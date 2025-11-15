Les Renards trop mordants : Roanne s’impose 6–2 à Blagnac

Photographe © Romain Puech



Un match dominé par l’efficacité roannaise Pour cette 7ᵉ journée de Division 2, les Bélougas espéraient confirmer à domicile face à des Renards solidement installés en haut du classement. Mais Roanne, solide deuxième au coup d’envoi, s’est appuyé sur une attaque tranchante et une gestion impeccable des temps faibles pour s’imposer 6–2.

Malgré quelques éclairs offensifs, Toulouse n’a pas su profiter de ses phases de possession et a trop souvent payé cher ses erreurs, notamment en infériorité numérique. Le changement de gardien en cours de deuxième période n’a pas suffi à inverser la tendance.

Photographe © Romain Puech



Période 1 : Roanne frappe trois fois, Toulouse résiste comme il peut (1–3) La rencontre démarre sur un rythme soutenu, mais ce sont les Renards qui se montrent les plus dangereux. À 7’03, Deniss Baskatovs ouvre la marque à cinq contre cinq, concrétisant la première véritable poussée roannaise.

La pénalité infligée à Maxime Foulon (10’19) coûte cher : en infériorité, Toulouse se fait surprendre par Artsiom Anosau (11’21), très en vue tout au long du match.

Les Bélougas réagissent enfin à 13’14 grâce à Valentin Audisio, qui conclut une belle action initiée par Chappa et Audisio Lucas. Mais l’embellie est de courte durée : Sergei Lisov replace Roanne à +2 moins d’une minute plus tard (13’44). Les Renards rejoignent les vestiaires avec un avantage mérité, grâce à une efficacité chirurgicale.

Période 2 : l’espoir toulousain vite étouffé (1–2) Les Bélougas reviennent avec de meilleures intentions et marquent d’entrée : Shane Sullivan égalise à 21’14 d’un tir précis après un forecheck bien mené. Le public se remet à y croire.

Mais Roanne, imperturbable, reprend sa marche en avant. Profitant d’une pénalité contre Clément Blaser (26’55), Adam Gajarsky redonne l’avantage aux Renards en supériorité (27’47). Ce but relance la machine roannaise : quelques minutes plus tard, Jokinen creuse l’écart (31’59), portant le score à 5–2.

Claude Deveze décide alors de changer de gardien : Narbonne remplace Corvez à 32’23 afin de relancer son équipe. Le jeune portier toulousain s’illustrera plus tard par plusieurs interventions décisives.

La période se termine dans la tension, avec une bagarre opposant Magee et Villand au buzzer.

Période 3 : Roanne contrôle, Toulouse s’épuise (0–1) Le dernier tiers voit Toulouse tenter de revenir, mais les Renards verrouillent parfaitement la zone neutre et limitent les occasions nettes.

Quelques pénalités viennent hacher le rythme, mais sans conséquence au tableau d’affichage. À 54’29, Anosau — encore lui — s’offre un doublé et scelle le sort du match. Toulouse n’aura plus l’énergie pour réagir malgré quelques poussées brouillonnes.

Photographe © Romain Puech



Analyse : Roanne confirme son statut, Toulouse en quête de constance

Côté Toulousain, le manque de discipline a pesé lourd, tout comme les erreurs défensives coûteuses. La réaction en début de deuxième tiers a montré le potentiel offensif des Bélougas, mais trop sporadiquement pour inverser la tendance.

À noter la bonne entrée d’Aubin Narbonne, élu meilleur joueur chez les locaux, auteur d’un tiers temps solide malgré le contexte compliqué.

Toulouse termine la journée à la 5ᵉ place et devra vite rebondir pour rester au contact du haut de tableau. Roanne, de son côté, continue d’avancer avec assurance et confirme qu’il faudra compter sur lui tout au long de la saison.





