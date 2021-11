Hockey sur glace - Division 2 : 4ème journée : Courbevoie vs Angers II 0 - 0 Le 30/10/2021 Patinoire Thierry Monier, Courbevoie [ Courbevoie ] [ Angers II ] Match arrêté !!!! Retour en images sur la rencontre entre les Coqs de Courbevoie et les Ducs d'Angers II. Patinoire Thierry Monier, Courbevoie, Hockey Hebdo Yves Le Guillerm le 01/11/2021 à 21:39 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Courbevoie :

Angers II :



Après un premier tiers disputé et un score de 1-1 à la fin de celui-ci, la reprise du deuxième tiers fut de courte durée, un trou dans la glace au niveau de la bande etait remarqué par l'arbitre, plusieurs tentatives de réparation ont eu lieu sans succès. L'arbitre décidait d'arrêter la rencontre afin de préserver les joueurs de blessures.

Le match sera rejoué à une date ultérieure.



