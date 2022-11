Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 5ème journée : Clermont-Ferrand vs Courchevel-Méribel-Pralognan 6 - 7 (2-4 4-2 0-1) Le 05/11/2022 Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis Cizeron) [ Clermont-Ferrand ] [ Courchevel-Méribel-Pralognan ] Très frustrante défaite de Clermont Après un départ catastrophique et largement dominés par des Bouquetins pratiquant un hockey de montagne, les Sangliers Arvernes au fil du jeu ont su relever la tête et remettre les pendules à l’heure en remontant au score puis en jouant à jeu égal pour au final hélas s’incliner 6 à 7 en toute fin de partie. Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 08/11/2022 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



C'est un doux euphémisme que de dire que les clermontois ont très mal entamé cette rencontre. Ainsi les Sangliers prennent leur 1ère pénalité après seulement 31 secondes de jeu et il ne faudra pas plus de 16 secondes pour que les Bouquetins ouvrent le score par l'intermédiaire du canadien Brandon Egli (assist. Niemela et Hayward).

Las 2mn plus tard les clermontois reprennent une pénalité et cette fois il suffit que 7 secondes pour que leur adversaire aggrave le score par l'autre canadien Blake Hayward (assist. Egli et Hajek).

Deux minutes plus tard nouvelle pénalité et à nouveau but des visiteurs 10 secondes plus tard par Maxence Wagret (assist. Hayward et Egli).



Cette fois le coach auvergnat Alex Stein se voit dans l'obligation de demander un temps mort pour réveiller ses troupes qui visiblement ne sont pas encore dans le match. Et là effectivement tout change. D'une équipe timorée, toujours un temps de retard sur l'adversaire et sans tranchant on retrouve un Clermont plus agressif et pressant sur le porteur du palet et enfin des vraies prises d'initiatives dans le jeu.



Hélas pour le gardien clermontois Nans Blanc le mal est fait et trop perturbé par ces buts à répétition, il n'est plus dans le match. Aussi sagement après 4 buts encaissés à 8mn 25 de jeu dont le dernier de Blake Hayward (assist. Egli et Hajek) l'entraîneur arverne décide de lui substituer le 2ème gardien Eliott Jones.



Effet psychologique ? Toujours est-il que les puydômois ouvrent enfin leur compteur 1mn plus tard par le finlandais Samuli Yliniva (assist. Trouvé et Runsala). Mieux, à moins de 2mn du terme de la période il récidive pour ramener le score à 2-4 (assist. Stirling et Trouvé).







La réaction des Bouquetins se fait attendre puisque au contraire dans ce début de 2ème tiers se sont à nouveau les Sangliers qui font parler la poudre en faisant dans un premier temps commettre une faute aux savoyards et dans un 2ème temps en profiter pour réduire encore le score à 23mn 54 par Tristan Narbonne (assist. Rabischong et Faure).



Les clermontois reprennent une pénalité mais cette fois ils gèrent bien mieux leur infériorité. Cela n'empêche pas au retour à égalité de joueurs sur la glace de voir les alpins refaire le break à 30mn 28 par Thibaut Chatellard (assist. Hajek et Niemela), mais eux aussi sous la pression commettent des fautes. Clermont en profite pour réduire à nouveau la marque avec une 4ème réalisation à 33mn 52 par le tout jeune Victor Rabishong (assist. Faure et Delcroix).



Puis cette fois c'est le vétéran Nans Souchon qui ramène les équipes à égalité 2mn plus tard (sans assist.) dans une patinoire déchaînée par un tel rebondissement de situation. Et les supporters auront encore l'occasion de faire du bruit dans cette période riche en rebondissement puisque les visiteurs inscriront un nouveau but à moins de 2mn de la fin par à nouveau Thibaut Chatellard (assist. Mathieu). Mais encore une fois par l'intermédiaire du canadien Brett Stirling (assit. Trouvé et Runsala), les arvernes reviennent à hauteur des savoyards à 10 secondes de la fin de la période que les 2 équipes finissent à égalité parfaite de 6 à 6.







Cette grosse dépense d'énergie du 2ème tiers va se ressentir lors de l'ultime période où les 2 équipes fatiguées deviennent plus maladroites. Et si tour à tour chacune fait passer des frissons dans les rangs des supporters rien ne semble vouloir se concrétiser même durant les pénalités souvent partagées.



On semble s'approcher des prolongations . . . jusqu'à la 57ème mn. Alors que 2 joueurs clermontois bloquent Nicolas Lopes derrière la cage clermontoise, une mésentente entre les 2 donne l'opportunité à ce savoyard de renvoyer le palet devant la zone du gardien et à son coéquipier Maxence Wagret d'envoyer sans coup férir le dit palet au fond du but arverne (assist. Lopes et Mathieu.



Il reste alors 2mn28 pour revenir à nouveau à égalité. Les Sangliers tenteront même le coup de poker en sortant leur gardien pour un joueur de champ supplémentaire mais en vain ils laissent échapper pour le moins le point de prolongation et surtout beaucoup de regret dans un match où finalement ils avaient la possibilité d'offrir aux supporters cette première victoire à domicile. Les Bouquetins restent à la 8ème place mais creusent l'écart avec les Sangliers Arvernes toujours 9ème.







Hommes du match l'attaquant Thibaut Chatellard coté savoyard et le gardien Eliott Jones coté auvergnat.

