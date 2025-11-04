Samedi soir, la patinoire Fontalon était à la fête. L’équipe locale a rapidement pris le contrôle de la rencontre, inscrivant quatre buts dans les dix premières minutes. Si Annecy a tenté de réagir dans le deuxième tiers, la solidité et l’efficacité des Renards ont fait la différence. Roanne s’impose finalement 7–3 et poursuit sa belle série.



Photographe © Bominique Bonnefond

🕐 Premier tiers : un départ canon

Les Renards n’ont pas laissé le temps aux Savoyards de respirer. Dès la 3ᵉ minute, Thomas Raby ouvrait la marque, avant que Fritz-Dreysse, Bonnefond et Cutt ne fassent exploser le score à 4–0.

Les supporters roannais, venus en nombre, donnaient de la voix pour encourager une équipe en pleine réussite. Annecy, dépassé par le rythme, rentrait aux vestiaires la tête basse.

🕑 Deuxième tiers : Annecy réagit, Roanne répond

Les Chevaliers du Lac montraient plus d’envie au retour de la pause. Deux buts coup sur coup de Moncenix et Laplace ramenaient l’écart à 4–2 et relançaient brièvement le suspense.

Mais les Renards ne doutaient pas longtemps : Lisov inscrivait le cinquième but de Roanne quelques instants plus tard, redonnant de l’air à son équipe. À 5–2 à la fin du deuxième tiers, les Roannais restaient sereins.

🕒 Troisième tiers : les Renards déroulent

Toujours aussi inspirés, les hommes de Fontalon reprenaient le contrôle du jeu. Raby s’offrait un doublé dès le début du dernier tiers, suivi de Gajarsky qui portait le score à 7–2.

Annecy réduisait l’écart par Lardy, mais la victoire roannaise ne faisait plus de doute. Le public pouvait applaudir ses joueurs, auteurs d’un match complet et spectaculaire.



Photographe © Bominique Bonnefond





CONCLUSION :

Roanne poursuit sa marche en avant avec une quatrième victoire consécutive et conforte sa place sur le podium.

Le collectif, la discipline (seulement deux minutes de pénalité) et l’efficacité offensive ont une nouvelle fois fait la différence.

Les Renards confirment qu’ils sont bien partis pour jouer les premiers rôles cette saison, au grand bonheur de leurs supporters.





Photographe © Bominique Bonnefond



ANALYSE :

Cette rencontre confirme la belle dynamique du groupe roannais. L’équipe joue avec confiance, appliquée dans les sorties de zone et tranchante en attaque.

Le duo Raby–Fritz-Dreysse continue de faire des étincelles, tandis que Lisov et Jokinen apportent toute leur expérience.

En face, Annecy a eu le mérite de ne pas lâcher malgré un premier tiers difficile, mais l’écart de maîtrise s’est vite ressenti.

Si les Renards maintiennent ce niveau de jeu et cette intensité, la patinoire Fontalon pourrait bien vivre une saison de rêve.





Photographe © Bominique Bonnefond

