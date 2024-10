Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 3ème journée : Dijon vs Luxembourg 3 - 5 (0-1 0-2 3-2) Le 19/10/2024 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Luxembourg ] Si proche mais si loin Les Ducs qui ont pris leur premier point en championnat la semaine dernière à Wasquehal après une défaite en prolongation espèrent décrocher sa première victoire de la saison face à ses partisans. En face ils retrouvent le Tornado promu comme eux de l'an dernier mais qui semble mieux armé. Luxembourg après une bonne ouverture de championnat s'est incliné nettement à domicile. Les hommes de Christer Eriksson cherchent à rebondir en Bourgogne et à se venger de leur défaite l'an passé au carré final Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 20/10/2024 à 11:28 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Dijon :

Luxembourg : Pénalités 14 minutes contre Dijon 20 minutes contre Luxembourg



Faire le jeu, contrer :

Luxembourg démarre bien mais se fait bloquer dans la défense, Thomas contre mais Krofta fait le premier arrêt du match. Le Tornado fait le jeu mais Bourgin va récupérer à la bleue et tente sa chance sans succès.

Les visiteurs repartent à l'ssaut, Cháb dévie un slap de la bleue, mais son compatriote de l'autre équipe repousse. Dijon tente de repartir, Jury perd le palet dans la zone défensive, Holodkovs récupère et décale Maurer au second poteau qui reprend victorieusement (0-1 à 02'55).



Teuber contre à toute allure, il est accroché et le DHC récupère le premier powerplay. Photographe : Roxane Gindre Malheureusement pour les locaux, leur powerplay ne donne absolument rien et aucun tir n'atteint la cage de Perrin. Cependant Dijon conserve le palet à l'offensive. Chabert derrière la cage remet dans l'axe pour Teuber qui manque.

Le Tornado repart bien à l'offensive avec un bon jeu de passe qui met la défense locale en difficultés. Mais une fois encore le gardien tchèque multiplie les interventions pour tenir sa ligne. Sur une contre ducal, Perrin et Maurer ne se comprennnent pas et se téléscopent, ils tombent devant la cage, Catalao récupère mais manque la cage vide. Neuwirth contre, il lance, son tir est repoussé, il récupère son propre rebond mais échoue une deuxième fois. Luxembourg est encore pénalisés, quelques bonnes tentatives sont à signaler mais il manque de la réussite dans le dernier geste. Perrin battu sur un lancer, le palet file vers le but, mais Stroppolo bloque sur sa ligne. Lacroix ou Teuber dans l'angle ne peuvent trouver l'ouverture.

Le Tornado retourne à l'offensive et récupère son premier jeu de puissance en fin de tiers, il ne changera rien jusqu'à la première sirène.



Tirs cadrés : 13 / 13

Engagements : 12 / 6 pour Luxembourg Les Dijonnais contrôlent plutôt le palet mais en défense et ne parvient pas à lancer son propre jeu. Holodkovs récupère dans l'axe mais échoue sur le gardien local. Sur un engagement gagné par les Luxembourgeois, Holodkovs a la bleue trouve la mitaine de Krofta toujours vigilant.Teuber contre à toute allure, il est accroché et le DHC récupère le premier powerplay.Malheureusement pour les locaux, leur powerplay ne donne absolument rien et aucun tir n'atteint la cage de Perrin. Cependant Dijon conserve le palet à l'offensive. Chabert derrière la cage remet dans l'axe pour Teuber qui manque.Le Tornado repart bien à l'offensive avec un bon jeu de passe qui met la défense locale en difficultés. Mais une fois encore le gardien tchèque multiplie les interventions pour tenir sa ligne. Sur une contre ducal, Perrin et Maurer ne se comprennnent pas et se téléscopent, ils tombent devant la cage, Catalao récupère mais manque la cage vide. Neuwirth contre, il lance, son tir est repoussé, il récupère son propre rebond mais échoue une deuxième fois. Luxembourg est encore pénalisés, quelques bonnes tentatives sont à signaler mais il manque de la réussite dans le dernier geste. Perrin battu sur un lancer, le palet file vers le but, mais Stroppolo bloque sur sa ligne. Lacroix ou Teuber dans l'angle ne peuvent trouver l'ouverture.Le Tornado retourne à l'offensive et récupère son premier jeu de puissance en fin de tiers, il ne changera rien jusqu'à la première sirène.13 / 1312 / 6 pour Luxembourg



La tornade souffle :





Luxembourg contre et les Ducs sont sanctionnés pour un surnombre. Le Tornado s'installe à l'offensive, Upitis seul dans l'angle lance, Krofta vole pour bloquer. Dijon est sous pression et une deuxième faute est sifflée contre les locaux. A cinq contre trois, le palet tourne vite, Upitis tente de la bleue, sans succès. Vogt lance, le palet est freiné par Krofta mais se dirige vers la ligne, Mahier récupère et glisse sous le gardien. Cháb derrière la cage, lance et parvient avec plusieurs rebonds dans les bottes du portier, dignes d'un joueur de billard, de glisser au fond (0-2 à 32'44). Photographe : Roxane Gindre

Les deux équipes sont de nouveau au complet. Holodkovs drible tout le monde mais vient buter sur Krofta. Alexandra le frappe à la tête, il est envoyé deux minutes au cachot. Le powerplay luxembourgeois va faire mouche sur cette faute stupide. Filipp Cháb de loin envoie un slap dans le trafic qui fait trembler les filets bourguignons (0-3 à 33'36). Le Tornado revient en powerplay au deuxième vingt. La défense dijonnaise parvient à nettoyer et à tuer la faute. Bourgin contre et est accroché à son tour. Dijon s'installe en suppériorité mais ne peut pas grand chose. Dès le retour à cinq, Chabert en contre est fait trébucher. Nouveau jeu de puissance, Geantet dans le slot échoue sur Perrin. Les Ducs restent à l'offensive mais manquent le cadre ou ratent leurs passes.Luxembourg contre et les Ducs sont sanctionnés pour un surnombre. Le Tornado s'installe à l'offensive, Upitis seul dans l'angle lance, Krofta vole pour bloquer. Dijon est sous pression et une deuxième faute est sifflée contre les locaux. A cinq contre trois, le palet tourne vite, Upitis tente de la bleue, sans succès. Vogt lance, le palet est freiné par Krofta mais se dirige vers la ligne, Mahier récupère et glisse sous le gardien.Les deux équipes sont de nouveau au complet. Holodkovs drible tout le monde mais vient buter sur Krofta. Alexandra le frappe à la tête, il est envoyé deux minutes au cachot. Le powerplay luxembourgeois va faire mouche sur cette faute stupide.

Luxembourg reste à l'offensive, Mullo de la bleue slape, Krofta capte de la mitaine. Cháb en contre n'a pas plus de succès, Vogt à la déviation non plus.

Secoués par le vent qui souffle du Nord, Dijon parvient à repartir en break. Lacroix lance, mais personne n'est sur le rebond, Valtat dans l'axe échoue également. Les nombreuses erreurs, pertes de palets locales sapent l'installation du jeu. Dans les dernières secondes, Luxembourg est pénalisé.



Tirs cadrés : 12 / 9 pour Luxembourg

Engagements : 10 / 9 pour Dijon



Course contre la mort :



Chabert parvient à lancer Lacroix, il monte à l'assaut et d'un tir parfait nettoie la lucarne (1-3 à 41'17).

Le compteur local se débloque enfin mais les visiteurs contrent. Maurer seul dans le slot lance à deux reprises, mais sans résultat, une fois encore la défense bourguignonne était aux abonnés absents sur l'action. Teuber part seul à l'assaut, le bouclier de Perrin détourne le lancer du Tchèque. Maurer parvient à contrer, il marque mais l'arbitre avait sifflée une faute. Dijon pose son jeu. Teuber accélère à toute allure dans la zone, il dévie une passe parfaite au second poteau pour Lacroix qui ne manque pas le one-timer (2-3 à 45'36).

Les Ducs sont revenus à hauteur dans les cinq premières minutes, le match regagne en intérêt. Luxembourg gagne l'engagement, Hirvonen et Maurer accélèrent à deux contre un, le Finlandais décale le Mosella qui fusille Krofta (2-4 à 45'45).

