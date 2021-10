Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 4ème journée : Morzine-Avoriaz vs Toulouse-Blagnac 3 - 2 (0-0 2-2 1-0) Le 30/10/2021 Morzine, Skoda Arena [ Morzine-Avoriaz ] [ Toulouse-Blagnac ] Les Pingouins reprennent leur glisse Les Pingouins vaincus à Valence espèrent se relancer sur leur banquise et repartir de l'avant dans la poule sud. En face, les Toulousains ont gagné leurs deux premiers matchs trônent au sommet de la D2. Un duel de haute volée en Haute Savoie Morzine, Skoda Arena, Hockey Hebdo Texte : P. Rouinssard | Photos : Y. Coppel | Itw : A. Juillet le 31/10/2021 à 12:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



632 spectateurs Arbitres : GEOFFROY Sébastien, SALICIO Olivier et RODRIGUEZ Tristan Buts :

Morzine-Avoriaz : ; 24'17 Tomas Marcinek (ass Davis Ross et Josselin Besson ) ; 38'11 Léo Dutruel (ass Tomas Marcinek) ; 50'40 Mark Shroyer

Toulouse-Blagnac : 21'38 Yanick Riendeau (ass Dany Coulombe et Thibaut Buils) ; 30'42 Ugo Boccassini (ass Yanick Riendeau et Sébastien Gauthier) Pénalités 8 minutes contre Morzine-Avoriaz 14 minutes contre Toulouse-Blagnac



Dominer n'est pas gagner :



Les Toulousains contrent mais sont sanctionnés. Cestr cherche à retrouver Nolan mais la passe est coupée. Besson lance, le portier repousse, Baravaglio et Dutruel sont au rebond mais ne peuvent pas glisser au fond.

Le jeu s'équilibre dans la zone médiane, quelques maladresses, et passes interceptées ne permettent pas de donner d'occasions à l'une ou l'autre des équipes. Photographe : Yoann Coppel

Les Pingouins repartent à l'offensive et obtiennent un nouveau powerplay, Marcinek lance de loin, Lavallière laisse un rebond que Baravaglio ne peut reprendre. Marcinek est partout mais Lavallière virevolte de tous côtés pour repousser les tentatives locales.

Les Bélougas parviennent à contrer, Gauthier au deuxième poteau passe proche d'ouvrir les compteurs. Blaser s'échappe en break, son tir est dévié par le casque de Mugnier.

Après ces frayeurs, le HCMA contre par Baravaglio qui voit son tir repoussé. Morzine s'installe mais Riendeau contre, Mugnier détourne. Les Pingouins conservent l'initiative, Vialle devant la cage ne peut ouvrir la marque. Une pénalité toulousaine tombe en tombe fin de tiers.



Tirs cadrés : 14 / 6 pour Morzine-Avoriaz

Course-poursuite :



Les locaux reviennent en powerplay, Shroyer lancé en solitaire vient s'empaler sur le portier toulousain. Les Bélougas tiennent bon et lancent même quelques contres offensives. Riendeau sorti de prison est servi par Coulombe, il fonce au but et vient fusiller Mugnier (0-1 à 21'38).

Les Pingouins cognent en powerplay, Ross canonne, Marcinek dans l'angle pousse dans la cage ouverte et égalise (1-1 à 24'17). Photographe : Alexandre Juillet

Coulombe seul en break vient s'écraser sur le portier local. Toulouse-Blagnac presse haut et coupe le jeu morzinois qui ne peut se déployer et entrer en zone. Riendeau en contre met la pagaille dans la défense haute-savoyarde sert Sudor mais Mugnier s'interpose.

Dutruel ou Nolan tentent leur chance mais sans résultat. Besson au rebond ne parvient pas à déjouer Lavallière. Masson dans le slot est également arrêté par le portier toulousain.

Les Bélougas résistent et lancent des contres à l'image de Riendeau. Morzine est pénalisé et doit faire le dos rond. Gauthier sert Riendeau au premier poteau, Mugnier vient s'opposer, mais le Canadien remet parfaitement dans le corridor central où Boccassini n'a plus qu'à lancer dans la cage ouverte (1-2 à 30'42).

Les Bélougas restent à l'offensive et pressent, le lancer de Chauvau est repoussé au loin. Une faute renvoie les Toulousains dans leur zone. Le powerplay morzinois va faire le métier. Marcinek lance, Dutruel dans le slot, dévie au fond (2-2 à 38'11).

Toulouse repart de l'avant et fait reculer son homologue, les Pingouins sont contraints à la faute.



Tirs cadrés : 17 / 13 pour Morzine-Avoriaz

Un éclair éblouissant :





Les breaks s'enchaînent sans résultat, Coulombe échoue, la réponse de Marcinek n'a pas plus de chance. Photographe : Yoann Coppel

Les Pingouins sont pénalisés mais tuent bien leur infériorité. Dès le retour à cinq, Mark Shroyer part à toute allure, il enrhumme toute la défense, drible le gardien et met au fond salué par la foule (3-2 à 50'40).

Le jeu reste rapide et engagé, les coast to coast se multiplient. Les gardiens font le métier et le score ne bouge pas alors que le chrono défile. Coulombe dans l'angle ne peut scorer, Vialle lui répond en contre mais Lavallière s'interpose, idem sur le break de Baillard.

Morzine-Avoriaz est pénalisé, mais Toulouse a peine installé et à son tour sanctionné. Le quatre contre quatre ne donne rien. Toulouse sort son gardien et prend son temps mort mais rien n'y fait, la porte reste close.



Tirs cadrés : 10 / 8 pour Morzine-Avoriaz

Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Yanick Riendeau

** : Tomas Marcinek

* : Mark Shroyer



Photographe : Alexandre Juillet

Morizne-Avoriaz l'emporte à domicile d'une courte tête, une victoire très importante qui relance les Pingouins mais qui leur permet surtout de s'emparer du deuxième fauteuil de la poule Sud en lieu et place de leur adversaire du soir. Plutôt dominateurs les Morzinois ont peiné à trouvé la clé dans le coffre fort toulousain, menés à deux reprises, ils ont pu compter sur leur powerplay pour revenir dans la partie. Le contrôle du jeu des Pingouins leur permet grâce à un exploit individuel de passer devant au dernier tiers et de contenir le retour adverse. Il faudra poursuivre sur cette route, la semaine prochaine à Vaujany.Toulouse malmené au premier tiers a bien résisté avant de laisser ses canonniers canadiens faire le métier pour prendre les commandes deux fois de suite. Mais leur indiscipline ne leur a pas permis de conserver cette avance. Les Bélougas ont tout donné jusqu'au bout, mais ils n'ont pu revenir dans le match, à cause notamment d'un powerplay inefficace et d'une certaine sérénité locale en défense au dernier vingt. Les Toulousains reviennent de Haute-Savoie les mains vides et glissent à la troisième place. La semaine prochaine, le TBHC recevra les Bouquetins exemptés de match cette semaine et qui reste sur un bon succès à Roanne il ya quinze jours. Victoire impérative pour les hommes de Martin Whalen s'ils veulent rester dans le haut de tableau.





La réaction du coach



Retrouvez la réaction de l'entraineur morzinois à l'issue de la rencontre face au TBHC

