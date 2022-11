Hockey sur glace - Division 2 : 4ème journée : Toulouse-Blagnac vs Roanne 6 - 5 (2-3 4-2 0-0) Le 29/10/2022 Patinoire Jacques Raynaud - Blagnac [ Toulouse-Blagnac ] [ Roanne ] Le TBHC s'impose face à Roanne Retour sur rencontre du samedi 29 octobre 2022 du match de hockey sur glace de division 2 qui a vu Toulouse Blagnac s’imposer à domicile face à Roanne. Patinoire Jacques Raynaud - Blagnac, Hockey Hebdo Romain Puech le 03/11/2022 à 10:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



650 spectateurs Arbitres : Romain Herrault assisté de David Haspot et Franck Dessolain Buts :

Toulouse-Blagnac : ; 0:45 Eddy Martin-Whalen (ass Ugo Boccassini et Gaëtan Portier) ; 22:57 Connor Vermeulen (ass Damien Bourguignon et Clément Blaser) ; 23:51 Eddy Martin-Whalen ; 23:52 Eddy Martin-Whalen (ass Connor Vermeulen et Xavier Bolduc) ; 2:12 Ugo Boccassini (ass Eddy Martin-Whalen et Connor Vermeulen) ; 36:50 Thimothée Champin-Flachaire (ass Pablo Sudor et Arthur Chauvet)

Roanne : 00:12 Rémy Granoux (ass Juris Upitis et Sulyvan Puravet) ; 13:33 Clément Grossetête (ass Blake Luscombe et Aleksandrs Visockis) ; 20:43 Blake Luscombe ; 31:24 Juris Upitis (ass Blake Luscombe et Aurélien Haaser) ; 9:10 Blake Luscombe (ass Vladislavs Lescovs) Pénalités 18 minutes (9x2mn) contre Toulouse-Blagnac 28 minutes (9x2mn + 1x10mn) contre Roanne



Reportage photos de la rencontre

(cliquer)



Photographe : Romain Puech © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.