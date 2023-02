Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 6ème journée : Annecy vs Vaujany 6 - 3 (3-1 2-1 1-1) Le 15/02/2023 Annecy - Patinoire Jean Régis [ Annecy ] [ Vaujany ] Annecy se fait une place Ce mercredi 15 février, les Chevaliers du Lac d’Annecy recevaient les Grizzlys de Vaujany-Grenoble pour le match décalé de la 6ème journée du championnat D2. Restés sur dix victoires d’affilée et premiers de la poule B, les Grizzlys ont subi sur les bords du lac leur deuxième revers de la saison, permettant à Annecy de récolter quelques précieux points et d’espérer monter au classement. Annecy - Patinoire Jean Régis, Hockey Hebdo Anne Potier Pérocheau le 20/02/2023 à 17:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



650 spectateurs Arbitres : M. George assisté de MM. Thiercy et Salicio Buts :

Annecy : 00.14 Hugo Moncenix ; 09.12 Julien Laplace (ass Paul Schmitt et Victor Vitton Mea) ; 19.58 Jaakko Heiskanen (ass Victor Vitton Mea et Niklas Westerlund) ; 24.15 Niklas Westerlund (ass Jaakko Heiskanen et Jan Jenista) ; 31.41 Gail Perree (ass Hugo Moncenix et Tom Combaz) ; 57.15 Hugo Moncenix (ass Tom Combaz et Gail Perree)

Vaujany : ; 14.04 Hugo Nogaretto* (ass Tom Guidoux* et Sacha De Smitt) ; 29.06 Paul Siraudin** (ass Eliot Peltier et Axel Quaix) ; 51.10 Sacha De Smitt (ass Hugo Letellier et Nathan Nicoud) Pénalités 8 minutes contre Annecy 12 minutes contre Vaujany 14 SECONDES



C’est le temps qu’il faut aux Chevaliers du Lac pour ouvrir la marque, dans une partie qui démarre de façon intense et avec beaucoup d’engagement de la part des deux équipes.Hugo Moncenix s’empare du palet et traverse une moitié de patinoire avant de tirer en pleine lucarne et surprendre Eliot Peltier [1-0].



À la 4ème minute, David Geay est pénalisé pour charge incorrecte sur Hugo Nogaretto. Annecy se retrouve donc en infériorité numérique mais parvient à tuer la pénalité : le tir de DovReboh est dévié par Julien Laplace, celui de StepanKolonin par Hugo Moncenix.

À la moitié du tiers-temps, la reprise d’Arille Dupont s’écrase sur la transversale. Quelques minutes plus tard, Jessy Dugat sera à nouveau sauvé par le poteau de son but.

Julien Laplace, assisté de Paul Schmitt et Victor Vitton-Mea, creuse l’avance des locaux en inscrivant le deuxième but de la rencontre [2-0].



Photographe : Instant Pics Annecy, Benjamin Luce Mais quelques minutes plus tard, une nouvelle occasion de supériorité numérique est offerte aux Grizzlys, Tom Combaz se rendant coupable d’un faire trébucher. Au vu de la qualité de jeu proposée par les deux équipes, c’est assez logiquement qu’Hugo Nogaretto réduit la marque, assisté de Tom Guidou et Sacha De Smitt [2-1].



À quelques secondes de la fin du tiers, le score n’en reste pourtant pas là. Niklas Westerlund récupère un palet et se dirige vers le but vaujaniat, mais ne se précipite pas et effectue une passe vers l’arrière à JaakkoHeiskanen qui se saisit du palet et inscrit le 3ème but haut-savoyard, à 19’58 [3-1].



En rentrant au vestiaire, l’affrontement se poursuit et chacune des deux équipes reprendra le jeu amputée d’un joueur (Valentin Grossetête pour dureté côté Vaujany ; Lubin Louvier pour simulation côté Annecy).



LES REBONDS, TOUJOURS LES REBONDS



Côté Vaujany, on procède à un changement de gardien : Ewen Tran vient remplacer Eliot Peltier. Ce tiers est moins intense mais tout aussi technique, et les deux équipes parviennent à se créer des occasions. Les Chevaliers du Lac récupèrent nombre de palets qui ne leur sont pas destinés, et les parades de leur portier sont efficaces.

C’est ainsi que Niklas Westerlund, seul face au but, assisté de Jan Jenista et JaakkoHeiskanen, parvient à tromper Ewen Tran en tirant entre ses jambes et installe son équipe dans une confortable avance [4-1].



Photographe : Instant Pics Annecy, Benjamin Luce Confortable avance de courte durée puisque Paul Siraudinprofite d’un rebond sur Jessy Dugat pour faire évoluer le score [4-2].



De la même manière côté Annecy, Hugo Moncenix provoque un rebond ; Florentin Lardy est à la conclusion, et les deux équipes sont à nouveau à 3 buts d’écart [5-2].



La fin du tiers est marquée par une légère indiscipline côté Vaujany, mais sans incidence sur le score.



DE L’INTENSITÉ ET DES PÉNALITÉS



Le dernier tiers démarre comme s’est terminé le deuxième : indiscipliné, avec des pénalités de part et d’autre de la glace. Annecy se retrouve en double infériorité pour près d’une minute, Victor Vitton-Mea étant sanctionné pour faire trébucher (même si c’est le palet qui était joué) et Niklas Westerlund pour accrocher. Et pourtant, les Chevaliers tiennent ! Mieux, en quittant le banc de la prison, Victor Vitton-Mea provoque la faute de Valentin Grossetête (accrocher).



Photographe : Instant Pics Annecy, Benjamin Luce Quelques secondes plus tard, une nouvelle pénalité différée est appelée contre Vaujany(Mathis Despatie pour cinglage), et les Grizzlys laissent le palet à Annecy, le temps que la première pénalité contre Valentin Grossetêtese termine.

Mais contre toute attente, c’est en infériorité numérique que Sacha De Smitt marque un but assez technique, assisté de Hugo Letellier et Nathan Nicoud [5-3].



L’ensemble des joueurs puise dans ses ressources et propose un jeu d’une grande intensité, à l’instar du premier tiers. Les Grizzlys n’entendent pas en rester là.

Un arrêt de Jessy Dugat qui se couche sur le palet fait monter la pression d’un cran.

Valentin Grossetête est à nouveau pénalisé pour cinglage.

On assiste à un véritable ping-pong entre les deux équipes.

Mais en situation de powerplay, un énorme tir d’Hugo Moncenix depuis la bleue, servi par Tom Combaz et Florentin Lardy, scelle le sort des Grizzlys, qui ne font même pas sortir leur gardien pour les deux dernières minutes de jeu [6-3].



Photographe : Instant Pics Annecy, Benjamin Luce À la suite des matchs joués en décalé sur cette semaine, toutes les équipes de la poule B en sont à 17 matchs joués. Annecy conserve sa 5ème place et Vaujany s’assure la place de leader. La 18ème et dernière journée (le 25 février) ne rebattra pas les cartes du classement pour ces deux équipes, qui se projettent déjà dans les play-offs.

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







