Hockey sur glace - Division 2 : 7ème journée : Valenciennes vs Reims 2 - 1 (1-1 0-0 1-0) Le 20/11/2021 Média Sports Loisirs / La rédaction [ Valenciennes ] [ Reims ] D2 : Résumé vidéo Valenciennes VS Reims Retour vidéo sur la rencontre du 20 novembre du championnat français de Division 2 de hockey sur glace, qui a vu Valenciennes s'imposer à Reims sur le score de 2 à 1. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Fanseat / Hockey Hebdo le 25/11/2021 à 13:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



824 spectateurs Arbitres : GEOFFROY Sébastien assisté de CADY Quentin & SALMON Charles Edouard Buts :

Valenciennes : Patrik Jaaskelainen (ass Roderick Saez et Thomas Cornu) ; 09:31 Olivier Binet-Berube (ass Rémi Houque et Patrik Jaaskelainen)

Reims : ; 11:13 Brendan Martial (ass Nick Gravina et Jonathan Lafrance) Pénalités 10 minutes contre Valenciennes 10 minutes contre Reims





VHHC © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur