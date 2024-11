Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 5ème journée : Dijon vs Rouen II 5 - 6 (1-2 3-1 1-2 0-1) Après prolongation Le 02/11/2024 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Rouen II ] Et à la fin c'est Rouen qui gagne Les Ducs laminés à Courbevoie la semaine passée retrouvent leur glace pour espérer enfin accrocher une victoire en D2 après 4 revers. Face à Rouen II également sans le moindre succès, la partie ressemble bien à un match de la mort. Dijon a domicile espère en profiter mais les revers de la réserve rouennaise ont été à chaque fois de justesse, celle-ci est-elle mieux armée ? Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 03/11/2024 à 12:29 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Dijon :

Rouen II :



Les Dragons en feu :



Rapidement Rouen II prend le contrôle du palet et fait le jeu, les rapides jeunes gachettes des Dragons font feu de tous bois, mais ils se heurtent à un mur tchèque. Dijon opportuniste profite des erreurs adverses. Boisson commence son one-man show, il drible toute la défense mais Krofta fait un double arrêt pour bloquer le Sallanchard. Une relance catastrophique rouennaise profite à Chabert, derrière la cage il remet à Teuber qui glisse la rondelle entre les pads de Castel et ouvre le score un peu contre le cours du jeu (1-0 à 04'30).

Daubeuf sur un contre solitaire voit son lancer détourné du bouclier par le portier tchèque. Rouen II continue de jouer vite à l'offensive et met à mal la défense ducale qui prend l'eau de tous côtés, Krofta veille au grain pour maintenir l'avance. Claireaux trouve la mitaine. Photographe : Philippe Rouinssard Teuber mène la charge de l'autre côté, il dispose de la défense mais Castel repousse le lancer. Valtat et Geantet en break à deux contre un parviennent à proposer un excellent tir, le jeune gardien rouennais s'envole et renvoie.

Rouen II revient à l'offensive et ses déviations devant la cage sont dangereuses mais pour l'instant sans résultat. Les Ducs sont pénalisés, Grandpierre seul au second poteau lance, mais Krofta qui a bondit a déjà bouché l'angle. Le gardien local est très solide et extrêmement rapide d'un poteau à l'autre pour écoeurer les Dragons. Malgré le retour à égalité numérique, Dijon craque, Daubeuf dans le cercle droit parvient à déjouer le portier et égalise (1-1 à 15'34).

La réserve rouennaise reste à l'offensive et met la pression sur la défense adverse, dépassée et qui est de nouveau pénalisée. Le powerplay normand tourne bien et d'un slap dévastateur Pfirter déjoue Krofta masqué (1-2 à 18'18).

Jury parvient à partir seul en break en toute fin de période, mais son tir est repoussé par Castel, le palet longe bien la cage ouverte mais va se perdre dans le coin alors que le public enrage.



Tirs cadrés : 22 / 12 pour Rouen II

Engagements : 15 / 10 pour Rouen II La partie démarre sans round d'observation. Chabert rapidement à l'assaut cherche Lacroix au second poteau mais ce dernier ne peut reprendre. Mahier remonte la glace et déclenche le premier tir du match. Grandpierre seul en contre manque la cage.Rapidement Rouen II prend le contrôle du palet et fait le jeu, les rapides jeunes gachettes des Dragons font feu de tous bois, mais ils se heurtent à un mur tchèque. Dijon opportuniste profite des erreurs adverses. Boisson commence son one-man show, il drible toute la défense mais Krofta fait un double arrêt pour bloquer le Sallanchard.Daubeuf sur un contre solitaire voit son lancer détourné du bouclier par le portier tchèque. Rouen II continue de jouer vite à l'offensive et met à mal la défense ducale qui prend l'eau de tous côtés, Krofta veille au grain pour maintenir l'avance. Claireaux trouve la mitaine.Teuber mène la charge de l'autre côté, il dispose de la défense mais Castel repousse le lancer. Valtat et Geantet en break à deux contre un parviennent à proposer un excellent tir, le jeune gardien rouennais s'envole et renvoie.Rouen II revient à l'offensive et ses déviations devant la cage sont dangereuses mais pour l'instant sans résultat. Les Ducs sont pénalisés, Grandpierre seul au second poteau lance, mais Krofta qui a bondit a déjà bouché l'angle. Le gardien local est très solide et extrêmement rapide d'un poteau à l'autre pour écoeurer les Dragons.La réserve rouennaise reste à l'offensive et met la pression sur la défense adverse, dépassée et qui est de nouveau pénalisée.Jury parvient à partir seul en break en toute fin de période, mais son tir est repoussé par Castel, le palet longe bien la cage ouverte mais va se perdre dans le coin alors que le public enrage.22 / 12 pour Rouen II15 / 10 pour Rouen II



Messire le Duc pourfend le Dragon, mais pas complètement :



La confusion règne devant la cage entre les Dijonnais qui cherchent à pousser et les Rouennais qui cherchent à dégager, Lacroix finit par glisser derrière la ligne et égalise (2-2 à 20'23).

Neuwirth seul dans le slot lance à ras la glace sur la botte du gardien normand. Rouen II contre mais ses nombreuses tentatives ne sont pas cadrées. Boisson dans l'axe est déjoué par Krofta. Photographe : Philippe Rouinssard Les Ducs sont plutôt dominateurs dans ce début de tiers, mais pour une crosse haute Neuwirth écope de 2+2, les visiteurs sont pénalisés dans la foulée et on joue à quatre contre quatre. Mattioni lance sur le bouclier. Bien lancé par Chabert, Teuber gagne son duel contre la défense rouennaise et déjoue le gardien pour remettre les locaux devant (3-2 à 28'30). Dijon démarre fort, Lacroix contre, Castel repousse mais tombe au sol et perd de vue le palet.Neuwirth seul dans le slot lance à ras la glace sur la botte du gardien normand. Rouen II contre mais ses nombreuses tentatives ne sont pas cadrées. Boisson dans l'axe est déjoué par Krofta.Les Ducs sont plutôt dominateurs dans ce début de tiers, mais pour une crosse haute Neuwirth écope de 2+2, les visiteurs sont pénalisés dans la foulée et on joue à quatre contre quatre. Mattioni lance sur le bouclier.

Les Ducs subissent sur la deuxième pénalité. Dordet contre seul mais Krofta remporte le duel. Daubeuf a la bleue n'a pas plus de succès face à la vive mitaine d'Europe centrale. De retour à nombre égal,les Dijonnais repartent à l'offensive. Blandin slape de la bleue dans le trafic et double la mise (4-2 à 32'42).

Dijon presse, Mahier slape, mais Castel capte de la mitaine. Les Dragons tanguent, la lance ducale s'est profondément enfoncée dans leur flanc, mais pas assez pour atteindre la bête au coeur.

Kebets contre, cette fois c'est Krofta qui s'offre un bon coup de mitaine. Rouen II force en fin de période, les locaux font le dos rond. Boisson dévie parfaitement au second poteau pour Dordet qui reprend victorieusement malgré l'envol du gardien tchèque (4-3 à 38'53).

Ce but scelle le retour au contact des Rouennais et un coup sur la tête des Ducs qui vacillent à leur tour.



Tirs cadrés : 13 / 10 pour Rouen II

Engagements : 10 / 10



Retour in extrémis à travers les flammes :



Boisson encore lui envoie le palet au fond pour l'égalisation (4-4 à 41'41).

Chabert sorti de prison s'échappe seul en contre, Castel s'interpose avec brio. Blandin de la bleue n'a pas plus de succès. Teuber slalome dans la défense, Castel dévie d'un coup de mitaine, le palet part de l'autre côté mais personne n'est là pour reprendre. Dijon force et obtient un jeu de puissance. Bourgin dans le slot voit son tir dévié, Geantet est sur le rebond mais Castel bondit et réalise une très bonne parade. Valtat au second poteau n'a pas plus de succès. Romand seul devant la cage rate complètement son tir qui part à côté. Photographe : Philippe Rouinssard

Une nouvelle faute est sifflée contre Rouen II et les Ducs repartent à l'offensive. Les Dragons contrent et Dijon commet une faute sanctionnée par un tir de pénalité. Quemion part doucement, longe la cage et lance à mi hauteur côté droit, le bras de Krofta repousse.

Les Ducs respirent et repartent de l'avant sur leur powerplay, une deuxième faute visiteuse donne un double avantage numérique pendant 1'36. Mais Dijon passe complètement à travers et seul Chabert dans l'axe parvient à lancer, sans succès, pendant cette période.

Daubeuf contre en force mais son tir est repoussé, les Ducs reculent sous le feu du dragon qui a repris de sa chaleur. Alexandra rejoint le cachot, le pressing s'intensifie. Krofta repousse plusieurs fois la rondelle, mais celle-ci reste devant le but, dans une confusion monstre Kebets parvient à la glisser au fond (4-5 à 56'34).

Coup de massue sur le casque des Ducs qui sont jettés au sol par les Dragons qui entrevoient leur première victoire de la saison alors que la fin du match est proche. Dijon repart et prend son temps mort pour donner les consignes. Le gardien sort, Teuber fait une faute en zone offensive à 1'03 du terme, tout semble perdu. Krofta doit revenir devant sa cage, on réengage de l'autre côté et Rouen II fait défiler. Mais un jeune dragon violemment chargé en perd son casque, il continue de jouer et écope de 2 minutes pour équipement non conforme. Dijon ressort le gardien et fonce au but. Chabert dévie une offrande au second poteau où Lacroix n'a plus qu'à la pousser au fond, arracher in extrémis une égalisation improbable et faire rugir la foule à dix secondes du terme (5-5 à 59'50).



Tirs cadrés : 15 / 15

Engagements : 14 / 7 pour Rouen II Rouen II qui tire de l'arrière à l'entame de ce dernier tiers, démarre fort. Drif de loin trouve la mitaine de Krofta. Jury pour une charge incorrecte est envoyé au cachot. Les Dragons chercher l'ouverture et jouent vite à la bleue, les Ducs sont encore pénalisés. A cinq contre trois, les Normands font tourner.Chabert sorti de prison s'échappe seul en contre, Castel s'interpose avec brio. Blandin de la bleue n'a pas plus de succès. Teuber slalome dans la défense, Castel dévie d'un coup de mitaine, le palet part de l'autre côté mais personne n'est là pour reprendre. Dijon force et obtient un jeu de puissance. Bourgin dans le slot voit son tir dévié, Geantet est sur le rebond mais Castel bondit et réalise une très bonne parade. Valtat au second poteau n'a pas plus de succès. Romand seul devant la cage rate complètement son tir qui part à côté.Une nouvelle faute est sifflée contre Rouen II et les Ducs repartent à l'offensive. Les Dragons contrent et Dijon commet une faute sanctionnée par un tir de pénalité. Quemion part doucement, longe la cage et lance à mi hauteur côté droit, le bras de Krofta repousse.Les Ducs respirent et repartent de l'avant sur leur powerplay, une deuxième faute visiteuse donne un double avantage numérique pendant 1'36. Mais Dijon passe complètement à travers et seul Chabert dans l'axe parvient à lancer, sans succès, pendant cette période.Daubeuf contre en force mais son tir est repoussé, les Ducs reculent sous le feu du dragon qui a repris de sa chaleur. Alexandra rejoint le cachot, le pressing s'intensifie.Coup de massue sur le casque des Ducs qui sont jettés au sol par les Dragons qui entrevoient leur première victoire de la saison alors que la fin du match est proche. Dijon repart et prend son temps mort pour donner les consignes. Le gardien sort, Teuber fait une faute en zone offensive à 1'03 du terme, tout semble perdu. Krofta doit revenir devant sa cage, on réengage de l'autre côté et Rouen II fait défiler. Mais un jeune dragon violemment chargé en perd son casque, il continue de jouer et écope de 2 minutes pour équipement non conforme. Dijon ressort le gardien et fonce au but.15 / 1514 / 7 pour Rouen II



Jouer avec le feu :



Les Dragons démarrent à toute allure la prolongation. Boisson fonce, il longe la cage et vient déposer la rondelle sur la ligne bleue à côté du poteau gauche. Tout le monde se précipite dessus pour le pousser dans un sens ou dans un autre, mais finalement les rouges s'en sortent. Teuber sort de prison et les Ducs se retrouvent en powerplay, une situation qui leur avait coûté la défaite à Wasquehal. Le Tchèque s'illustre encore avec un bon lancer, repoussé par Castel.

Rouen II tient bon et parvient à revenir à égalité numérique. Chabert en solitaire ne parvient pas à délivrer les siens. Alors qu'il reste moins d'une minute en prolongation, le dernier jet de flamme des Dragons carbonise les Ducs. Sur une longue relance, Krofta hésite à sortir et contrôle mal la rondelle, Quemion contourne la cage et vient le déjouer au premier poteau pour donner la victoire aux Normands (5-6 à 64'04).

Photographe : Philippe Rouinssard



Tirs cadrés : 4 / 2 pour Dijon

Engagements : 2 / 2



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Thomas Boisson

** : Josef Teuber

* : Arthur Mattioni Les Dragons démarrent à toute allure la prolongation. Boisson fonce, il longe la cage et vient déposer la rondelle sur la ligne bleue à côté du poteau gauche. Tout le monde se précipite dessus pour le pousser dans un sens ou dans un autre, mais finalement les rouges s'en sortent. Teuber sort de prison et les Ducs se retrouvent en powerplay, une situation qui leur avait coûté la défaite à Wasquehal. Le Tchèque s'illustre encore avec un bon lancer, repoussé par Castel.Rouen II tient bon et parvient à revenir à égalité numérique. Chabert en solitaire ne parvient pas à délivrer les siens. Alors qu'il reste moins d'une minute en prolongation, le dernier jet de flamme des Dragons carbonise les Ducs.4 / 2 pour Dijon2 / 2*** : Thomas Boisson** : Josef Teuber* : Arthur Mattioni



Rouen II remporte plutôt logiquement son premier succès de la saison, avec un but heureux en prolongation mais une partie globalement dominée. Très bons au premier vingt, les Dragons ont peiné dans le deuxième mais ont su sauver les meubles. Profitant au maximum des powerplays, ils ont cru s'en tirer à bon compte en fin de partie mais se sont fait rejoindre à cause d'une faute stupide. Ils ont su exploiter les erreurs locales durant tout le match et pour s'en tirer en prolongation. Rouen II met donc un point d'écart avec son adversaire du jour, même si elle reste en zone de rélégation. La semaine prochaine les Dragons retrouvent leur nid pour y affronter le surprenant leader de la poule Nord, Châlons en Champagne.

Dijon doit s'incliner pour la cinquième fois en autant de rencontre, mais pour la seconde partie ils sauvent un point en prolongation. Menant rapidement au score grâce à un bel opportuniste, les Ducs ont souffert au premier tiers et tirent logiquement de l'arrière. Une bonne période médiane leur a permis de prendre le large mais pas de se mettre à l'abri d'un retour des Rouennais. Bien trop pénalisés, trop faibles défensivement ils ont toutefois réussi à arracher l'égalisation grâce à leur première ligne offensive, qui est la seule qui tourne bien. De nouvelles erreurs leur coûte une défaite supplémentaire. Les Ducs sont désormais bien seuls à la dernière place de la poule Nord et le déplacement en Essonne pour y affronter la redoutable équipe d'Evry-Viry la semaine prochaine ne s'annonce pas de nature à rassurer la troupe de Devaux. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo