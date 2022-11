Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 7ème journée : Clermont-Ferrand vs Annecy 5 - 3 (0-1 2-1 3-1) Le 19/11/2022 Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis - Cizeron) [ Clermont-Ferrand ] [ Annecy ] Et d’une… Belle victoire pour Clermont A Clermont tout le monde l’attendait cette victoire mais ce n’est pas sans mal que les Arvernes se sont imposés sur le score de 5 à 3 face aux Chevaliers du Lac d’Annecy quelque peu un peu rude lors de cette 7ème journée de championnat de France de hockey sur glace de Division 2. Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis - Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau / gb le 21/11/2022 à 19:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



832 spectateurs Arbitres : Adrian Popa assisté de Florian Baudry & Damien Thiercy Buts :

Clermont-Ferrand : ; 24:49 Samuli Yliniva (ass Eliott Moreau) ; 35:33 Pierre Trouvé (ass Vincent Delcroix et Louis Duval) ; 40:34 Miika Runsala ; 49:27 Brett Stirling (ass Samuli Yliniva et Miika Runsala) ; 57:36 Brett Stirling

Annecy : 14:38 Paul Schmitt (ass Niklas Westerlund et Jan Jenista) ; 28:11 Lubin Louvier (ass Niklas Westerlund et Paul Schmitt) ; 59:59 Victor Vitton Mea (ass Raphaël Papa) Pénalités 10 minutes (4-6-0) contre Clermont-Ferrand 16 minutes (2-10-4) contre Annecy



Crédit Photo Yannick Martin



Pourtant on a bien cru que les Sangliers Arvernes ne prendraient pas encore une fois cette entame de match par le bon bout tant ils semblaient avoir du mal à s'engager. Heureusement pour eux les Chevaliers du Lac s'ils faisaient preuve d'un peu plus d'initiatives, confondaient quelque peu vitesse et précipitation.

De plus le gardien local, Eliott Jones n'avait pas, lui, de retard à l'allumage. Il était parti pour faire de la résistance jusqu'au bout. Cela dura fort heureusement toute la partie et les puydomois, réagissant au jeu assez agressif des visiteurs, commencèrent sérieusement à se mettre au diapason de leurs adversaires. Pourtant ce sont bien ces derniers qui réussiront à ouvrir la marque à 14'58'' par Paul Schmitt assisté de Westerlund et Jenista. Malgré une réaction salutaire des auvergnats le score en restera là dans ce 1er tiers.





Crédit photo Yannick Martin

Au 2ème tiers les Clermontois partent avec la ferme intention de revenir sur les savoyards. S'ils n'ont su profiter de leur 1er jeu de puissance, ils égalisent à l'approche de la 25ème minute par le finlandais Samuli Yliniva assisté d’Eliott Moreau. Mais moins de 4mn plus tard les Chevaliers reprennent l'avantage grâce à Lubin Louvier assisté de Westerlund et Schmitt.

Le jeu s'intensifie et surtout se durcit. S'en suit pas mal de pénalités que les clermontois gèrent plutôt bien lorsqu’ils sont en infériorité.

C'est un peu plus délicat en position de power play. Pourtant c'est lors d'une supériorité numérique à l'entame des 5 derniers minutes de la période que les Sangliers réussissent à revenir à nouveau au score par Pierre Trouvé assisté de Delcroix et Duval. 2-2 à la fin de cette période.



Crédit photo Yannick Martin

Il ne faudra pas 40 seconds dans ce dernier tiers pour que le finlandais Miika Runsala offre sur un tir surpuissant le 3ème but clermontois. Annecy tente tout de suite de réagir en étant plus agressif sur le porteur du palet.

Peut-être un peu trop puisque les visiteurs finissent par être pénalisés. Clermont trouvera la faille lors de cette supériorité par l'intermédiaire du canadien Brett Stirling assisté des finlandais Yliniva et Runsala.à 49'27''

Le break est fait mais il reste alors un peu plus de 10 mn à jouer. Les Chevaliers sonnent la charge et, profitant d'une pénalité arverne à moins de 5 mn de la fin, sortent leur gardien pour un joueur de champ en plus dans un 6 contre 4. Clermont s'arcboute sur sa zone et le gardien Eliott Jones fait des miracles sur sa ligne.

Brett Stirling, interceptant un palet, le renvoie au loin tant et si bien qu'il ira mourir dans les filets adverses désertés. A 5-2 et moins de 2mn30 à jouer, la victoire semble s'offrir enfin aux clermontois. Dans un ultime effort et continuant à profiter d'une supériorité numérique combiné au joueur de champ supplémentaire, les savoyards par Victor Vitton-Méa, assisté de Raphaél Papa, marquent un dernier but à la toute dernière seconde.



Fin de match 5 – 3 en faveur des Sangliers Arvernes au terme d’une rencontre assez bien disputée malgré quelques erreurs mais victoire méritée pour une équipe qui travaille dure avec une certaine montée en puissance. Cette victoire devrait en appeler une autre mais il ne faudra pas rester sur ses lauriers mais continuer à travailler.

Crédit Photo Yannick Martin



Chant du cygne, cette ultime réalisation ne pourra empêcher cette première victoire à domicile sous les acclamations et roulement de tambours des partisans des Sangliers Arvernes et supporters de l'ASM. (832 spectateurs enregistrés officiellement) qui auront grandement contribuer à donner une atmosphère festive à la rencontre







