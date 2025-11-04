Hockey sur glace - Division 2 : 4ème journée : Roanne vs Dijon 5 - 2 (1-0 2-2 2-0) Le 25/10/2025 Roanne (Patinoire Fontalon) [ Roanne ] [ Dijon ] Victoire franche pour Roanne Après deux succès mitigés Roanne s'offre une victoire à 3 points dans une patinoire Fontalon moyennement garnie (720 spectateurs). Ainsi les Renards de Roanne ont livré une prestation solide face aux Ducs de Dijon, s’imposant 5 à 2 lors de la 4ᵉ journée de Division 2. Après un début de match maîtrisé, les Ligériens ont su réagir avec caractère dans le deuxième tiers avant de prendre définitivement le large dans le dernier acte. Roanne (Patinoire Fontalon), Hockey Hebdo GB le 29/10/2025 à 19:12 Tweeter FICHE TECHNIQUE



720 spectateurs Arbitres : HATTON Thomas assisté de HASHOLDER Nathan & CREUX-BEAUGIRAUD Yohann: Buts :

Roanne : 03:12 Adam Gajarsky (ass Sergei Lisov et Deniss Baskatovs) ; 39:21 Deniss Baskatovs (ass Sergei Lisov et Adam Gajarsky) ; 39:46 Mathieu Touveron (ass Thomas Gambier et Romain Bonnefond) ; 44:36 Mathieu Touveron (ass Thomas Gambier et David Fritz-Dreysse) ; 52:56 Adam Gajarsky (ass Nicolas Siegfriedt et Deniss Baskatovs)

Dijon : ; 20:00 Tristan Valtat (ass Nathan Jury et Mathieu Lambert-Jams) ; 23:01 Kyle Lightfoot (ass Loïc Chabert et Colton Sipperley) Pénalités 17 minutes (7-4-6) contre Roanne 13 minutes (7-4-2) contre Dijon





1er tiers : un départ idéal signé Gajarsky

Face à une équipe dijonnaise ambitieuse mais parfois indisciplinée, les hommes d’Éric Sarliève ont su s’appuyer sur une attaque efficace et un collectif quelque peu agressif mais soudé pour décrocher une victoire convaincante. Guidés par un duo offensif redoutable, Adam Gajarsky et Deniss Baskatovs, les Roannais ont trouvé les ressources nécessaires pour inverser une situation compromise après un passage à vide en deuxième période. Dijon, malgré un bon début de tiers médian, n’a pas su maintenir la pression face à une équipe locale plus constante et réaliste. Les Renards frappent les premiers. Dès la 3ᵉ minute, Adam Gajarsky ouvre la marque sur un service précis de Lisov et Baskatovs. Ce but rapide lance parfaitement la rencontre pour les locaux, bien en place défensivement et tranchants offensivement.

Le reste du tiers est marqué par plusieurs accrochages et une tension palpable entre les deux formations. Deux bagarres éclatent (Sipperley vs Turlure, puis Fritz-Dreysse vs Petot), illustrant la rivalité et l’intensité du match. Malgré cela, les Renards conservent leur avantage 1-0 à la première pause.







2ème tiers : Dijon réagit, Roanne renverse tout en fin de période Le début du deuxième acte tourne à l’avantage des Bourguignons. En l’espace d’à peine une minute, Dijon frappe par deux fois : Valtat égalise à 22:00, puis Lightfoot donne l’avantage à 23:01. Les Ducs prennent confiance et imposent un bon rythme, mais la discipline roannaise et un gardien vigilant évitent le break.

Alors que la fin de période approche, Roanne retrouve sa verve offensive. D’abord sur une supériorité numérique (38:18), Deniss Baskatovs égalise à 39:21, avant que Mathieu Touveron, vingt-cinq secondes plus tard, ne redonne l’avantage aux Renards (39:46). Deux éclairs qui font exploser Fontalon et font basculer le momentum du match avant le dernier acte (3-2).







3ème tiers : maîtrise et efficacité roannaise

À la 52ᵉ minute, Gajarsky clôt la marque (5-2) sur une action collective limpide. Dijon ne parviendra plus à inquiéter Eliot Peltier, parfaitement secondé par une défense compacte et appliquée.





Revenus avec l'envie d'enfoncer le clou, les Renards ne tardent pas à se mettre à l'abri. À 44:36, Touveron signe un doublé, une nouvelle fois servi par Gambier et Fritz-Dreysse. La suite est bien gérée par Roanne, solide défensivement malgré quelques pénalités. Conclusion : un succès collectif et prometteur





Analyse : Roanne plus constant, Dijon trop irrégulier Avec cette victoire, Roanne confirme sa solidité à domicile et sa montée en puissance dans cette Division 2. Les hommes d’Éric Sarliève ont fait preuve de caractère en renversant la tendance et en dominant les débats dans les moments clés. Dijon, malgré une belle réaction au deuxième tiers, repart sans point et devra corriger ses passages à vide pour espérer mieux dans la suite de la saison. Les clés du match : la discipline et l’efficacité en fin de tiers. Roanne a su capitaliser sur les moments faibles de Dijon, notamment grâce à un jeu de puissance décisif.

la discipline et l’efficacité en fin de tiers. Roanne a su capitaliser sur les moments faibles de Dijon, notamment grâce à un jeu de puissance décisif. Les hommes forts : Adam Gajarsky (2 buts, 1 passe) et Deniss Baskatovs (1 but, 2 passes) ont été les fers de lance offensifs. Le défenseur Thomas Gambier, élu meilleur joueur côté roannais, a pesé par son engagement et ses relances propres.

Adam Gajarsky (2 buts, 1 passe) et Deniss Baskatovs (1 but, 2 passes) ont été les fers de lance offensifs. Le défenseur Thomas Gambier, élu meilleur joueur côté roannais, a pesé par son engagement et ses relances propres. Le gardien dijonnais Pacôme Courtoison , malgré la défaite, a longtemps retardé l’échéance et a justifié sa distinction de meilleur joueur de son équipe.

, malgré la défaite, a longtemps retardé l’échéance et a justifié sa distinction de meilleur joueur de son équipe. Tactiquement, Roanne a su s’adapter après la remontée de Dijon, resserrant ses lignes et exploitant la vitesse de ses ailiers. Dijon, à l’inverse, a manqué de constance et a cédé sous la pression d’un adversaire plus structuré.

