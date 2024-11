Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 7ème journée : Valence vs La Roche-sur-Yon 3 - 4 (1-2 1-1 1-1) Le 16/11/2024 Le Polygone de Valence [ Valence ] [ La Roche-sur-Yon ] Une défaite valentinoise qui laisse des regrets Les deux équipes qui s’affrontaient samedi soir restaient chacune sur une victoire à l’extérieur : Valence chez la rugueuse équipe d’Anglet et La Roche sur Yon chez les Sangliers de Clermont Ferrand. Le Polygone de Valence, Hockey Hebdo Max Lazzaroni le 20/11/2024 à 06:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



758 spectateurs Arbitres : Adrian Popa assisté de Tristan Derkaoui et Alexia Cheyroux Buts :

Valence : ; 04:36 Arnaud Lazzaroni (ass Alexis Pelisse et Enzo Favarin) ; 37:34 Dmitri Dudkin (ass Alexei Baskov et Nikita Kliuev) ; 57:51 Alexis Pelisse (ass Alexei Baskov)

La Roche-sur-Yon : 00:56 Artyom Garifullin (ass Kamil Rajnoha) ; 08:04 Thomas Cornu (ass Vincent Delcroix) ; 29:59 Alexander Mokshantsev (ass Vincent Delcroix) ; 50:43 Quentin Durand (ass Andrew Donald) Pénalités 4 minutes contre Valence 6 minutes contre La Roche-sur-Yon HOGLY : Une équipe à prendre au sérieux



Au cours de ces dix dernières années, La Roche a connu, des hauts et des bas : la montée en D1 en 2015, puis la brutale redescente en D3 en 2019. L’an dernier, son retour en D2 fut récompensé de la qualification playoffs suivi d’une élimination honorable en quart de finale par le futur champion D2 Villard de Lans.



Son entraineur slovaque Juraj Ocelka, après avoir été entraineur joueur au club, en est à sa dixième année à la tête de l’équipe. Il a su former un groupe stable autour de son capitaine Andrew Donald et de l’expérimenté joueur tchèque Kamil Rajnoha appuyé par un noyau de joueurs français qui sont restés au club malgré les péripéties de ces dernières années.



L’année dernière, le club a profité de l’ascension en D2 pour s’adjoindre les services de deux joueurs de Magnus venant de Briançon, le défenseur Alexei Ishmametyev et l’attaquant Artem Garifulin.



Une première minute qui donne le ton du match



Dès la première seconde du match, c’est tout le banc yonnais qui se met à encourager de la crosse le premier bloc qui vient de … gagner le face-off ! Juraj Ocelka et ses hommes sont clairement venus chercher leur deuxième victoire consécutive à l’extérieur. Et ils ne peuvent pas mieux commencer puisqu’ avant la fin de cette même minute, leurs hôtes leur offrent, suite à une grossière erreur de relance derrière leur cage,« un contre zéro » que l’ancien briançonnais Artem Garifulin assisté et de Kamil Rajnoha n’ont aucun mal à transformer en but (0-1 à 0’56).



Photographe : © Max Lazzaroni Arnaud Lazzaroni

Piqués au vif, les Lynx ne mettront pas longtemps à riposter par une infiltration du jeune villardien Enzo Favarin dans l’arrière défense yonnaise, épaulé par Alexis Pelisse qui tire sur le gardien et c’est Arnaud Lazzaroni , l’ex-coéquipier de Garifulin à Briançon, qui pousse le palet dans la cage pour son deuxième but de la saison. (1-1 à 4'36))



Quelques minutes plus tard, d’un tir flottant de la ligne bleue, Thomas Cornu trompe Théo Gautero masqué avec une assistance accordée à Vincent Delacroix (1-2 à 8’04).



Le match est correct mais indécis avec seulement une supériorité numérique stérile de chaque côté et les deux équipes rentrent au vestiaire sur ce score.



Deuxième tiers équilibré



Les deux équipes se neutralisent au deuxième tiers. Les coéquipiers de Valentin Clément s’appliquent, de match en match, à jouer de plus en plus collectif et posent des problèmes à la solide défense yonnaise.



Photographe : © Max Lazzaroni Valentin Clément et Enzo Favarin

Agressif au bon sens du terme Dimitri Dudkin intercepte une relance, sert le jeune Jules Plenet qui se présente face à Alexis Neau mais n’a pas la réussite de l’expérimenté Garifulin qui avait ouvert le score sur une action similaire.



C’est au contraire Alexsandr Mokshantsev, libre de tout marquage, qui fusille Théo Gautero à la mi-match sur assistance de Vincent Delacroix (1-3 à 29’59).



Sur la deuxième pénalité concédée par les vendéens, l’unité spéciale valentinoise après un beau mouvement collectif trompe Alexis Neau grâce à sa triplette russe : but du casque d’or Alexis Dudkin assisté de Nikita Kluiev et d’Aleksei Baskov (2-3 à 37’34).



Un troisième tiers à suspense



Toujours campé sur sa solide défense, La Roche résiste bien aux attaques de plus en plus nombreuses mais toujours trop imprécises des valentinois. La tension monte car les minutes passent et tout peut se produire. Mais c’est une nouvelle fois le pire pour Valence qui arrive : sur une assistance accordée à Andrew Donald, c’est Quentin Durand qui se faufile dans l’arrière défense valentinoise et, d’un tir en pivot astucieux, vient marquer un but en angle fermé (2-4 à 50’43). Tout est à refaire pour Valence.



Photographe : © Max Lazzaroni Le 2ème but des Lynx sur power play

Grâce à leur motivation et à leur métier, les yonnais résistent, allant parfois à la limite de la régularité. A 2’50 de la corne, Nikita Kluyiev se blesse, après s’être fait serrer contre la bande derrière la cage yonnaise et obtient … un arrêt de jeu pour rentrer au banc. Après le temps mort qui suit, Valence joue son va tout et finira la rencontre avec 6 joueurs de champ sur la glace.

Après 3 tirs valentinois en 20 secondes, c’est Alexis Pelisse qui redonne l’espoir en envoyant au fond des filets un rebond laissé par Neau sur un gros tir de d’Aleksei Baskov (3-4 à 57’51). Mais il est trop tard, le score n’évoluera plus.



Photographe : © Max Lazzaroni Alexander Mokshantsev inscrit son premier but de la saison



Pourtant, il y avait de la place …



En gérant astucieusement l’avantage pris dès la première minute, Hogly obtient, de justesse, les 3 points de la victoire qu’il est venu chercher et se hisse à la troisième place au classement.



Ce soir, Valence inscrit 3 buts à la meilleure défense du championnat mais perd 3 points. Malgré leur manque d’expérience et leurs erreurs défensives, les Lynx ont démontré à tout le monde ce que la patinoire du polygone sait depuis le début de la saison, à savoir qu’ils sont capables d’accrocher n’importe quelle équipe cette année.

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur