Pour cette rencontre, les Français Volant ont revêtu un maillot bleu et rose constellé de rubans blancs symbole international de lutte contre les violences commises à l’égard des femmes, les maillots seront mis aux enchères à l’issue du match contre Rouen 2 qui aura lieu le 27 novembre, des T-shirts seront également vendus, la totalité des bénéfices ira à la maison des femmes située dans le 12ème arrondissement de Paris.



Encore un derby, il faut dire que dans la région parisienne, quatre équipes évoluent en voisines : Français Volants, Courbevoie, Meudon et Evry-Viry.

Après avoir été tenus en échec face à Meudon et Wasquehal (prolongations), les Parisiens devaient réagir, quant aux Castelvirois avec une seule victoire et quatre défaites dont une en prolongation face à Valenciennes, une victoire serait la bienvenue.



Le premier tiers est rythmé, les deux équipes ont du mal à s’imposer, à 17mn de jeu, les Français Volants ouvrent le score par Axel BENET (#35) puis c’est au tour d’Andrew LONGO (#18) de marquer, les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score de 2-0.

Le deuxième tiers sera un supplice pour les Jets, cinq buts seront marqués par les locaux durant cette période, à la 21ème minute de nouveau par Axel BENET (#35) puis à la 25ème minute par Hugo DUMONT (#17) alors que les Jets jouaient à 5 contre 3, à la 32ème minute par Andrew LONGO (#18), une minute plus tard Killian DELOBELLE récidivait, à la 33ème minute, le gardien de but de Viry, Gaëtan MELUN (#35) sortait, il était remplacé par Théo FLORCHINGER (#22). A la 35ème minute Mattéo MAHIEU clôturait ce tiers par un nouveau but, score 7-0.

Le troisième tiers fut plus calme avec seulement trois buts, Evry-Viry réussissait à tromper le gardien des Volants par deux fois, à la 42ème minute par Jérémy PIGEOT (#87) et à la 48ème minute par Thomas GAUTRON (#15), les Parisiens faisaient une nouvelle fois trembler les filets à la 50ème minute avec un but de Mans PAPAUX (#91). A noter que le gardien des Volants Jacob CAFFREY (#30) a été remplacé à 45ème minute par Justine CROUSY-THEODE (#20).



Ce derby fut largement à l’avantage des Parisiens, ce qui les place 4ème de leur poule avec 11 points (à égalité avec Reims et Rouen 2), Evry-Viry pointe à la 8ème place du classement sur 10.



Yves Le Guillerm







