Hockey sur glace - Division 2 : 8ème journée : Luxembourg vs Paris (FV) 5 - 8 (2-2 0-2 3-4) Le 23/11/2024 Luxembourg [ Luxembourg ] [ Paris (FV) ] Les Français volants s'imposent au Luxembourg Retour sur la rencontre de la 8ème journée du championnat français de la division 2 de Hockey sur Glace. En déplacement au Luxembourg les Français Volant de Paris se sont imposés face au Tornado. Luxembourg, Hockey Hebdo © Luc Cordebar le 28/11/2024 à 06:50 Tweeter FICHE TECHNIQUE



510 spectateurs Arbitres : C Turbert assisté de A. Hocquet et C. Baudoin Buts :

Luxembourg : 06:04 Grigorijs Holodkovs (ass Juris Upitis et Adrien Maurer) ; 15:42 Antoine Thomas (ass Colm Cannon et Nolan Eriksson) ; 40:21 Adrien Maurer (ass Grigorijs Holodkovs et Juris Upitis) ; 54:48 Grigorijs Holodkovs (ass Juris Upitis et Adrien Maurer) ; 55:38 Nathan Faure-Brac (ass Grigorijs Holodkovs et Juris Upitis)

Paris (FV) : ; 10:44 Oleg Kuzmin (ass Hugo Dumont et Bathelemy Peret) ; 16:09 Mans Papaux (ass Léo Cuzin et Oleg Kuzmin) ; 31:54 Mans Papaux (ass Oleg Kuzmin et Léo Cuzin) ; 33:37 Mans Papaux (ass Oleg Kuzmin) ; 41:09 Mans Papaux (ass Alan Dana et Oleg Kuzmin) ; 43:35 Mans Papaux (ass Brieuc Houeix et Bathelemy Peret) ; 45:38 Oleg Kuzmin (ass Alan Dana et Mans Papaux) ; 53:58 Oleg Kuzmin (ass Mans Papaux et Brieuc Houeix) Pénalités 20 minutes contre Luxembourg 10 minutes contre Paris (FV)







Photographe : © Luc Cordebar

