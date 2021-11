Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 7ème journée : Meudon vs EVRY / VIRY (EVH 91) 5 - 0 (1-0 3-0 1-0) Le 20/11/2021 Patinoire municipale de Meudon-la-Forêt [ Meudon ] [ EVRY / VIRY (EVH 91) ] Les Comètes sans état d'âme. Belle victoire des Comètes de Meudon 5-0 lors de la 7ème journée du Championnat de France de deuxième division. Les Jets d'Evry-Viry subissent une deuxième défaite sévère en deux matchs. Patinoire municipale de Meudon-la-Forêt, Hockey Hebdo Yves Le Guillerm le 23/11/2021 à 07:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



372 spectateurs Arbitres : GASNIER Mickaël assisté de MONCOZET Christophe & FLEURY Louis Buts :

Meudon :

Evry / Viry : Pénalités 14 minutes contre Meudon 10 minutes contre Evry / Viry



La nouvelle patinoire de Meudon-la-Forêt (UCPA Sport Station) réussi de belle manière aux Comètes, depuis le début du Championnat, aucune défaite à domicile.

Les tribunes de ce nouveau complexe, vaste et moderne, peuvent réunir jusqu’à 660 fans, et des fans, l’équipe en possède, le public pousse et réagit, les bonnets et écharpes sont sur la tête et aux cous des supporters, des tambours rythment les arrêts de jeu, un animateur chauffe le public.

Un espace merchandising est présent, sans oublier la traditionnelle buvette.

Tout est fait pour que les aficionados du hockey passent un bon moment.



Dans ce derby opposant le deuxième au huitième du Championnat de la poule A, les Meudonnais n’ont laissé aucune chance aux Castelvirois.



Le premier tiers s’annonçait plutôt équilibré, les Comètes marquaient le premier but de cette période à la 13ème minute par le capitaine Charlie DOYLE en supériorité numérique. Score à la fin du premier tiers 1-0.



Le deuxième tiers fut une fois de plus difficile à gérer pour les Jets, ceux-ci n’arrivent pas à contrer les attaques des Comètes qui mettent la pression sur la cage, trois buts sont inscrits durant les vingt minutes, le premier à la 27ème minute par HRYBKO Dzianis, le deuxième à la 30ème minute par FERRE Tom, le troisième en infériorité à la 31ème minute, après un break de MATHIEU Valerian, score 4-0.



Dans le troisième tiers, un seul but est marqué en supériorité numérique, à la 58ème minute, avec un doublé de MATHIEU Valerian. Score 5-0.

Blanchissage pour le gardien de Meudon, NEAU Alexis.



Meudon continue sur sa lancée et pointe à la deuxième place à égalité avec Valenciennes, Evry-Viry en perd une et se retrouve avant dernier du classement.



Yves Le Guillerm







