Division 2 : 5ème journée : Roanne vs Annecy 3 - 5 (0-1 1-3 2-1) Le 05/11/2022 Roanne (Patinoire Fontalon) [ Roanne ] [ Annecy ] Le CHR défait à la maison Tentant le tout pour le tout en retirant son gardien Roanne en fin de partie s'est incliné sur le score de 3 à 5 face à Annecy. Roanne (Patinoire Fontalon), Hockey Hebdo CHR - Jules Roche le 07/11/2022 à 19:30



A l'occasion de la 5e journée de D2, Les Foxs retrouvaient une Patinoire Fontalon à guichets fermés pour un choc face à Annecy. Malgré une grosse fin de match, les roannais n'ont pu éviter la défaite (3-5).



Crédit photo CHR - Dominique Bonnefond



1er tiers : Cueillis à froid, les Foxs n’y arrivent pas

L'entame de match n'aura pas mis les roannais dans les meilleures dispositions pour imposer leur jeu avec un but accordé à Annecy après seulement vingt secondes de jeu… En manque de réussite devant la cage, les coéquipiers de Thomas Ravanel restaient muets après vingt minutes de jeu.



Crédit photo CHR - Dominique Bonnefond



2ème tiers : Annecy fait le break

Les Savoyards ont su exploiter les moindres failles dans la défense roannaise pour prendre le large (0-3, 24'04). Mais une éclaircie demeurait côté jaune et noir avec une réduction de l'écart peu après la demi-heure de jeu signée Aurélien Haaser (1-3, 32'01). D'une frappe lointaine, Niklas Westerlund suprenait la vigilance de Timothée Cachard et le CHR comptait trois buts de retard à l'entame du dernier acte (1-4)



Crédit photo CHR - Dominique Bonnefond



3ème tiers : Au caractère, les Foxs reviennent

Dos au mur, les Foxs ont mis le feu à la défense savoyarde avec deux réalisations de Clément Grossetête puis de Juris Upitis qui relançaient totalement le match et réveillaient le public de Fontalon. Toujours derrière au tableau d'affichage, les hommes de Romain Bonnefond multipliaient les occasions et campaient devant la cage de Tristan Mongellaz sans parvenir à égaliser. En tentant le tout pour le tout dans la dernière minute, les Foxs sortiront leur portier Matthieu Depanian et se feront prendre au piège en contre (3-5).



Le mot du coach de Roanne : Romain Bonnefond

"L'entame de match nous a mis sous pression avec un but encaissé après seulement 20 secondes mais l'équipe ne fait pas un mauvais match. On avait le contrôle du palet, on était dominant dans les chances de marquer mais on a manqué de réussite au contraire d'Annecy qui a fait preuve de réalisme. Les quinze dernières minutes sont très bonnes avec beaucoup de rythme mais il faut arriver à jouer comme ça soixante minutes et pas simplement lorsque l'on est dos au mur. Quand l'équipe est solidaire et joue à plein régime ça change tout."







