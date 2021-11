Ce samedi, les Renards étaient de retour à Fontalon et recevaient la solide équipe d'Annecy pour le compte de la 5ème journée de Championnat.



Après 20 minutes de jeu, l'arbitre renvoie au vestiaire les deux équipes sur un score vierge.



Il faudra attendre le début du deuxième tiers pour voir les Roannais prendre les reines de la rencontre grâce à 2 buts en deux minutes sur des situations de supériorité numérique signés Bonnefond et Beaudoin. les Renards feront le break quelques minutes plus tard avec un 3ème but signé une nouvelle fois par Beaudoin. Peu avant la deuxième pose Annecy trouvera enfin la faille sur un Steven Catelin des grands soirs.



Le derniers tiers verra une pluie de punissions infligée à vos Roannais… Cependant la défense tiendra et les Renards encaisseront ces précieux 3 points avant deux déplacements consécutifs (Colmar Samedi 13 novembre et Valence le 20 novembre).



Dans une ambiance des grands soirs, les Renards arrachent une victoire importante, dans un match très fermé.

Le mot du coach :

“Annecy est une équipe avec beaucoup de joueurs d'expérience, ils savent très bien gérer la pression quand le moment est important. Ce soir, je veux retenir les efforts défensifs collectifs de mon équipe. J'ai vraiment senti les gars concentrés et déterminés à conserver le score malgré une fin de match dominée par Annecy. On est au début de la construction de cette équipe, il y a encore beaucoup de travail, mais ce soir on gagne en confiance et en expérience. ”