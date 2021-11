Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 8ème journée : Courchevel-Méribel-Pralognan vs Morzine-Avoriaz 0 - 0 Le 27/11/2021 Patinoire du Forum , Courchevel [ Courchevel-Méribel-Pralognan ] [ Morzine-Avoriaz ] Morzine conforte sa place de leader Les pingouins 1ers de la poule B confortent leurs place de leader avec cette victoire face au HCMP. Reportage en immersion avec l'équipe de Morzine-Avoriaz . Patinoire du Forum , Courchevel , Hockey Hebdo Yoann Coppel le 28/11/2021 à 14:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Un départ sous la neige pour les Haut-Savoyards qui doivent, avec ce déplacement, garder leur avance au classement et la tete de la poule B.

Nous arrivons à Courchevel sous la neige également et les joueurs se mettent directement dans leur match avec concentration .

Les pingouins proposent un jeu offensif et le HCMP se voit subir les attaques morzinoises. Les Hommes de Stéphane Gros vont donc s'imposer sur un score fleuve de 8-3 et restent premiers de leur groupe .

A l'issu de la rencontre, la traditionnelle cérémonie du meilleur joueur récompense Mathieu Depanian pour le HCMP et Jamie Eyre pour le HCMA .