Un nouveau but encaissé dans la foulée douche un peu les Bourguignons, mais ils vont une fois encore être remis en selle par l'indiscipline visiteuse. Sur un contre ducal le Tornado est pénalisé. Chabert remonte vite dans la zone, il lance vers le deuxième poteau, le palet est dévié par Thomas bien involontairement dans son propre but (3-4 à 48'06). Photographe : Roxane Gindre

Luxembourg repart mais est encore pénalisé, le powerplay dijonnais s'installe pour espérer revenir mais une faute tombe sur le casque des locaux. Le palet est renvoyé dans la zone dijonnaise, Krofta sort pour le jouer derrière sa cage, il est chargé par Maurer, une bagarre éclate. Les Ducs sont pénalisés encore une fois, mais le powerplay visiteur ne donne rien. Le Tornado est à son tour sanctionné. Neuwirth seul dans le slot manque le cadre. Dijon contrôle le jeu, la déviation de Chabert est détourné par Perrin sur le poteau. Le temps file, Dijon sort son gardien au pire moment, alors que le jeu est dans sa zone et qu'il ne contrôle pas vraiment le palet. Faure Brac lance dans la cage vide et met fin au suspense (3-5 à 59'27).



Tirs cadrés : 18 / 13 pour Luxembourg

Engagements : 13 / 5 pour Luxembourg



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Adrien Maurer

** : Filipp Cháb

* : Josef Teuber Les Ducs reviennent sur la glace en suppériorité.Le compteur local se débloque enfin mais les visiteurs contrent. Maurer seul dans le slot lance à deux reprises, mais sans résultat, une fois encore la défense bourguignonne était aux abonnés absents sur l'action. Teuber part seul à l'assaut, le bouclier de Perrin détourne le lancer du Tchèque. Maurer parvient à contrer, il marque mais l'arbitre avait sifflée une faute. Dijon pose son jeu.Les Ducs sont revenus à hauteur dans les cinq premières minutes, le match regagne en intérêt.Un nouveau but encaissé dans la foulée douche un peu les Bourguignons, mais ils vont une fois encore être remis en selle par l'indiscipline visiteuse. Sur un contre ducal le Tornado est pénalisé.Luxembourg repart mais est encore pénalisé, le powerplay dijonnais s'installe pour espérer revenir mais une faute tombe sur le casque des locaux. Le palet est renvoyé dans la zone dijonnaise, Krofta sort pour le jouer derrière sa cage, il est chargé par Maurer, une bagarre éclate. Les Ducs sont pénalisés encore une fois, mais le powerplay visiteur ne donne rien. Le Tornado est à son tour sanctionné. Neuwirth seul dans le slot manque le cadre. Dijon contrôle le jeu, la déviation de Chabert est détourné par Perrin sur le poteau. Le temps file, Dijon sort son gardien au pire moment, alors que le jeu est dans sa zone et qu'il ne contrôle pas vraiment le palet.18 / 13 pour Luxembourg13 / 5 pour Luxembourg*** : Adrien Maurer** : Filipp Cháb* : Josef Teuber



Photographe : Roxane Gindre

Pour Dijon c'est une nouvelle défaite, la troisième en autant de rencontres. Les Ducs ont été malmenés pendant une bonne partie de la rencontre et leur défaite semble logique aux vues du nombre d'erreurs qui ont été faites durant la partie. Cependant le réveil au dernier tiers avec enfin un powerplay efficace a permis de retrouver l'espoir et de se rapprocher du score fortement sans jamais égaliser. Il a manqué aux Ducs de la lucidité devant la cage, de la rigueur défensive et plus de discipline. Luxembourg remporte un bon succès, logique en Bourgogne. Rapidement devant grâce aux erreurs locales, le Tornado a su appuyer au bon moment là où ça fait mal. Malgré une frayeur à cause de son indiscipline au dernier tiers, Luxembourg n'a jamais perdu son avance et a su tempérer jusqu'à la fin de la rencontre, où un dernier but en cage vide lui permet d'assurer sa deuxième victoire en trois rencontres de D2. Luxembourg occupe une belle troisième place d ela poule Nord. La semaine prochaine le Tornado sera devant ses partisans pour retrouver un autre adversaire du carré final dernier, Châlons en Champagne.Pour Dijon c'est une nouvelle défaite, la troisième en autant de rencontres. Les Ducs ont été malmenés pendant une bonne partie de la rencontre et leur défaite semble logique aux vues du nombre d'erreurs qui ont été faites durant la partie. Cependant le réveil au dernier tiers avec enfin un powerplay efficace a permis de retrouver l'espoir et de se rapprocher du score fortement sans jamais égaliser. Il a manqué aux Ducs de la lucidité devant la cage, de la rigueur défensive et plus de discipline. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo