Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 5ème journée : Dijon vs Clermont-Ferrand 1 - 3 (0-2 0-1 1-0) Le 01/11/2025 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Clermont-Ferrand ] Les Sangliers font reculer Dijon Dijon vaincu à Roanne la semaine passée reste sur trois revers de suite. Les Ducs doivent redresser le tir à domicile pour ne pas continuer de couler vers le bas du tableau. La réception de Clermont-Ferrand adversaire direct est déjà capitale.Les Sangliers Arvernes humiliés à domicile par Valence lors du dernier match sont également à la recherche d'un deuxième succès, ils espèrent le trouver en Bourgogne Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 02/11/2025 à 10:40 Tweeter FICHE TECHNIQUE



749 spectateurs Arbitres : MM. George assisté de Mme Torribio et de M. Forestier Buts :

Dijon : ; 44.39 Simon Bourgin (ass François Albin Neuwirth et Benjamin Petot)

Clermont-Ferrand : 11.27 François Faure (ass Matvei Kokovin et Roman Kizlo) ; 18.42 Vladislav Korobkine (ass Matvei Kokovin et Roman Kizlo) ; 23.50 Tristan Narbonne (ass Yannis Cherkaoui et Mattéo Caudron) Pénalités 16 minutes contre Dijon 24 minutes contre Clermont-Ferrand



Avantage arverne dans un tiers haché :



Les Dijonnais attaquent en premiers mais sont rapidement contrés. Korobkin remet au deuxième poteau pour Kokovin au deuxième poteau qui est le premier à solliciter Courtoison.

Clermont-Ferrand commence à prendre le contrôle du palet. Duval de la bleue ne peut surprendre le gardien local. Les locaux tentent quelques contres et des tirs de très loin qui sont facilement repoussés par le portier auvergnat.

Kizlo seul en break voit son tir repoussé, le rebond file au second poteau mais pas un Sanglier Arverne n'est là pour récupérer face à l'angle ouvert. Le jeu est poussif, les passes perdues ne se comptent plus des deux côtés. Les dégagements interdits clermontois sont également légion. Kokovin longe la cage et lance, Courtoison repousse en urgence, le palet traîne dangereusement devant la cage, dans une confusion monstre, Faure parvient à pousser au fond (0-1 à 11'27). Photographe : Roxane Gindre

Les Ducs se relancent un peu, Chabert gagne l'engagement et sert Sipperley, sa reprise immédiate en angle fermé est bloqué par Petit. Kizlo et Niemelä contrent à deux contre un mais perdent leur duel. Une bagarre éclate autour du but local, alors que trois Dijonnais rejoignent le cachot, seuls deux Auvergnats leurs emboîtent le pas. Clermont est donc en powerplay, Kizlo dans le slot bute sur Courtoison. Lightfoot et Sipperley contrent, le Canadien ne tire pas et contourne la cage, pour tenter de venir le glisser au second poteau, mais les défenseurs arvernes ont déjà bouché le trou.

Les vilains gestes se multiplient et les arbitres font pleuvoir les fautes sur les deux équipes pour tenter de calmer un jeu haché et décousu. En fin de tiers, Kokovin lance, Courtoison détourne dans le slot, Korobkin récupère et double la mise du revers (0-2 à 18'42).

Après un premier tiers laborieux et très poussif, les Clermontois sont nettement devant au tableau d'affichage.



Tirs cadrés : 15 / 15

Engagements : 19 / 6 pour Clermont-Ferrand Les Ducs trouvent un espace pour remmener le jeu de l'autre côté, Quiniou lance, Petit repousse, Lightfoot est le premier sur le rebond dans l'angle gauche mais la porte s'est déjà refermée.Clermont-Ferrand commence à prendre le contrôle du palet. Duval de la bleue ne peut surprendre le gardien local. Les locaux tentent quelques contres et des tirs de très loin qui sont facilement repoussés par le portier auvergnat.Kizlo seul en break voit son tir repoussé, le rebond file au second poteau mais pas un Sanglier Arverne n'est là pour récupérer face à l'angle ouvert. Le jeu est poussif, les passes perdues ne se comptent plus des deux côtés. Les dégagements interdits clermontois sont également légion.Les Ducs se relancent un peu, Chabert gagne l'engagement et sert Sipperley, sa reprise immédiate en angle fermé est bloqué par Petit. Kizlo et Niemelä contrent à deux contre un mais perdent leur duel. Une bagarre éclate autour du but local, alors que trois Dijonnais rejoignent le cachot, seuls deux Auvergnats leurs emboîtent le pas. Clermont est donc en powerplay, Kizlo dans le slot bute sur Courtoison. Lightfoot et Sipperley contrent, le Canadien ne tire pas et contourne la cage, pour tenter de venir le glisser au second poteau, mais les défenseurs arvernes ont déjà bouché le trou.Les vilains gestes se multiplient et les arbitres font pleuvoir les fautes sur les deux équipes pour tenter de calmer un jeu haché et décousu.Après un premier tiers laborieux et très poussif, les Clermontois sont nettement devant au tableau d'affichage.15 / 1519 / 6 pour Clermont-Ferrand



Clermont marque, Dijon pousse :



Dijon reprend mieux ce deuxième vingt, Chabert en contre vient buter sur Petit. Le contrôle du palet est meilleur côté ducal, les passes sont plus assurées. Les Sangliers Arvernes vont contrer vite, à deux contre un. Cherkaoui file en contre, il dévie habilement au deuxième poteau pour Narbonne qui vient faire trembler les filets (0-3 à 23'50).



Jury joue vite vers l'avant il tente dans l'angle mais Petit est vigilant. Caudron en break dévie mollement, Courtoison a bien suivi. Photographe : Roxane Gindre Dijon reprend son offensive, et bénéficie d'un jeu de puissance. Oblak bien servi se retrouve seul face à la cage depuis la bleue, il manque complètement son tir qui va se perdre sur la bande. Une deuxième faute est sifflée contre Clermont-Ferrand il y aura un peu plus de 50 secondes secondes en double avantage. Mais l'avantage est comme souvent bien mal négocié et la première faute passe. Les Ducs restent au pressing, mais le cerbère auvergnat tient bon. Neuwirth dans l'angle échoue à le déjouer. Les Sangliers Arvernes ont tenu sur leurs infériorités. Dijon poursuit son offensive.? Lacroix dévie au deuxième poteau pour Bourgin qui lance dans l'angle grand ouvert, Petit s'envole et vient repousser la rondelle, encore.

En toute fin de tiers, Korobkin de la bleue vient trouver directement la mitaine de Courtoison. Clermont malmené dans cette période aura pourtant encore creusé son avance au tableau d'affichage.



Tirs cadrés : 14 / 6 pour Dijon

Engagements : 12 / 8 pour Clermont-Ferrand Les Dijonnais s'appuient sur leur vitesse pour apporter du danger avec des passes enfin plus précises. Mais les lancers sont trop peu nombreux et pas assez dangereux. Niemelä est pénalisé pour un "trébucher" pour autant Petot est également sanctionné pour plongeon. Donc une faute mais en même temps une simulation...Jury joue vite vers l'avant il tente dans l'angle mais Petit est vigilant. Caudron en break dévie mollement, Courtoison a bien suivi.Dijon reprend son offensive, et bénéficie d'un jeu de puissance. Oblak bien servi se retrouve seul face à la cage depuis la bleue, il manque complètement son tir qui va se perdre sur la bande. Une deuxième faute est sifflée contre Clermont-Ferrand il y aura un peu plus de 50 secondes secondes en double avantage. Mais l'avantage est comme souvent bien mal négocié et la première faute passe. Les Ducs restent au pressing, mais le cerbère auvergnat tient bon. Neuwirth dans l'angle échoue à le déjouer. Les Sangliers Arvernes ont tenu sur leurs infériorités. Dijon poursuit son offensive.? Lacroix dévie au deuxième poteau pour Bourgin qui lance dans l'angle grand ouvert, Petit s'envole et vient repousser la rondelle, encore.En toute fin de tiers, Korobkin de la bleue vient trouver directement la mitaine de Courtoison. Clermont malmené dans cette période aura pourtant encore creusé son avance au tableau d'affichage.14 / 6 pour Dijon12 / 8 pour Clermont-Ferrand



Le score se rapproche mais la marche reste trop haute :





Les Sangliers Arvernes repartent mais leur jeu est brouillon, les palets sont perdus, repris, de nouveau perdus. Sur un contre parfaitement exécutés, les visiteurs passent tout près de tuer le match. Kizlo contre à toute allure, il dévie au second poteau vers Kokovin qui reprend, Courtoison s'élance et capte au vol de la mitaine évitant le KO des siens.

Inlassablement les locaux repartent à l'offensive, mais sans vraiment de solution. Photographe : Roxane Gindre Nathan Jury lance de la bleue, Petit dévie de l'épaule. Neuwirth gagne l'engagement et remet derrière pour Petot qui slape, le gardien clermontois repousse, Bourgin Ubiali bien placé devant l'angle ouvert pousse au fond (1-3 à 44'39). Clermont-Ferrand démarre vite le dernier tiers, Courtoison s'interpose rapidement. Sipperley seul en contre ne peut tirer, gêné par le dernier défenseur. Ricou de loin tente sa chance, sans succès. Les Ducs s'installent mais sont trop peu précis dans leur jeu et les tentatives sont contenus par Petit toujours attentif.Les Sangliers Arvernes repartent mais leur jeu est brouillon, les palets sont perdus, repris, de nouveau perdus. Sur un contre parfaitement exécutés, les visiteurs passent tout près de tuer le match. Kizlo contre à toute allure, il dévie au second poteau vers Kokovin qui reprend, Courtoison s'élance et capte au vol de la mitaine évitant le KO des siens.Inlassablement les locaux repartent à l'offensive, mais sans vraiment de solution.Nathan Jury lance de la bleue, Petit dévie de l'épaule.

Dijon ragaillardi maintient son offensive. Lacroix sur le côté voit son tir détourné du bouclier par Petit. Sipperley et Lighfoot contrent face à un défenseur, le premier sert le second mais son tir est bloqué par le portier. Le danger est net sur la zone clermontoise, mais sa défense parvient à repousser et Petit continue son spectacle.

Une pénalité visiteuse permet aux Ducs de hausser le ton. Sipperley dans l'angle ne trouve toujours pas d'ouverture dans la cuirasse du cerbère arverne. Clermont parvient à contrer et Dijon est à son tour pénalisé, mais peu après les Sangliers sont de nouveau sanctionnés. On joue à quatre contre trois. Les Ducs s'installent mais les Puydômois se dégagent bien. Lacroix tente bien sa chance mais la mitaine de Petit dérobe la rondelle. En fin de partie, les Clermontois sont encore pénalisés. Les Ducs cherchent encore des solutions, Valtat au deuxième poteau sur un rebond pousse mais Petit a encore une fois le dernier mot. Le powerplay est mal organisé et ne parvient pas à créer de décalage.

Le temps file et finalement Lacelle prend son temps mort et sort son gardien. Mais les locaux sont maladroits, une nouvelle échauffourée éclate devant la cage clermontoise et un joueur de chaque camp est envoyé sur le banc des insoumis. L'avantage de six joueurs ne donne rien et la sirène met fin à cette partie sur une ultime empoignade dans l'angle.



Tirs cadrés : 18 / 10 pour Dijon

Engagements : 13 / 11 pour Clermont-Ferrand



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Mathis Petit

** : Roman Kizlo

* : Matveï Kokovin



Photographe : Roxane Gindre

Dijon s'incline pour la quatrième fois d'affilée en championnat et glisse à la huitième place du classement de la Poule Sud. Consolation du soir, les deux équipes qui sont derrières elle, se sont encore inclinées. Dijon a eu bien du mal à se mettre en route dans cette rencontre et s'est retrouvé rapidement mené de trois longueurs. Les Ducs ont ensuite mis la pression sur la cage adverse, mais ils n'ont pas réussi à se créer d'occasions si dangereuses que ça, les offensives solitaires sont trop limitées pour prendre à défaut un gardien adverse très performant. Une fois encore le powerplay a été l'un des talons d'Achille des Bourguignons, ils en ont pourtant eu de nombreux, surtout en dernière période et même un double avantage n'a rien donné. La situation se complique encore un peu pour les Dijonnais qui devraient pouvoir aligner leur nouvel attaquant, le Canadien Borgia, au prochain match. Une prochaine rencontre qui s'annonce déjà décisive à Mulhouse, un promu bien en difficulté qui n'a pas le moindre point depuis le début de saison. Il faudra s'imposer coûte que coûte dans le chaudron chauffé à blanc de l'Illberg pour laisser la zone rouge à distance. Clermont-Ferrand remporte en Bourgogne une victoire importante dans la course aux playoffs. Dans un match qui ne restera pas dans les annales, les Sangliers Arvernes ont su profiter des largesses ducales dans un premier tiers laborieux pour prendre une double avance. Ils ont rapidement su creuser leur avance au début du deuxième tiers et tenir bon même sur leurs temps faibles et leurs très nombreuses infériorités. Les Auvergnats ont pu s'appuyer sur l'excellente performance de leur jeune gardien qui les a tenu avec des parades sérieuses et appliquées d'un bout à l'autre de la partie. Clermont chipe la septième place à son adversaire du soir. La semaine prochaine les Sangliers Arvernes retrouvent leur antre pour y affronter la lanterne rouge Anglet II, une victoire est impérative pour continuer à progresser dans le classement en vue des séries.Dijon s'incline pour la quatrième fois d'affilée en championnat et glisse à la huitième place du classement de la Poule Sud. Consolation du soir, les deux équipes qui sont derrières elle, se sont encore inclinées. Dijon a eu bien du mal à se mettre en route dans cette rencontre et s'est retrouvé rapidement mené de trois longueurs. Les Ducs ont ensuite mis la pression sur la cage adverse, mais ils n'ont pas réussi à se créer d'occasions si dangereuses que ça, les offensives solitaires sont trop limitées pour prendre à défaut un gardien adverse très performant. Une fois encore le powerplay a été l'un des talons d'Achille des Bourguignons, ils en ont pourtant eu de nombreux, surtout en dernière période et même un double avantage n'a rien donné. La situation se complique encore un peu pour les Dijonnais qui devraient pouvoir aligner leur nouvel attaquant, le Canadien Borgia, au prochain match. Une prochaine rencontre qui s'annonce déjà décisive à Mulhouse, un promu bien en difficulté qui n'a pas le moindre point depuis le début de saison. Il faudra s'imposer coûte que coûte dans le chaudron chauffé à blanc de l'Illberg pour laisser la zone rouge à distance. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur