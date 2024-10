Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 3ème journée : Valence vs Montpellier 2 - 7 (0-4 0-2 2-1) Le 19/10/2024 Le Polygone de Valence [ Valence ] [ Montpellier ] Attention, match piège ! Ce samedi, pour la troisième journée de championnat D2, Les Lynx de Valence recevaient les Vipers de Montpellier. C’est aussi la troisième rencontre entre ces deux équipes cette saison : les Lynx s’étaient imposés aisément à Valence comme à Montpellier. Mais cette fois, les Vipers, forts de leur invincibilité en championnat, étaient venus prendre leur revanche. Le Polygone de Valence, Hockey Hebdo Max Lazzaroni le 21/10/2024 à 17:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1000 spectateurs Arbitres : M. Robert assisté de M. Fontaine et de M. Salicio Buts :

Valence : ; 57.25 Rudi Maarni (ass Dmitri Dudkin et Arnaud Lazzaroni) ; 59.50 Otto Pitkanen

Montpellier : 05.23 Swan Nepveu de Villemarceau (ass Erik Cermak et Tigran Petrossian) ; 07.42 Erik Cermak ; 17.37 Tigran Petrossian (ass Théo Lobstein et Swan Nepveu de Villemarceau) ; 18.05 Marius Cagigos (ass Eliott Weber et Alexandre Vigor) ; 34.17 Marius Cagigos (ass Constantin Lavrenov et Alexandre Vigor) ; 39.55 Constantin Lavrenov (ass Alexandre Vigor et Marius Cagigos) ; 53.47 Maxence Dedreux (ass Martin Coupard et Mehdi Mouchrif) Pénalités 37 minutes dont 25 à Zinger contre Valence 15 minutes dont 5 à Cermak contre Montpellier



Un premier tiers à l’envers pour les Lynx :



Le millier de personnes venu assister à cette soirée « octobre rose » ne mis pas longtemps à s’en apercevoir lorsqu’à 5’23, Swann Nepveu de Villemarceau, profite d’une supériorité numérique pour tromper une première fois Théo Gautero. (0-1 à 5:23)



[image=4

]Moins de deux minutes plus tard, c’est Erik Cermak qui double la mise. (0-2 à7:42)

L’équipe de Valence, privée de 4 titulaires, ne trouve pas ses marques et laisse trop d’espaces à ses adversaires. C’est sans surprise que les visiteurs profitent des faiblesses défensives valentinoises pour inscrire 2 nouveaux buts en moins d’une minute par Tigran Petrossian 0-3 à 17:37) puis par Marius Cagigos (0-4 à 18:05) peu avant la fin du tiers temps.



Le deuxième tiers est meilleur mais encore insuffisant



Ce début de rencontre malheureux ne refléte pas la valeur des Lynx, auteurs d’une belle victoire 8-2 face à Annecy et d’une défaite 1-0 honorable à Lyon. L’entrée de Nans Blanc dans la cage valentinoise au deuxième tiers a bien enrayé l’hémorragie mais l’équipe ne retrouve pas la cohésion et la combativité qui la caractérisent.

Les Vipers gagnent leurs duels et prenent de la confiance au fur et à mesure des minutes. A 34’17, Marius Cagigos inscrivit son doublé suite à une 4ème prison valentinoise avant que Konstantin Lavrenov ne scelle le sort du match en inscrivant le 6-0 à cinq secondes du repos.



Photographe : © Max Lazzaroni Doublé de Marius Cagigos



Qui sortira vainqueur de ce duel ?



L’enjeu de la troisième période pour les Lynx, de « sauver l’honneur » est contrarié puisque Maxence Dedreux inscrit le but du 7-0 à 53’47. Paradoxalement, les visiteurs, qui n’ont plus rien à prouver, dans ce match multiplient les fautes jusqu’à ce qu’Erik Cermak n’inflige une charge contre la bande inutile en zone neutre sur Antoine Goutefangea qui lui vaudra le droit de s’asseoir 5’ en prison.



Photographe : © Max Lazzaroni Sahane Zinger pris par la patrouille

Cela a le mérite de faire réagir les Lynx à 57’25 par le finlandais Rudi Maarni qui cassait le blanchissage des Vipers, assisté de Dimitri Dudkin et d’Arnaud Lazzaroni (7-1). Le signe indien de plus de 110 minutes d’inefficacité offensive depuis le match contre Annecy était vaincu ! Les esprits s’échauffent toujours et c'est cette fois au valentinois Sahrane Zinger , coupable d’un piquage, de se faire exclure du match.



A dix secondes de la fin sirène, en infériorité numérique cette fois, Otto Pitkanen, le finlandais « néo-Lynx » expédie le palet dans les filets Montpelliérains d’une volte face rageuse pour le gain du tiers mais pas du match.

Score final 7-2 pour Montpellier. Le vainqueur ce samedi était le trio arbitral qu’il faut remercier pour leur gestion de la fin de rencontre.



Et maintenant ?



Les Lynx doivent vite tourner cette page avant de rencontrer Chambéry (D1) ce mercredi en Coupe de France au Polygone. Quand aux Vipers, qui prennent seuls la tête du championnat nous dirons qu’ils ont quitté Valence en « voyant le hockey en rose ».



Photographe : © Max Lazzaroni Mauvaise soirée pour Téo Gautero auteur d’un très bon début de saison



NB : A l'occasion de ce premier reportage nous souhaitions la bienvenue à Max Lazzaroni, qui suivra le parcours de Valence, au sein de notre redaction.







