Anglet II : Malgré la concurrence à la télévision du rugby de France – Afrique du Sud en (et Dieu sait que le rugby est important en Auvergne) c’est devant une patinoire copieusement garnie que les Clermontois s’apprêtaient à recevoir la réserve de l’Hormadi. Après le bon résultat de Dijon, tous les supporters attendaient une confirmation, si possible éclatante, face à ces jeunes Basques qui jusqu'ici n'ont pu obtenir la moindre victoire. La dernière rencontre à domicile des Sangliers avait vu leur naufrage en règle devant les Lynx de Valence et personne ne voulaient revivre une telle déception, à commencer par l’entraineur qui n’avait pas mâché ses mots auprès de ses joueurs.



Crédit Photo Gaëtan Boucheret



En ce début de 1ère période les Arvernes ne vont pas se montrer sur leur meilleur jour, étant plutôt brouillons et contrecarrés par la vivacité de la jeunesse angloye. Néanmoins ce sont bien eux qui, sur une attaque à 2 contre 1, vont ouvrir le score autour de la 8ème minute par le russe Matvei Kokovin assisté de l’ukrainien Kizlo. Les Angloys réagiront, et, profitant d’une défense locale encore trop approximative sur ses relances, à la 12ème minute Léo Mathieu parviendra à grappiller la rondelle dans le slot pour vite la glisser dans la cage puydômoise. S’en suit une bonne phase des visiteurs qui tentent de profiter des erreurs adverses en portant assez haut le pressing. Or non seulement Clermont se reprendra en défense mais le jeu des Basques est également parasité de trop de pertes de palets par maladresse ou des passes coupées. Et c’est sur une relance rapide qu’avec l’assistance de Niemela et Kokovin à 15mn21, Vladislav Korobkin viendra déjouer le gardien basque. Le jeu clermontois impose un peu plus son momentum et Anglet fut bien près d’encaisser un but express à la mise en jeu. Heureusement le portier Kleiber ne s’en laisse pas si facilement conter. Pourtant il ne fait que reculer l’échéance et, après avoir assisté son compatriote Korobkin pour le 2ème but, Kokovin ira d’un 3ème pour les siens et son 2ème à titre personnel, sur une remise cette fois de Korobkin, juste avant la pause (19mn46).



Crédit Photo Gaëtan Boucheret



Cela s'engage moins bien dans ce 2ème tiers pour les Arvernes qui manquent de réalisme, voir cafouillent leur hockey, et finissent par prendre une pénalité dommageable en zone offensive à la 25ème minute. Les visiteurs en profiteront et 1mn 32 plus tard ils reviennent à 1 but d’écart par Noah Macabies assisté de Maso. Les partisans commencent quelque peu à s'inquiéter du jeu des Sangliers qui a bien du mal à se poser. Puis finalement, à partir de la mi match, cela va aller de mieux en mieux, au point que dans les 9 dernières minutes de cette période, ils vont par 3 fois faire trembler les filets des Basques. D'abord par le letton Vibans, assisté de Faure et encore Kokovin à 31mn39. Puis par François Faure assisté de Prost et du junior Tricot à 37mn23. Enfin on retrouvera l'intenable Kokovin pour son 3ème but assisté encore une fois de Korobkin et Kizlo juste avant la pause (39mn35) portant la marque à 6-2.



Crédit Photo Gaëtan Boucheret



La 3ème période verra assez rapidement (44mn48) le 7ème but clermontois et c'est encore une fois Kokovin qui conclura sa superbe interception par son 4ème but personnel. Les Basques adouciront un temps soit peu le score en marquant 3 minutes plus tard leur 3ème but par Maxime Tagliapietra (assisté de Macabies et Truffert) profitant d’une erreur du dernier défenseur qui a peut-être dévié lui-même le palet dans sa cage. Mais pour les Basques, réduit à guère plus de 2 lignes la fatigue inévitablement va se faire sentir et le changement de gardien (entrée d’Ewan Combe à la place de Max Kleiber en début de tiers) ne peut rien y changer. Ainsi Korobkin récidivera lui aussi en profitant d’un cafouillage devant la cage des visiteurs à 51mn30, portant le score à 8-3 (assisté de Vibans et Kizlo). Le mot de la fin restera pour les Arvernes qui ont dorénavant la main mise sur la rencontre avec un 9ème but, de Roman Kizlo, avec l’assistance de Faure et encore une fois Kokovin incontournable en cette soirée, sur une belle entente collective. Trois buts par période des Sangliers pour un seul pour les visiteurs, cela fait donc un score final de 9 à 3.



Crédit Photo Gaëtan Boucheret



Les Sangliers auront donc confirmé pour la plus grande joie de près de 1100 spectateurs et ainsi alignés 2 victoires de suite, ce qui n’était pas arrivé depuis fort longtemps en saison régulière. En prenant lors de cette 6ème journée les 3 points les Arvernes se hissent à la 5ème place, devançant les Chevaliers d'Annecy qu'ils rencontreront samedi prochain en Savoie.

Seuls à la dernière place désormais après le 1er succès de Mulhouse lors de cette même soirée, les Angloys auront su pourtant montrer de l'envie et de belles choses. Mais peut-être plus handicapés par la profondeur du banc que par l'inexpérience (seulement 13 joueurs de champ), ils auront ainsi plutôt bien commencé chaque période mais pour invariablement s'effriter quelque peu au fur et à mesure que l'on avançait vers le terme du tiers-temps. Leur chance de maintien cette saison risque fortement d'être liée à leur marge de progression à priori important de par leur jeune âge. A eux de travailler et ne pas se décourager.







