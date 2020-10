Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 3ème journée : Morzine-Avoriaz vs Villard-de-Lans 0 - 1 (0-0 0-1 0-0) Le 17/10/2020 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Villard-de-Lans ] D2 : Villard par la plus petite des marges Larges vainqueurs des Renards de Roanne lors de leur première sortie de Division 2, les Pingouins de Morzine-Avoriaz retrouvaient leur antre de la Skoda Arena pour la 3ème journée de championnat, après une longue attente. Opposés à un gros morceau de la division, les Ours de Villard, les hommes de Stéphane Gros allaient connaître une forte opposition et éprouver toutes les peines à installer leur jeu rapide. Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Article : A. Juillet | Photos : Y. Coppel le 18/10/2020 à 17:01 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Morzine-Avoriaz :

Villard-de-Lans :



Des punitions, pas de but.



Dès les premiers instants, Hugues Cruchendeau se rappelle aux bons souvenirs de la glace morzinoise. L’ex-Pingouin prend le premier lancer dangereux de la rencontre, obligeant Mugnier à une première mitaine basse. Les Ours trouvent quelques bonnes positions depuis l’enclave, mais sont condamnés sur une incursion rapide de Josselin Besson, qui poussait Ruel sur le banc d’infamie. Chase Hatcher est le premier à s’assoir au banc des pénalités côté Pingouin dans cette rencontre et s'y assied pour 2’ + 10’. De retour à 5, le double une-deux entre Dutruel et Vialle est tout proche d’aboutir, mais il s’en faut d’une longueur de palette pour que le deuxième reprenne le service instantané en pivot du #11. Y. Coppel Vialle attaque la cage villardienne. Les pénalités pleuvent dans ce début de match âprement disputé, bien que le rythme peine à s’installer dans le match. Le chronomètre s’égrène et Morzine termine mieux que son adversaire, trouvant davantage de fenêtre de lancers, à l'image d'un tir tendu qui passait à quelques centimètres de l’ouverture du score, sur une bonne inspiration de Nolan. Le disque jouait dangereusement avec le contour du filet sans y pénétrer. Pas de but dans ce premier vingt animé par de nombreuses punitions, qui seront restées sans conséquence directe pour l’une et l’autre des formations.



Villard ouvre la marque !



Le deuxième round débute comme s’est déroulé le premier. Scolari s’assoit en prison pour la deuxième fois de la soirée pour une charge assenée avec le coude dans le coin gauche. Y. Coppel Les contacts étaient rugueux ce samedi à Morzine. Morzine est également appelé à comparaitre et écope de deux pénalités successives engendrant un 5 contre 3 d’une minute et trente secondes, sans évolution du tableau d’affichage. Le rythme haché de la rencontre s’est désormais installé durablement, mais les deux équipes conservent jusqu’à lors leurs cages inviolées à l’image d’un arrêt réflexe de Lucas Mugnier sur sa ligne. Villard connaît un temps fort en fin de 2ème. Les tirs se font plus nombreux et les Ours récompensent leurs efforts. Luca Bertrand profite d’un service de Scolari pour battre Mugnier à son premier poteau, malgré que le disque soit touché par le portier revenu à son montant, 0-1 à 36’44. Cette ouverture du score provoque un timide réveil chez les locaux, qui œuvrent en fin de période pour tenter de revenir. Malgré les bonnes dispositions dans l'envie, l'exécution manque de vitesse et les incursions de profondeur. Le tir de Vaclav Cestr détourné, effleure pourtant la base poteau droit. Gênés dans leur mise en place, les offensives morzinoises ne bénéficient pas de la vitesse requise pour inquiéter les dauphinois, qui semblent même proches d’aggraver le score. Il faut un arrêt du haut de l’épaulière de Mugnier pour éviter le break isérois juste avant la pause. Villard de Lans mène 1 but à 0 après quarante minutes de jeu à la Skoda Arena.



Infranchissable Accarier !



Baravaglio est le premier joueur menaçant de cette ultime vingt. Accarier bouche parfaitement son angle. Le jeune joueur de la formation HC 74 récidive quelques secondes plus tard, mais le portier sort une nouvelle fois avec l’avantage, annonçant un tiers de haute vollée pour lui. Les visiteurs montrent également les crocs. Barin impose la pression sur une échappée rapide, mais Mugnier impose son buste en obstacle. Le match se débride et le jeu devient plus engagé à l’offensive depuis quelques minutes. Besson réalise tout un travail en entrée de zone et décale Vialle, qui manquait de peu de ramener les siens face au but ouvert, en bout de course. Alors que Schmidbauer allait se faire justice contre la bande en entrée de territoire défensif récoltant une pénalité évitable, Delale prend la poudre d'escampette. Le dernier défenseur du Vercors tente le tout pour le tout et se jette ventre à glace pour éviter l'échappée. L’attaquant s’effondre et semblait touché par la crosse de son opposant en pleine course, mais le trio arbitral du soir indiquait au jeu de se poursuivre. Les minutes de ce milieu de période sont locales, mais la défense villardienne fait bloc autour d’Accarier, qui tient jusqu’à lors le choc, même sur une situation critique, où Muratov fait le geste parfait, entre en zone, mais voit le portier isérois réaliser l’arrêt du match d’une mitaine ferme, alors que le chronomètre donnait 4 minutes à faire à la rencontre. Bis-repetita dans la minute qui suit. Nolan amène le danger dans la zone offensive, mais Accarier tient bon et réalise une nouvelle parade décisive dans les derniers instants. Malgré la sortie de Mugnier, aucun but ne sera ajouté à la rencontre. Villard tient son succès et réussi la mission qu'ils étaient venus mettre en place sur la glace des Pingouins. Y. Coppel Accarier, impérial, conserve l'avance des siens.



Victoire des Ours de Villard 1 but à 0 face aux Pingouins de Morzine. Dans une rencontre longtemps fermée mais âpre dans les duels, les Ours s’imposent par la plus petite des marges dans un duel équilibré, mais qui aura trouvé son vainqueur en toute fin de tiers médian, et ce malgré une très bonne fin de match locale. Le réveil trop tardif et les occasions qui ne se sont pas concrétisées ont rendu la tâche difficile aux coéquipiers de Josselin Besson, contrariés par un portier villardien qui aura maintenu, le mot est faible, les siens dans la rencontre, multipliant les interventions de classe en fin d’opposition. Villard empoche le gain du match et 3 points précieux face à un adversaire direct au haut de classement. Y. Coppel Victoire des Ours ! © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo