contre les visiteurs.Le coach arverne décide alors de sortir le gardien pour un joueur de champ en plus. Et on crut à l'exploit avec ce tir de Vialatte vers le côté droit de la cage bien ouverte. Las, il rate son tir. Une si belle occasion ne se représentera plus et les clermontois doivent s'incliner.Tandis que Valence se hisse à la 4ème place, Clermont se retrouve 8ème devant Lyon et Annecy.



© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo