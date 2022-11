Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 4ème journée : Clermont-Ferrand vs Vaujany 2 - 6 (0-1 1-2 1-3) Le 29/10/2022 Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis Cizeron) [ Clermont-Ferrand ] [ Vaujany ] Clermont ne décolle toujours pas Entre précipitations et imprécisions face aux Grizzlys de Vaujany pas vraiment impérieux, les Sangliers Arvernes à bout de souffle se sont inclinés sur le score de 2 à 6 lors de la 4ème journée du championnat de France de hockey sur glace de Division 2. Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 01/11/2022 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Clermont-Ferrand :

Vaujany :







Si dès le début les Vaujaniens se lancèrent dans le match à un rythme des plus rapides, ils n'ont pas été exempt d'une certaine maladresse et d'approximation dans le développement de leur jeu.



Malheureusement pour les Clermontois dans ce domaine de la maladresse et de la précipitation les visiteurs ont trouvé plus fort qu'eux. Les Sangliers ont accumulé les errements, les fautes et les précipitations, notamment dans les relances. Et à cela ils rajoutèrent l'indiscipline avec le double de pénalités que leurs adversaires et par 2 fois ces derniers surent en profiter.

Alors certes l'absence de 2 joueurs importants en défense n'ont guère arrangé les choses aussi bien pour leur rôle défensif que dans la qualité de la relance, d'autant que se rajoutera lors de ce 1er tiers temps la blessure d'un autre arrière, Augustin Detaille. Incontestablement il leur était difficile aux clermontois de rester dans le rythme et la vitesse de jeu voulu par les isérois sans commettre par la même de nombreuses fautes.



La 1ère période vit néanmoins les locaux contenir assez bien leurs hôtes même si une erreur d'attention en défensive les verra concéder l'unique but de cette période à 6mn 53 par Arille Dupont (assist. Jules Renault).



En 2ème période le jeu des visiteurs s'améliore et ils sont récompensés par un 2ème but de Sacha De Smitt à 28mn 53 (assist. Stepan Kolonin et Hugo Nogaretto). Les clermontois réussiront à réagir en marquant à 29mn 28 par William Mouly. (Assist. Pierre Trouvé et Samuli Yliniva). Las, Clermont connaitra 2 pénalités de suite et à la 2ème Vaujany en profitera pour créer le break avec sa 3ème réalisation à 38mn 06 par Dov Reboh (assist. Téo Toubhans Besnier et Mathis Despatie).



Tout n'est pas perdu à l'entrée du dernier tiers où les Sangliers semblent vouloir montrer de meilleures dispositions que lors de la période précédente. Mais cela ne durera guère et les clermontois retombent dans leurs travers : imprécisions et précipitations. Cela tourne même parfois à l'affolement face à un palet qui semble prendre un malin plaisir à rebondir pour l'adversaire (en fait cela démontre une meilleure occupation des espaces des Grizzlys qui se retrouvent ainsi à être plus présent sur les palets qui traînent).

Toujours est-il que rapidement à la 44ème mn par Niklas Terglav (assist. Nogaretto) et à 45mn 45 par Stepan Kolonin (assist. Galvez et Despatie) les Grizzlys aggravent la marque.

Lors d'une nouvelle supériorité c'est l'international junior et ex pensionnaire de l'école de hockey clermontoise Valentin Crossetête qui clôt le score pour son équipe avec un 6ème but à l'approche e la 53ème minute (assist. Nicoud et Kolonin). Sur une de ses rares supériorité Clermont réduira le score à 58mn 49 par Pierre Trouvé (assist. Runsala et Stirling).



On en restera là avec ce résultat final de 6-2 pour les Grizzlys de Vaujany-Grenoble. Si donc cette équipe caracole plus que jamais en tête de la poule B de la Div.2 (avec Toulouse), les clermontois glissent quant à eux à la 9ème place. .



Commentaire après match du coach Clermontois Alexander Stein



"La première chose est de dire que Vaujany est une très bonne équipe. Leur vitesse a été un grand problème pour nous.

Les absences d'Antoine Vigier et Louis Duval à la défense c'est d'autant plus ennuyeux qu'en 1ère période Augustin Detaille (autre défenseur) s'est blessé.

Du coup c'est beaucoup de joueurs nouveaux, contraints de jouer parfois à un nouveau poste.

Mon équipe travaille fort à tous les matchs, malheureusement avec beaucoup de pénalités. Les autres équipes font aussi des fautes mais bon on doit se plier aux décisions des arbitres et chaque erreur est trop souvent un but contre nous ; c'est difficile." © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







