Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 3ème journée : Valence vs Roanne 3 - 4 (0-0 1-3 2-0 0-1) Après prolongation Le 18/10/2025 Patinoire du Polygone de Valence [ Valence ] [ Roanne ] Roanne, qui voyage bien, fait trébucher Valence Pour cette troisième journée du championnat, Valence se trouve dans une situation inédite de leader au classement. Au menu, un habitué du haut de tableau D2 Poule B, Roanne qui l'avait emporté à domicile pendant les matches de pré-saison. Patinoire du Polygone de Valence, Hockey Hebdo Max Lazzaroni le 20/10/2025 à 17:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



900 spectateurs Arbitres : M. George assisté de MM. Neuraz et Salicio Buts :

Valence : ; 25.45 Sam Riffard (ass Rudi Maarni) ; 44.49 Otto Pitkanen (ass Rudi Maarni) ; 56.50 Otto Pitkanen (ass Sam Riffard et Franck Amouriq)

Roanne : 22.32 Radovan Cutt (ass David Fritz-Dreysse et Lyly Jokinen) ; 33.09 Lyly Jokinen (ass Nicolas Siegfriedt et Thomas Ravanel) ; 39.18 Ugo Lollier (ass Nicolas Siegfriedt et Allan Villand) ; 63.30 Ugo Lollier (ass Radovan Cutt et Martin Ropert ) Pénalités 41 minutes dont 5+20 à Briançon contre Valence 35 minutes dont 5+20 à Raby contre Roanne Note de la rédaction :

Nous remercions Den’ Rodriguez et Nathalie MB pour leurs photos.

Un round d'observation



La rencontre commence d’emblée par une domination roannaise dans un match tout de suite très enlevé.

A mi-tiers, en pleine zone offensive, Matéo Briançon juge opportun de mettre sa crosse dans le visage de Lucas Turlure qui reste au sol. L'arbitre mettra plusieurs secondes avant d'arrêter le jeu …



Valence élève son niveau de jeu et même inscrira un but qui sera refusé.



Peu avant la fin du tiers Rudi Maarni met une énorme charge à l'épaule qui sèche Artsiom Anosau. L'arbitre tarde encore à siffler cette agression manifeste déclenche l’inévitable bagarre. Résultats : 2+2 pour Maarni et 2' pour Radovan Cutt, le vengeur d’ Anosau Cutt.Le mal est fait, Anosau rejoint l'infirmerie définitivement ...



Photographe : © Den’ Rodriguez

Le tiers se termine à 5 contre 4 en faveur de Roanne. Dans une ambiance houleuse, la pause arrive à temps pour calmer les esprits.



Les deux équipes ont fait jeu égal sur ce tiers. Les unités spéciales auront eu chacune trois supériorités numériques mais le score reste nul et vierge. En terme pugilistique, ce fut le round d’observation …



Au 2èmetiers Roanne prend le large entre les pugilats



Le tiers débute donc sur une supériorité roannaise. Pour corser l'affaire, un accrocher stupide valentinois à 4 contre 5 offre à Roanne quelques minutes à 5 contre 3 et une prolongation de supériorité numérique. L’aubaine est trop bonne. Jokinen sert Cutt derrière la ligne de but valentinoise qui donne à #18 dans le slot, son tir à bout portant est bien repoussé par la botte de Blanc mais Cutt en embuscade expédie la rondelle au fond pour l'ouverture du score (0-1 ; 22:32)



Photographe : © Nathalie MB

Moins d'une minute plus tard, Deniss Baskatovs met un magistral tampon à Alexis Hermant non sanctionné. L'attaquant drômois reste plusieurs minutes sur la glace. Lui aussi quittera ses partenaires.

Quelques minutes plus tard, ce même Baskatovs met une charge sur Franck Amouriq. Il ne sera toujours pas sanctionné. Nouvelle échauffourée entre Amouriq et Turlure, monsieur l'arbitre envoie les deux protagonistes au frais pendant 2'.



Le match est lancé, le palet va d'un but sur l'autre. Roanne enchaîne deux dégagements interdits consécutifs qui les privent de changement de ligne. La remise en jeu en zone offensive valentinoise est gagnée par Maarni qui sert Sam Riffard à la bleue. Le jeune espoir valentinois arme un puissant tir poignet qui trompe le portier Eliot Peltier (1-1; 25'45).



Cette fois, c'est le genou de Matéo Briançon (encore lui) qui fait obstruction sur Lily Jokinen sous les yeux de l'arbitre qui ne siffle toujours pas. Thomas Raby se fait justice et enfin, monsieur l'arbitre retrouveson sifflet et expédie les deux joueurs au vestiaire. Après 4'30 de palabres, le jeu reprend ...



Valence va enchaîner plusieurs actions tranchantes qui échoueront sur Peltier.

Roanne double la mise sur un beau mouvement : Thomas Ravanel sert Jokinen qui met en retrait sur Nicolas Siegfriedt qui expédie la rondelle sous la barre de Nans Blanc. Le but sera accordé à Jokinen … (1-2; 33:09)



Valence souffre en cette fin de tiers mais Blanc multiplie les interventions victorieuses. Sur une faute valentinoise, c'est un tir de pénalité qui est accordé à l'équipe visiteuse. Blanc fait encore honneur à sa première cape de la saison en match officiel en repoussant le tir de Jokinen.



Ce n'est que partie remise. Dans la dernière minute, Allan Villand intercepte une relance drômoise en milieu de glace. Il sert Siegfriedt sur son aile gauche qui centre sur Ugo Lollier et son tir qui est détourné par le patin de Lazzaroni, s'en va prendre Blanc à contrepied (1-3;39'18).



Retour à la case départ au troisième tiers



Le tiers commence par une pénalité drômoise qui ne donnera rien.

Deux minutes plus tard, Maarni sert son compatriote Otto Pitkanen qui prend les deux défenseurs de vitesse et s'en va tromper Peltier (2-3; 33:09)



Photographe : © Den’ Rodriguez

Les Roannais se mettent à perdre de plus en plus de duels et leurs adversaires expédient un déluge de palets sur la cage de Peltier.

Suite à un gros travail d’Amouriq sur son aile droite, il transmet à Riffard pour Arnaud Lazzaroni qui lance à la bleue et trompe Peltier. (3-3) Le but est accordé à Pitkanen qui n'était pas sur la glace …



Photographe : © Nathalie MB

Avec ces deux buts en 10 minutes dans ce tiers, Valence a totalement muselé son adversaire dont le nombre de tirs dans ce tiers doit se compter sur les doigts d’une seule main. Les Drômois ont mérité le droit de jouer la prolongation.



Une prolongation tactique



Dans ce délicat exercice à 3 contre 3, la maitrise de la rondelle est roannaise. Quant aux Valentinois, ils vont même concéder un dégagement interdit. La patience et le métier finiront par payer quand, en situation de 3 contre 2, Lolier inscrit son éè but de la soirée de Cutt et de Martin Ropert (3-4 ; 63:30).



Courte, mais logique victoire roannaise



Sur l'ensemble du match, Roanne, portée par ses fervents supporters, a fait jouer son expérience : l’équipe a parfaitement su exploiter ses temps forts pour rester devant son adversaire au tableau d’affichage. Elle mérite sa victoire malgré sa baisse de régime du troisième tiers qui lui laisse échapper un point au classement.



De son côté, l’équipe valentinoise n’a rien perdu de sa combativité en revenant 2 fois à égalité au score. Défensivement, elle a permis à Nans Blanc de retrouver ses belles sensations qui avaient tant régalé les supporters l’an dernier. Certes, offensivement, plusieurs pointeurs habituels sont restés muets ce soir. C’est le manque de maturité de l’équipe dans plusieurs moments décisifs du match qui lui coutent la victoire. Malgré tout, les drômois se maintiennent seuls à la deuxième place du classement devant leurs trois derniers adversaires qui sont tous des poids lourds de la poule. Qui aurait dit cela il y a 4 semaines ?



Côté arbitral, nous passerons sur les erreurs de signalement des pointeurs. En revanche, comme nous avons pris l'habitude de le faire à chaque fois que nécessaire et en toute objectivité, nous regrettons la lenteur et la faiblesse des sanctions, en particulier sur les gestes atteignant l'intégrité physique du joueur. Ce soir, nous sommes trop souvent passés bien près de la perte de contrôle de la rencontre, ce qui aurait été dommage pour un match de cette qualité et de cette importance.



© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo