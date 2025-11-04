Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 5ème journée : Valence vs Mulhouse 11 - 5 (4-1 4-3 3-1) Le 01/11/2025 Valence [ Valence ] [ Mulhouse ] Valence écrase Mulhouse C'est le promu et champion de France D3 2025 qui est l'hôte des Lynx ce soir. Valence, Hockey Hebdo max Lazzaroni le 03/11/2025 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1072 spectateurs Arbitres : MM. Lemonnier et Goncalves assistés de MM. Delavenna et Hasholder Buts :

Valence : ; 09.38 Alexei Baskov (ass Arnaud Lazzaroni) ; 13.00 Alexei Baskov (ass Arnaud Lazzaroni et Alexis Hermant) ; 17.04 Alexei Baskov (ass Jules Plenet et Arnaud Lazzaroni) ; 17.51 Otto Pitkanen (ass Sahrane Zinger et Maxence Bortino) ; 21.02 Otto Pitkanen (ass Maxence Bortino et Rudi Maarni) ; 25.36 Pavel Pchalin (ass Jules Plenet et Alexei Baskov) ; 28.40 Rudi Maarni (ass Maxence Bortino et Sahrane Zinger) ; 37.58 Alexei Baskov (ass Sam Riffard et Arnaud Lazzaroni) ; 44.09 Rudi Maarni (ass Otto Pitkanen et Pavel Pchalin) ; 47.02 Rudi Maarni (ass Pavel Pchalin et Otto Pitkanen) ; 53.19 Enzo Dousseau (ass Alexis Hermant et Alban Rodriguez)

Mulhouse : 02.03 Jack Suchy (ass Liam Anderson) ; 23.42 Maxime Mathieu (ass Michaël Marchand) ; 27.16 Joachim Sonnet (ass Jack Suchy et Michaël Marchand) ; 35.57 Joachim Sonnet (ass Noah Oswald et Quentin Mathez) ; 50.29 Liam Anderson (ass Jack Suchy et Maxime Mathieu) Pénalités 16 minutes contre Valence 31 minutes dont 5+20 à Ackermann contre Mulhouse



Ce club, qui a fait 6 saisons en Magnus ces 10 dernières années, a un palmarès très respectable (champion de France Elite en 2005 et D1 en 2012 & 2017). Il aspire à retrouver le haut de la hiérarchie nationale. Pour l'heure, il faut s'acclimater à la D2, ce qui ne sera pas chose facile étant donné que les Scorpions évoluent en poule B qui, l'an dernier s'est avéré être la plus relevée. Avec zéro point en 3 matches, l'équipe pointe à l'avant dernière place de la poule. Avec un effectif renforcé cette année, l'équipe a le mérite d'aligner 10 mulhousiens sur la feuille de match ce soir.

Côté valentinois, il s'agit de rester ce soir, en terre dauphinoise, sur la dynamique de la belle victoire en terre auvergnate de la semaine dernière et de consolider son rang de dauphin. Rang qui lui va très bien convenons-en. Avec le retour de Valentin Clément elle aligne, comme son adversaire, une liste complète de joueurs sur la feuille de match.

Notons que deux valentinois Arnaud Lazzaroni et Alexis Hermant ont été scorpions quand l'équipe était en D1.



Bon départ mulhousien mais « coup du chapeau » de Baskov



Les Mulhousiens entament ce match sans complexe et s'installent d'entrée dans la zone valentinoise.

Sur la première pénalité Valentinoise, l’américain Jack Suchy, sur passe de Liam Anderson, s'en va tromper Nans Blanc (0-1; 02:03)



Photographe © Max Lazzaroni

A la faveur d'une première supériorité valentinoise qui ne donnera rien, les Lynx prennent le match en main mais les scorpions tiennent.

Un « accrocher » mulhousien en zone offensive va offrir la seconde pénalité aux Lynx et Aleksei Baskov, servi par Lazzaroni décroche un puissant tir qui perfore la toile d'araignée de la lucarne de Charles Perrin (1-1; 09;38)



A la mi-tiers, Thomas Alexandre Akermann assène un violent coup de genou à Valentin Clément. Cela lui vaudra le privilège d'avoir la douche pour lui tout seul, quant à Clément, il quitte ses copains pour rejoindre l'infirmerie.

Les Lynx ne vont pas laisser l'occasion de jouer 5 minutes pleines à 5 contre 4 sans en profiter pour prendre l'avantage. En bons félins, ils se jouent de leur proie en faisant longuement circuler le palet en zone adverse et mettant plusieurs fois Perrin à contribution. Après plusieurs minutes la proie est prête et Baskov abrège sa souffrance d'un puissant tir poignet qui trouve la même lucarne, assistance de Franck Amouriq et accordée à Lazzaroni, (2-1 ; 13:00).



Les tirs sur la cage de Perrin se multiplient encore pendant cette supériorité mais les Alsaciens réussiront à limiter la casse sur cette pénalité majeure.

Le retour à égalité numérique ne changera pas grand-chose, c'est toujours une succession de situations chaudes que la défensive mulhousienne, encouragée par tout son banc, contient très bien.

Le palet tourne autour de la cage, la pression est trop forte : Lazzaroni sur sa bleue sert Jules Plenet qui passe à Baskov au 2èmepoteau qui ne laisse aucune chance à Perrin (3-1; 17:04).



Moins d'une minute plus tard, une belle sortie de zone de Maxence Bortino qui lance à Sahrane Zinger, gagne son duel et sert Otto Pitkänen lancé qui part glisser la rondelle entre les jambières de Perrin (4-1; 17:51).



Les Mulhousiens ont été méritants dans ce tiers mais le tandem Baskov - Lazzaroni leur a fait mal à trois reprises.



Une pluie de buts au 2èmetiers et Mulhouse tente de s'accrocher



A peine revenus à égalité numérique, Pitkänen intercepte une sortie de zone en cloche, frappe au but, obtient un "une deux" chanceux avec la bande et inscrit son 2èmebut de la soirée (5-1; 21:02). Les assistances sont accordées à Bortino et à Rudi Maarni.



Mulhouse répond par Michael Marchand qui sert son capitaine. Maxime Mathieu file à la cage et trompe facilement Blanc. (5-2; 23:42).

Les locaux ripostent par un beau jeu en triangle : « une-deux » Baskov - Pchalin à la bleue. Baskov renverse le jeu pour Plenet pendant que Pchalin crée le surnombre dans le slot, Plenet le sert pour un but imparable du défenseur russe. (6-2; 25:36).

On se rend coup pour coup dans ce tiers. Blanc laisse un rebond aérien repris par Joachim Sonnet sur assistance de Suchy et Marchand (6-3; 27:16)

Les Lynx rétorquent par Zinger et Bortino qui récupèrent le palet en zone neutre. La rondelle parvient à Maarni que l'on avait peu vu ce soir. Il contourne toute la défense alsacienne et s'en va déborder Perrin pour son premier but de la soirée (7-3; 28:40).

Surenchère de Mulhouse sur un surnombre valentinois : Sonnet, servi par Plenet et Noah Oswald trompe Blanc et inscrit son 2èmebut personnel.

Ce sont les Drômois qui auront le dernier mot dans ce tiers totalement débridé : à 2 minutes du repos Lazzaroni expédie un tir flottant de la bleue que Plenet dévie pour Baskov pour son 4èmebut et 5èmepoint de la soirée (8-3; 37:58)



Photographe © Max Lazzaroni

Dans ce tiers, très riche en buts (7 réalisations), Mulhouse aura réussi, à conserver ses 3 buts de retard presque jusqu'à la fin. Ce n'est qu'au plus mauvais moment pour eux, à 2 minutes de la sirène que Valence gagne ce tiers par ce diable de Baskov et prend un avantage définitif.



Valence déroule au 3èmetiers



Au 3èmetiers, le ballet valentinois continue : « Une-deux » Pchalin - Pitkänen le long de la balustrade, Pitkänen contourne la défense, lance à la cage et Maarni détourne victorieusement 9-4; 44:09).

En infériorité numérique, Pchalin fait une magnifique passe contre la bande à Maarni qui marque son 3èmebut et 4èmepoint de la soirée pendant que Pitkänen faisait diversion (10-4; 47:02). Maksim Khoroshun remplace Blanc dans la cage des Lynx.

3' plus tard, Mulhouse marquera son 5èmebut de la soirée sur sa dernière supériorité numérique d'un tir de la bleue de Anderson pour son 2èmepoint, sur assistance de Suchy, auteur de 3 points et de Mathieu, auteur de 2 points.

C'est Enzo Dousseau qui inscrira le dernier but de la soirée et son premier de la saison : Pitkänen frappe à la cage, Hermant prend le rebond et le défenseur des Lynx crucifie Perrin.



Photographe © Max Lazzaroni



Les Lynx étaient largement au dessus ce soir



Comme nos analyses et pronostics d'avant match le laissaient entendre, la marche entre le deuxième et l'avant dernier était haute à franchir à l'extérieur. Ce résultat assez logique reflète la physionomie de la rencontre.

A l'issue de ce match, Valence qui totalise 33 buts est la meilleure attaque du championnat alors que Mulhouse et Anglet sont les moins bonnes défenses, qui plus est avec un match de moins.

Côté mulhousien, on a vu une belle solidarité entre les joueurs et une combativité qui les a tenus la tête hors de l'eau presque jusqu'à la fin du 2èmetiers. Ils se consoleront en ayant inscrit ce soir autant de buts que depuis le début du championnat.

Valence aura confirmé la bonne performance de la semaine dernière à Clermont. L'attaque a été flamboyante et a régalé les 1072 spectateurs. Elle a également du faire plaisir à un connaisseur venu rendre visite à ses anciens coéquipiers, à savoir Dmitrii Dudkin, l'ancien Lynx parti à Lyon cette année.

On dit qu'un bon arbitrage est celui dont on ne parle pas. Ce fut le cas ce soir mais nous en parlons aussi pour dire quand c’est bien. Pour la première fois cette saison, Valence a eu un quatuor arbitral et ses effets sont très visibles. Dès le début du match, les premières pénalités mineures sont distribuées immédiatement. Les fautes sont sifflées très rapidement, les interventions sur les explications entre joueurs sont déterminées et les sanctions sont à la hauteur de la gravité des infractions. Bravo messieurs/dame

Photographe © Max Lazzaroni

Au classement de la poule, le trio de tête Montpellier - Valence - Roanne laisse ses poursuivants à 4 points derrière. Montpellier qui a battu Vaujany, l'équipe réserve de Grenoble chez elle, mène le train et est la seule équipe invaincue.

Le prochain match des Lynx à Végapolis chez le leader sera décisif et la colonie valentinoise sera nombreuse à n’en point douter. Les vipères seront probablement moins digestes que les scorpions ...





PS : Pour varier un peu, l'album joint à l'article est construit sur le thème des gros plans qui permettent, à travers les regards, de sentir l'intensité de notre sport.







