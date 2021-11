Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 5ème journée : Meudon vs Paris 4 - 3 (2-1 1-1 0-1 1-0) Après prolongation Le 06/11/2021 Patinoire municipale de Meudon-la-Forêt [ Meudon ] [ Paris ] Les Comètes de justesse.... Retour en images de la rencontre où les Comètes de Meudon se sont imposée 4 à 3 en prolongation face aux Français Volants de Paris lors de la 5ème journée de championnat de France de hockey sur glace de Division 2. Patinoire municipale de Meudon-la-Forêt, Hockey Hebdo Yves Le Guillerm le 08/11/2021 à 07:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : BORNAIS Armand assisté de FLEURY Louis & de BOURDON Gaëlle

Meudon :

Pénalités 14 minutes contre Meudon 22 minutes contre Paris



Le derby opposant les Comètes face aux Français Volants promettait d'être tendu et il le fut.

Les Meudonais ont perdu la semaine dernière face à Valenciennes tandis que les Parisiens ont laissé filer la victoire en prolongation face à Wasquehal.



La première période est menée par les Comètes (2-1), la deuxième est à égalité (1-1) tandis que la troisième est gagnée par les Volants (0-1). Soit un score de 3-3 au tableau d'affichage à 46 minutes de la fin.

Les deux équipes poussent, mais les cerbères résistent et sont bien en place, on se dirige doucement vers une prolongation.



A 58:44 minutes, les Parisiens écopent d'une pénalité, les Comètes ont un peu plus d'une minute pour conclure, les visiteurs résistent.



Après quelques minutes de pause, la prolongation débute à quatre contre quatre et en mort subite.

Les Comètes jouent en supériorité numérique, la pénalité des Français Volants n'est pas terminée, les locaux en profitent et 25 secondes suffiront pour tromper le gardien Parisien, score 4-3 pour Meudon.

