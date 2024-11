Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 6ème journée : Clermont-Ferrand vs La Roche-sur-Yon 2 - 6 (1-1 0-2 1-3) Le 09/11/2024 Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron) [ Clermont-Ferrand ] [ La Roche-sur-Yon ] Clermont corrigé par le HOGLY Défaite de Clermont sur le score de 2 à 6 face à la Roche sur Yon lors de la 6ème journée du championnat français de hockey sur glace de Division 2. Une rencontre qui ne rentrera pas dans les annales tant la dureté de jeu était présente pratiquement du début jusqu’à la fin de la partie et pas toujours bien maitrisée par les officiels de match se laissant dupés par des visiteurs bien rodés mais très accrocheurs. Il faut un gagnant et c’est l’HOGLY qui ressort vainqueur de cette joute tant ses joueurs sur un coup de poker avec un jeu dur ont su avec la provoque faire tomber les espoirs bien déçus des arvernes manquant de maitrise dans leurs infériorités numériques. [GB] Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau & [GB] le 11/11/2024 à 19:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1012 spectateurs Arbitres : Romain BISPO assisté de Damien THIERCY & Julien LE MONNIER Buts :

Clermont-Ferrand : ; 19:21 François Faure (ass Santeri Salminen et Leevi Sorvali) ; 52:29 Tuomas Valirinne (ass Santeri Salminen)

La Roche-sur-Yon : 16:35 Baptiste Caboche (ass Matthieu Joerger) ; 22:32 Matthieu Joerger (ass Baptiste Caboche) ; 26:39 Artyom Garifullin (ass Kamil Rajnoha et Alexeï Ishmametyev) ; 40:34 Matthieu Joerger (ass Valentin Jacques et Alexeï Ishmametyev) ; 42:37 Artyom Garifullin (ass Matthieu Joerger et Kamil Rajnoha) ; 55:59 Hugo Laporte (ass Artyom Garifullin et Kamil Rajnoha) Pénalités 63 minutes (2-4-57) contre Clermont-Ferrand 64 minutes (11-0-53) contre La Roche-sur-Yon



Gardiens en Jeu:

Clermont: #25 Eliott JONES

La Roche: #39 Alexis NEAU



Temps Mort :

Clermont: 58:16



. Livraison en terre arverne d’une leçon de réalisme par l’HOGLY

Pour cette 2ème rencontre de suite à domicile les Sangliers Arvernes reçoivent les Aigles de La Roche-sur-Yon. Pour s'installer un peu plus en 1ère moitié de tableau il est important pour les clermontois de s'imposer au moins dans tous leurs matchs à domicile. Hélas les yonnais ont une équipe non dépourvue de qualité avec un effectif homogène dont la plupart des joueurs se connaissant bien car l’équipe est assez stable par rapport à bon nombre de clubs. Les vendéens commençant à flirter dangereusement avec les dernières places, ces derniers se devaient de réagir et démontrer qu'ils n'occupaient pas forcément la place qu'ils méritaient.





Crédit photo Yannick Martin





1er Période

Les 2 équipes se lancent rapidement dans la partie, se rendant coup pour coup et au final se neutralisent même lors de leurs infériorités numériques respectives. Cela durera jusqu'à la 16 mn 35 où les visiteurs parviennent à ouvrir le score par Baptiste Caboche assisté de Matthieu Joerger.



Profitant d'une supériorité en leur faveur dans la dernière minute de jeu de la période, Clermont va égaliser à 19mn 21 sous l’impulsion du trio Santeri Salminen et Leevi Sorvali et la finition leur capitaine François Faure.





Crédit photo Yannick Martin





2ème Périod e

Au 2ème tiers les vendéens cherchent à accélérer le rythme alors les Arvernes concèdent rapidement (semble-t-il) une pénalité différée que les Aigles sauront convertir en but à 22mn32 Matthieu Joerger assisté de Baptiste Caboche.



Malheureusement pour les Sangliers Arvernes ce ne sera pas la seule pénalité car il y en a une autre sifflé contre les eux peu après la 26ème minute de jeu.



Là également les yonnais sauront en tirer rapidement profit pour faire le break à 26mn 39 par Artem Garifulin assisté de Kamil Rajnoha et Aleksei Ishmametev. Trop indisciplinés les clermontois concèdent encore une fois une infériorité en fin de période.



Si les visiteurs n'ont eu le temps d'en profiter dans le temps restant, il y en a eu encore suffisamment dans le 3ème pour y remédier.





Crédit photo Yannick Martin





3ème Période

Et effectivement les vendéens arrivent à leur fin avec un 4ème but qu’ils marquent à 40mn34 par Matthieu Joerger assisté de Valentin Jacques et Aleksei Ishmametev.

Est-ce parce que dépassés par l'intensité ou par la vitesse mis dans le jeu des hommes du Hogly ? Toujours est-il que les puydômois concèdent trop de fautes et surtout n'arrivent à contenir la pression de leurs adversaires dès qu'ils sont en infériorité.



Ainsi une nouvelle prison clermontoise à la 42ème minute est l’opportunité pour les Yonnais pour afficher au tableau un 5ème but sur une action de Artem Garifulin assisté de Matthieu Joerger et Kamil Rajnoha.

Si elles furent moins nombreuses, des pénalités ont été également sifflées à l'encontre des visiteurs mais les auvergnats ne purent d'autant moins en profiter que souvent dans les secondes qui suivaient ils ont été pénalisés à leur tour.



Néanmoins sur un coup de poker, les Sangliers réussissent à revenir au score 2 - 5 par l'intermédiaire de Tuomas Välirinne à 52mn 29 assisté de Santeri Salminen.



La leçon d'efficacité n'allait pas s'arrêter là pour les visiteurs. Dans les 5 dernières minutes, alors en supériorité numérique et complètement portés sur l'attaque pour tenter de recoller au score, les clermontois se feront contrer par les yonnais qui portent le dernier coup avec un 6ème but à 55mn59 par Hugo Laporte assisté d'Artem Garifulin et Kamil Rajnoha.



Ne voulant pas baisser les bras les auvergnats dans un ultime sursaut d’orgueil, à défaut de gagner, ils tentent de ramener cette défaite à des proportions plus raisonnables.

Voulant profiter d’une dernière opportunité de supériorité à moins de 2mn de la fin, mais confondant vitesse et précipitation, ils sortent leur gardien pour un 6 contre 4.



Cela n'aboutira qu'à une belle friction générale et une distribution généreuse de minutes de pénalités des 2 cotés. Le score, lui, ne bougera plus.





Crédit photo Yannick Martin





A la faveur de cette victoire, La Roche/Yon fait une remontée de 2 places au classement, laissant le 9ème à 7 unités et se retrouvant à égalité de points avec le 4ème Lyon et Clermont passe de la 4ème à la 6ème place. Pour ce dernier c'est un match sinon à oublier, tout au moins à en tirer les leçons surtout en maitrise et discipline, tant la gestion des infériorités lui a coûté cher. Pour cette 2ème rencontre de suite à domicile les Sangliers Arvernes reçoivent les Aigles de La Roche-sur-Yon. Pour s'installer un peu plus en 1ère moitié de tableau il est important pour les clermontois de s'imposer au moins dans tous leurs matchs à domicile. Hélas les yonnais ont une équipe non dépourvue de qualité avec un effectif homogène dont la plupart des joueurs se connaissant bien car l’équipe est assez stable par rapport à bon nombre de clubs. Les vendéens commençant à flirter dangereusement avec les dernières places, ces derniers se devaient de réagir et démontrer qu'ils n'occupaient pas forcément la place qu'ils méritaient.Les 2 équipes se lancent rapidement dans la partie, se rendant coup pour coup et au final se neutralisent même lors de leurs infériorités numériques respectives. Cela durera jusqu'à la 16 mn 35 où les visiteurs parviennent à ouvrir le score par Baptiste Caboche assisté de Matthieu Joerger.Profitant d'une supériorité en leur faveur dans la dernière minute de jeu de la période, Clermont va égaliser à 19mn 21 sous l’impulsion du trio Santeri Salminen et Leevi Sorvali et la finition leur capitaine François Faure.Au 2ème tiers les vendéens cherchent à accélérer le rythme alors les Arvernes concèdent rapidement (semble-t-il) une pénalité différée que les Aigles sauront convertir en but à 22mn32 Matthieu Joerger assisté de Baptiste Caboche.Malheureusement pour les Sangliers Arvernes ce ne sera pas la seule pénalité car il y en a une autre sifflé contre les eux peu après la 26ème minute de jeu.Là également les yonnais sauront en tirer rapidement profit pour faire le break à 26mn 39 par Artem Garifulin assisté de Kamil Rajnoha et Aleksei Ishmametev. Trop indisciplinés les clermontois concèdent encore une fois une infériorité en fin de période.Si les visiteurs n'ont eu le temps d'en profiter dans le temps restant, il y en a eu encore suffisamment dans le 3ème pour y remédier.Et effectivement les vendéens arrivent à leur fin avec un 4ème but qu’ils marquent à 40mn34 par Matthieu Joerger assisté de Valentin Jacques et Aleksei Ishmametev.Est-ce parce que dépassés par l'intensité ou par la vitesse mis dans le jeu des hommes du Hogly ? Toujours est-il que les puydômois concèdent trop de fautes et surtout n'arrivent à contenir la pression de leurs adversaires dès qu'ils sont en infériorité.Ainsi une nouvelle prison clermontoise à la 42ème minute est l’opportunité pour les Yonnais pour afficher au tableau un 5ème but sur une action de Artem Garifulin assisté de Matthieu Joerger et Kamil Rajnoha.Si elles furent moins nombreuses, des pénalités ont été également sifflées à l'encontre des visiteurs mais les auvergnats ne purent d'autant moins en profiter que souvent dans les secondes qui suivaient ils ont été pénalisés à leur tour.Néanmoins sur un coup de poker, les Sangliers réussissent à revenir au score 2 - 5 par l'intermédiaire de Tuomas Välirinne à 52mn 29 assisté de Santeri Salminen.La leçon d'efficacité n'allait pas s'arrêter là pour les visiteurs. Dans les 5 dernières minutes, alors en supériorité numérique et complètement portés sur l'attaque pour tenter de recoller au score, les clermontois se feront contrer par les yonnais qui portent le dernier coup avec un 6ème but à 55mn59 par Hugo Laporte assisté d'Artem Garifulin et Kamil Rajnoha.Ne voulant pas baisser les bras les auvergnats dans un ultime sursaut d’orgueil, à défaut de gagner, ils tentent de ramener cette défaite à des proportions plus raisonnables.Voulant profiter d’une dernière opportunité de supériorité à moins de 2mn de la fin, mais confondant vitesse et précipitation, ils sortent leur gardien pour un 6 contre 4.Cela n'aboutira qu'à une belle friction générale et une distribution généreuse de minutes de pénalités des 2 cotés. Le score, lui, ne bougera plus.A la faveur de cette victoire, La Roche/Yon fait une remontée de 2 places au classement, laissant le 9ème à 7 unités et se retrouvant à égalité de points avec le 4ème Lyon et Clermont passe de la 4à la 6place. Pour ce dernier c'est un match sinon à oublier, tout au moins à en tirer les leçons surtout en maitrise et discipline, tant la gestion des infériorités lui a coûté cher. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur